Η Beyoncé γράφει ιστορία στα Grammy 2027, καθώς γίνεται η πρώτη καλλιτέχνιδα που φτάνει τις 100 υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων.

Με μια ματιά Η Beyoncé έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα με 100 υποψηφιότητες στα Grammy.

Η Beyoncé κατέχει το ρεκόρ με 35 βραβεία Grammy, ξεπερνώντας τον Georg Solti.

Ο Jay-Z ακολουθεί με 89 υποψηφιότητες, ενώ ακολουθούν οι Paul McCartney, Quincy Jones, Chick Corea και John Williams.

Φέτος, οι γυναίκες κυριαρχούν στις υποψηφιότητες, με τη RAYE να ισοφαρίζει το ρεκόρ των 11 υποψηφιοτήτων. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

H Beyoncé κατέρριψε 1 ακόμη ρεκόρ, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη καλλιτέχνιδα που συγκεντρώνει 100 υποψηφιότητες στην πλούσια πορεία της για τα βραβεία Grammy. Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για το 2027 έφερε την παγκόσμια σταρ στην κορυφή, με το τραγούδι «Morning Dew (Donk)», ένα bonus track από την επανέκδοση του «B’Day», να της χαρίζει αυτή τη σπουδαία διάκριση στην κατηγορία «Καλύτερη R&B Solo Ερμηνεία».

Το κομμάτι, που κυκλοφόρησε στις 4 Ιουλίου και δεν είχε ακουστεί ποτέ πριν, συνυπογράφεται από την ίδια την Beyoncé, τον Pharrell Williams, τον The-Dream και τον Darius Dixon, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν η Beyoncé και ο Pharrell Williams. Στην κατηγορία αυτή, η Beyoncé θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι σε αξιόλογες καλλιτέχνιδες όπως η Kehlani με το «Out the Window», η Victoria Monét με το «Let Me», η Jill Scott με το «Pressha» και η Tems με το «What You Need».

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Με 35 βραβεία Grammy μέχρι σήμερα, η Beyoncé όχι μόνο κατέχει τον τίτλο της καλλιτέχνιδας με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία, ξεπερνώντας τον αείμνηστο μαέστρο Georg Solti με 32, αλλά τώρα επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία της και στις υποψηφιότητες. Ο σύζυγός της, Jay-Z, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 89 υποψηφιότητες (και 25 νίκες), ακολουθούμενος από τον Paul McCartney με 86 (και 19 νίκες), τον παραγωγό Quincy Jones με 80 (και 28 νίκες) και τον θρύλο της τζαζ Chick Corea μαζί με τον συνθέτη του «Star Wars», John Williams, αμφότεροι με 79 υποψηφιότητες (και 29 και 27 νίκες αντίστοιχα).

Η Beyoncé είχε σημειώσει και το ρεκόρ για τις περισσότερες υποψηφιότητες μέσα σε μία χρονιά, όταν το 2025 έλαβε 11 υποψηφιότητες για το άλμπουμ της «Cowboy Carter». Εκείνη τη χρονιά, τα τρία βραβεία που κέρδισε την ανέβασαν στο σύνολο των 35, καθιερώνοντάς την ως την πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Grammy, τόσο μεταξύ των γυναικών όσο και στο σύνολο των καλλιτεχνών. Επιπλέον, το «Cowboy Carter» της χάρισε την πρώτη νίκη της στην κατηγορία «Άλμπουμ της Χρονιάς», καθώς και το πρώτο της βραβείο για «Καλύτερο Country Άλμπουμ».

Γυναίκες στην κορυφή των υποψηφιοτήτων

Φέτος, οι υποψηφιότητες για τα Grammy χαρακτηρίζονται από την ισχυρή παρουσία των γυναικών. Η RAYE ισοφάρισε το ρεκόρ της Beyoncé με 11 υποψηφιότητες σε μία χρονιά, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία των βραβείων, και οι έξι καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες υποψηφιότητες είναι γυναίκες. Στην RAYE ακολουθούν η Rosalía με εννέα υποψηφιότητες, και οι Phoebe Bridgers, Miranda Lambert, Ella Langley και Olivia Rodrigo με επτά η καθεμία.

Η Beyoncé συνεχίζει να εμπνέει και να θέτει νέα πρότυπα στον μουσικό κόσμο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της αξία και την αδιαμφισβήτητη επιρροή της.

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