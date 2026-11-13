Rosalía: Το ιστορικό ρεκόρ του «Lux» και η εκρηκτική έναρξη των Latin Grammys

Η Ισπανίδα σταρ στέφθηκε για τρίτη φορά νικήτρια στην κατηγορία «Album of the Year», γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που πετυχαίνει κάτι τέτοιο ως lead artist

Με μια ματιά Η Rosalía κέρδισε το βραβείο «Album of the Year» για το «Lux», καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα με τρεις τέτοιες νίκες.

Η καλλιτέχνιδα άνοιξε τα Latin Grammys με εκρηκτική εμφάνιση, ερμηνεύοντας το «Dios Es Un Stalker».

Το άλμπουμ «Lux» συνδυάζει κλασική μουσική, όπερα και 14 γλώσσες, εξερευνώντας θεολογικά θέματα και αγάπη.

Η Rosalía ήταν υποψήφια σε επτά κατηγορίες, αντιμετωπίζοντας ισχυρό ανταγωνισμό από άλλους καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía έγραψε για άλλη μια φορά ιστορία στα Latin Grammys, κερδίζοντας το βραβείο «Album of the Year» για το άλμπουμ της «Lux» που κυκλοφόρησε το 2025. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί την τρίτη φορά που η Ισπανίδα καλλιτέχνιδα κατακτά το κορυφαίο βραβείο της βραδιάς, καθιστώντας την την πρώτη γυναίκα που το καταφέρνει τόσες φορές ως lead artist.

Η Rosalía, εμφανώς συγκινημένη, ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο της από τον Juanes, ο οποίος τη βοήθησε στα πρώτα βήματα της καριέρας της. «Το γεγονός ότι είσαι εσύ αυτός που μου δίνει αυτό το βραβείο είναι τόσο ισχυρό», δήλωσε η τραγουδίστρια απευθυνόμενη στον Κολομβιανό ροκ σταρ.

Διάβασε επίσης: Η μεγάλη τιμητική διάκριση της Rosalía στα Billboard Latin Music Awards και η συγκινητική της ομιλία

«Για μένα, το «Lux» ήταν ένα άλμα στο κενό. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να λες την αλήθεια σου και να μπορούν όλοι οι άλλοι να μοιράζονται την αλήθεια τους. Αυτό το άλμπουμ ήταν δικό μου», εξήγησε η Rosalía στη συγκινητική της ομιλία. Δεν παρέλειψε να τιμήσει τη μητέρα της, λέγοντας: «Ευχαριστώ, μαμά, που με έκανες έτσι. Θα σου φέρω αυτό το Grammy στο σπίτι. Δεν ξέρω αν θα χωρέσει άλλο στο σπίτι σου, αλλά θα στο φέρω ούτως ή άλλως και θα δούμε αν θα φτιάξεις χώρο. Πάντα βρίσκεις τρόπο για τα πάντα».

Η Rosalía ανέλαβε και το opening act της φετινής τελετής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον παλμό της βραδιάς με μια εκρηκτική εμφάνιση. Η Ισπανίδα σταρ άνοιξε τα Latin Grammys 2026 ερμηνεύοντας το «Dios Es Un Stalker», μεταφέροντας στη σκηνή την ιδιαίτερη αισθητική και την καλλιτεχνική ταυτότητα του νέου της άλμπουμ «Lux». Με μια δυναμική σκηνική παρουσία, η τραγουδίστρια έθεσε τον τόνο για τη βραδιά, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή διοργάνωση είχε απόλυτα τη δική της σφραγίδα.

Το «Lux» και η παγκόσμια επιτυχία

Το «Lux», που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 2025, αποδεικνύει την καλλιτεχνική δύναμη της Rosalía, συνδυάζοντας κλασική μουσική, όπερα και 14 διαφορετικές γλώσσες σε ένα μαγευτικό έργο που εξερευνά θέματα θεολογίας, αγάπης και γυναικείας ταυτότητας. Η ενέργεια του άλμπουμ μεταφέρθηκε δυναμικά και στην παγκόσμια περιοδεία «Lux World Tour» που πραγματοποιήθηκε φέτος, προσφέροντας μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία με τη συνοδεία πλήρους ορχήστρας.

Η Rosalía έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα των Latin Grammys από την εμφάνισή της με το δεύτερο άλμπουμ της, «El Mal Querer». Η πρώτη της νίκη στην κατηγορία «Album of the Year» ήταν το 2019 για το «El Mal Querer», ακολουθούμενη από τη δεύτερη το 2022 με το «Motomami».

Ισχυρός ανταγωνισμός και πολλαπλές υποψηφιότητες

Η φετινή χρονιά στα Latin Grammys χαρακτηρίστηκε από έντονο ανταγωνισμό στην κατηγορία «Album of the Year», με υποψήφιους όπως οι Jorge Drexler, Karol G, Carín León, Anitta, Mon Laferte, CA7RIEL & Paco Amoroso, Silvana Estrada, Rawayana και Milo J. Η Rosalía ήταν, μάλιστα, μία από τις καλλιτέχνιδες με τις περισσότερες υποψηφιότητες, έχοντας επτά, όσες και οι συνυποψήφιοι Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso και Jorge Drexler.

Η Rosalía συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την καλλιτεχνική της εξέλιξη και τις πρωτοποριακές της δημιουργίες, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Διάβασε επίσης: