Με μια ματιά Η λατινική μουσική κυριαρχεί στα Grammy 2027, με πολλούς καλλιτέχνες να διεκδικούν βραβεία.

Η Rosalía είναι υποψήφια για το Άλμπουμ της Χρονιάς, με πιθανότητα να γίνει η πρώτη γυναίκα με ισπανόφωνο έργο.

Η κατηγορία "Καλύτερο Λατινικό Pop Άλμπουμ" αντιμετωπίζει προκλήσεις στην κατηγοριοποίηση ποικίλων μουσικών ειδών.

Η απρόσμενη υποψηφιότητα του Drake για λατινικό τραγούδι προκαλεί συζητήσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η φετινή απονομή των βραβείων Grammy, που θα πραγματοποιηθεί το 2027, αναδεικνύει την παγκόσμια κυριαρχία της λατινικής μουσικής, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο καθιερωμένα ονόματα όσο και νέα ταλέντα. Η Recording Academy, παρά τις κατά καιρούς αμφιλεγόμενες αποφάσεις της, φαίνεται να έχει λάβει υπόψη της την ανάγκη για μεγαλύτερη συμπερίληψη, με την ψήφο των μελών της Latin Recording Academy να έχει ήδη αποδώσει καρπούς πέρυσι, όταν ο Bad Bunny έγραψε ιστορία ως ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς με ένα αμιγώς ισπανόφωνο έργο. Φέτος, η τάση αυτή συνεχίζεται, αν και ορισμένες υποψηφιότητες προκαλούν ερωτήματα.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια Rosalía, η οποία πρόσφατα κατέγραψε ένα ακόμη ρεκόρ στα Latin Grammy κερδίζοντας για τρίτη φορά το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς, βρίσκεται φέτος ανάμεσα στους πιο πολυβραβευμένους υποψηφίους για τα Grammy 2027. Με το άλμπουμ της «Lux», η Rosalía έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει τα βήματα του Bad Bunny, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που θα κερδίσει το κορυφαίο βραβείο με ένα έργο στην ισπανική γλώσσα.

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Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την πρώτη υποψηφιότητα για Grammy για πολλούς ανερχόμενους καλλιτέχνες της λατινικής σκηνής. Ο Ryan Castro διεκδικεί δύο βραβεία στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ Música Urbana, ένα για το προσωπικό του άλμπουμ «Hopi Sendé» και ένα για τη συνεργασία του με τον J Balvin, «Omerta». Παράλληλα, ο Αργεντινός μουσικός Milo J αναγνωρίζεται για το άλμπουμ του «La vida era Más Corta», το οποίο έχει ήδη λάβει βραβείο στα Latin Grammy, με υποψηφιότητες στις κατηγορίες Καλύτερο Λατινικό Τραγούδι και Καλύτερο Λατινικό Ροκ ή Εναλλακτικό Άλμπουμ. Η Βενεζουελάνα-Αμερικανίδα τραγουδίστρια Elena Rose λαμβάνει την πρώτη της υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερου Λατινικού Pop Άλμπουμ.

Η υποψηφιότητα της Elena Rose αναδεικνύει ένα από τα πιο προβληματικά σημεία της φετινής διοργάνωσης: την κατηγορία «Καλύτερο Λατινικό Pop Άλμπουμ». Η κατηγορία αυτή έχει γίνει ένα «καλάθι» για καλλιτέχνες με πολύ διαφορετικά μουσικά στυλ, γεγονός που δυσχεραίνει την αναγνώριση της ποικιλομορφίας της λατινικής μουσικής. Ενώ άλμπουμ όπως το «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» της Karol G και το «Femme Fatale» της Mon Laferte μπορούν να ενταχθούν κάπως σε αυτή την κατηγορία, το «Muda» του Carín León, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδών από norteño έως salsa και soul, και τα genre-bending άλμπουμ των Rawayana και Elena Rose, φαίνεται να βρίσκονται εκτός τόπου. Η Recording Academy φαίνεται να δυσκολεύεται να βρει τον τρόπο να τιμήσει επαρκώς αυτά τα έργα και τις πρωτοποριακές τάσεις που ωθούν.

Ο Drake και η απρόσμενη υποψηφιότητα για λατινικό τραγούδι

Μια από τις πιο εκπληκτικές υποψηφιότητες είναι αυτή του Drake στην κατηγορία Καλύτερο Λατινικό Τραγούδι. Ο διάσημος ράπερ είναι υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο ισπανόφωνο τραγούδι «Ahí» της Karol G. Η υποψηφιότητα αυτή προκαλεί έκπληξη, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη στάση του Drake απέναντι στα Grammy, όπου έχει εκφράσει την αδιαφορία του για τα βραβεία. Η επιλογή του «Ahí» έναντι της συνεργασίας της Karol G με τον Bruno Mars, «Still», είναι επίσης αξιοσημείωτη. Ο Drake θα ανταγωνιστεί καλλιτέχνες όπως οι Ca7riel & Paco Amoroso, Rosalía, Milo J και Jorge Drexler.

Edgar Barrera: Η τρίτη φορά που θα είναι η τυχερή;

Ο Edgar Barrera, ένας από τους πιο περιζήτητους συνεργάτες στη λατινική μουσική, λαμβάνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υποψηφιότητα στην κατηγορία Συνθέτης της Χρονιάς (Non-Classical). Έχοντας στο παρελθόν ηττηθεί από τους Amy Allen και Theron Thomas, ο Edgar Barrera, μετά από επιτυχημένες συνεργασίες σε μεγάλα λατινικά έργα και τη συγγραφή για την Gracie Abrams, ελπίζει φέτος η Recording Academy να αναγνωρίσει την αξία του.

Η παγκόσμια επιρροή της λατινικής μουσικής είναι αδιαμφισβήτητη, όπως αποδεικνύουν οι επιτυχίες της Shakira και της Anitta. Και οι δύο καλλιτέχνιδες υπέβαλαν τη μουσική τους σε κατηγορίες εκτός της αυστηρά λατινικής, κερδίζοντας αναγνώριση για την επέκταση της εμβέλειάς τους. Το άλμπουμ της Anitta, «Equilibrivm», είναι υποψήφιο για το Καλύτερο Παγκόσμιο Μουσικό Άλμπουμ, ενώ η Shakira με το παγκόσμιο hit της από το Μουντιάλ, «Dai Dai», είναι υποψήφια για την Καλύτερη Παγκόσμια Μουσική Ερμηνεία.

Η Shakira, έχοντας ήδη κυκλοφορήσει το επιτυχημένο «Agua» με τον Maluma, συνεχίζει να επεκτείνει την παγκόσμια απήχησή της, όπως επιβεβαιώνουν και οι πρόσφατες ανακοινώσεις της για νέες συναυλίες στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran». Η λατινική μουσική, με την ποικιλομορφία και τη δυναμική της, αποδεικνύει ότι κατέχει πλέον μια θέση ανάμεσα στα κορυφαία μουσικά είδη παγκοσμίως, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στις φετινές υποψηφιότητες των Grammy.

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