Θυμάσαι το «Thank God It's Christmas» των Queen; Δες την επανέκδοση με νέες πινελιές και την αυθεντική φωνή του Freddie Mercury!

Με μια ματιά Το τραγούδι "Thank God It's Christmas" των Queen κυκλοφορεί σε νέα, ανανεωμένη εκδοχή με τίτλο "Thank God It's Christmas... Again!".

Η νέα εκδοχή διατηρεί την αυθεντική φωνή του Freddie Mercury, προσθέτοντας νέες ενορχηστρώσεις και δεύτερες φωνές.

Το αρχικό τραγούδι δημιουργήθηκε βιαστικά το 1984, με περιορισμένο χρόνο και χωρίς μουσικό βίντεο.

Κυκλοφορεί επίσης συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο 7 ιντσών αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα των Queen. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Περισσότερες από 4 δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι των Queen, «Thank God It’s Christmas», επιστρέφει ανανεωμένο. Η νέα εκδοχή, με τίτλο «Thank God It’s Christmas… Again!», κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου 2026, προσφέροντας μια φρέσκια ακουστική εμπειρία, ενώ διατηρεί αναλλοίωτη την εμβληματική φωνή του Freddie Mercury.

Το αρχικό «Thank God It’s Christmas» κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 και από τότε έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μετρώντας σχεδόν μισό δισεκατομμύριο streams παγκοσμίως. Η ιστορία του ξεκίνησε απρόσμενα, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας «The Works Tour». Μετά την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σκέλους, το συγκρότημα βρέθηκε σε μια σύντομη παύση και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον χρόνο για να δημιουργήσει και να κυκλοφορήσει ένα χριστουγεννιάτικο single μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο από τρεις εβδομάδες.

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Η διαδικασία δημιουργίας του τραγουδιού ήταν μια σπάνια περίπτωση άμεσης συνεργασίας μεταξύ των Roger Taylor και Brian May. Ο Roger Taylor ανέλαβε τη σύνθεση των στροφών, ενώ ο Brian May συνεισέφερε με το ρεφρέν. Το αρχικό demo ηχογραφήθηκε αυτοσχέδια σε λίγες ώρες, με τη χρήση drum machine. Ο Freddie Mercury ολοκλήρωσε την ερμηνεία του σε μία μόνο ηχογράφηση στο Μόναχο, ενώ η μίξη έγινε στις 11 Νοεμβρίου. Η κυκλοφορία του single στη Βρετανία συνέπεσε με την ηχογράφηση του «Do They Know It’s Christmas?» από τους Band Aid, γεγονός που προσθέτει μια ενδιαφέρουσα παράλληλη ιστορία στην πορεία του τραγουδιού.

Λόγω των πιεσμένων χρονικών συνθηκών και της επικείμενης επανέναρξης της περιοδείας, οι Queen δεν είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα μουσικό βίντεο για το τραγούδι, κάτι που ήταν ασυνήθιστο για την εποχή. Αυτή η παράλειψη διορθώθηκε ουσιαστικά το 2019, όταν κυκλοφόρησε ένα animation βίντεο που ενίσχυσε την παρουσία του τραγουδιού στα ευρωπαϊκά charts.

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Η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εκδοχή

Η απόφαση για τη νέα ηχογράφηση προέκυψε από την πεποίθηση της Sony Music ότι το τραγούδι δεν είχε λάβει την παγκόσμια αναγνώριση που του άξιζε. Έτσι, οι Brian May και Roger Taylor, μαζί με τους συμπαραγωγούς Joshua J. Macrae, Justin Shirley-Smith και Kris Fredriksson, επέστρεψαν στο στούντιο για να προσθέσουν τις πινελιές που δεν είχαν προλάβει να ενσωματώσουν το 1984.

Ο Roger Taylor εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, δηλώνοντας: «Ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν τόσο ολοκληρωμένο ως τραγούδι των Queen όσο θα μπορούσε να είναι. Η ευκαιρία να το ξαναδουλέψουμε με νέα δεύτερα φωνητικά, πραγματικά τύμπανα και επιπλέον κιθάρες το έφερε επιτέλους στα υψηλά πρότυπα που θέτουμε για τη μουσική μας».

Ο Brian May χαρακτήρισε τη νέα κυκλοφορία ως το κλείσιμο ενός δημιουργικού κύκλου, τονίζοντας ότι η αρχική ηχογράφηση είχε γίνει βιαστικά. «Τώρα είναι όλα λαμπερά και καινούργια! Η αυθεντική ερμηνεία του Freddie εξακολουθεί να λάμπει όπως πάντα, είναι μία από τις καλύτερές του. Αλλά σίγουρα προσθέσαμε λίγη ακόμη λάμψη!», ανέφερε, στέλνοντας παράλληλα τις χριστουγεννιάτικες ευχές του.

Η παραγωγή του «Thank God It’s Christmas… Again!» φέρει την υπογραφή των Brian May και Roger Taylor, με τη συμβολή των Joshua J. Macrae, Justin Shirley-Smith και Kris Fredriksson, ενώ η αρχική παραγωγή του 1984 ανήκε στους Queen και τον Mack.

Συλλεκτική έκδοση και διαθεσιμότητα

Παράλληλα με την ψηφιακή κυκλοφορία, ανακοινώθηκε η έκδοση μιας αυστηρά περιορισμένης συλλεκτικής έκδοσης σε βινύλιο 7 ιντσών, η οποία θα είναι διαθέσιμη στις 18 Δεκεμβρίου 2026, αποκλειστικά μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος των Queen.

Το «Thank God It’s Christmas… Again!» είναι ήδη διαθέσιμο από τη Sony Music, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εκδοχή της χριστουγεννιάτικης σύνθεσης, με την αξεπέραστη ερμηνεία του Freddie Mercury και τις φρέσκες μουσικές προσθήκες των Brian May και Roger Taylor.

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