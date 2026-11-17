Η Κατερίνα Λιόλιου κατέκτησε το Νο1 του Official IFPI Album Sales Chart με το νέο της album «2100» σημειώνοντας ακόμα μία μεγάλη επιτυχία

Με μια ματιά Το νέο album της Κατερίνας Λιόλιου «2100» κατέκτησε την πρώτη θέση στις φυσικές πωλήσεις.

Το «2100» έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις με πάνω από 59 εκατομμύρια streaming points σε 9 ημέρες.

Οκτώ τραγούδια από το «2100» βρέθηκαν στο Top 20 των trending videos του YouTube, με ένα να φτάνει στο Νο1.

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο πλευρό του Σάκη Ρουβά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη δισκογραφία, σημειώνοντας ακόμα μία σημαντική επιτυχία, καθώς το νέο της album «2100» κατέκτησε την κορυφή των πωλήσεων φυσικού προϊόντος μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Το album, που κυκλοφορεί από την Panik Platinum στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε κασέτα και CD, βρίσκεται στο no1 του Official IFPI Album Sales Chart, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη και θερμή ανταπόκριση του κοινού.

Η πρωτιά στις φυσικές πωλήσεις δίνει συνέχεια στις σημαντικές επιδόσεις του «2100», επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά την πρωταγωνιστική παρουσία της Κατερίνας Λιόλιου στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

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Το album έχει ήδη γίνει χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις, μετρώντας πάνω από 59 εκατομμύρια streaming points μέσα σε μόλις 9 ημέρες, ενώ κατέκτησε αμέσως το no1 του Top 200 Album Chart του Apple Music και 8 τραγούδια του βρέθηκαν στο Top 20 των trending videos του YouTube, φτάνοντας έως και το no1 της κατάταξης.

Η άκρως επιτυχημένη πορεία του «2100» έρχεται τη στιγμή που το προηγούμενο album της, «Το Δικό Μου DNA», έγινε διπλά πλατινένιο, ξεπερνώντας τα 180 εκατομμύρια streaming points, ενώ είχε προηγηθεί το πλατινένιο «1994».

Την ίδια στιγμή, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον», σε ένα από τα πιο επιτυχημένα σχήματα της φετινής σεζόν.

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