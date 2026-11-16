Μουσικά Νέα 16.11.2026

Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφορεί το νέο της album «2100» σε κασέτα και CD

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Το νέο χρυσό album της Κατερίνας Λιόλιου «2100» κυκλοφορεί πλέον σε CD και συλλεκτική κασέτα από την Panik Platinum, κατακτώντας την κορυφή των charts
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφορεί το νέο της album «2100» σε κασέτα και CD.
  • Το album έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις μέσα σε 9 ημέρες, ξεπερνώντας τα 59 εκατομμύρια streaming points.
  • Το «2100» κατέκτησε την πρώτη θέση στο Top 200 Album Chart του Apple Music.
  • Οκτώ τραγούδια του album βρέθηκαν στο Top 20 των trending videos στο YouTube, με ένα να φτάνει στο no1.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κατερίνα Λιόλιου, η πρωταγωνίστρια των διαδοχικών μεγάλων επιτυχιών, κυκλοφορεί το νέο της album «2100» σε κασέτα και CD, λίγο αφότου διατέθηκε στις streaming υπηρεσίες κι έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις μέσα σε μόλις 9 ημέρες.

katerina_lioliou

Το «2100», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, είναι πλέον διαθέσιμο σε φυσική μορφή σε όλα καταστήματα και στο eshop της Panik, με την κασέτα -μάλιστα- να αποτελεί μία από τις ελάχιστες ελληνικές δισκογραφικές κυκλοφορίες που διατίθενται στο συγκεκριμένο format.

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Η δυναμική του «2100» αποτυπώθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της ψηφιακής κυκλοφορίας, με ισχυρή παρουσία στις streaming υπηρεσίες, τα ψηφιακά charts και το YouTube. Μέσα σε 9 ημέρες, το album ξεπέρασε τα 59 εκατομμύρια streaming points και έγινε χρυσό, προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πολυεπιτυχημένη δισκογραφική πορεία της Κατερίνας Λιόλιου, μετά το διπλά πλατινένιο album «Το Δικό Μου DNA» και το πλατινένιο «1994».

Επίσης, το «2100» κατέκτησε το no1 στο Top 200 Album Chart του Apple Music, ενώ 8 τραγούδια του βρέθηκαν στο Top 20 των trending videos στο YouTube, φτάνοντας έως και το no1 της κατάταξης. Ταυτόχρονα, το αποτύπωμά του στα social media είναι έντονο, με τα τραγούδια του να συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες video creations στο TikTok και να κυριαρχούν σε posts και stories στο Instagram.

2100_katerina_lioliou

Εκτός από τα mega hits «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», «Λογαριασμός» και «Σου Έλειψα Ή Όχι;», κομμάτια όπως τα «Δεν Έχει Να Πάει Πουθενά», «Άντρας Εγώ», «Φαρμακείο Ανοικτό», «2100», «Αλεξίπτωτα», «Σε Κάθε Ζευγάρι» και το ντουέτο με τον Σάκη Ρουβά «Μ’ Αγαπάς Ή Σου Πέρασε;» ξεχωρίζουν στις προτιμήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση του album.

Κατερίνα Λιόλιου – «2100»

Την ίδια στιγμή, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις εμφανίσεις με τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον», ένα από τα πιο hot και επιτυχημένα σχήματα της φετινής σεζόν.

Βρείτε το album στο eshop της Panik:

Κασέτα: https://panikmusic.gr/product/2100-gen-eta-part-a-katerina-lioliou-mc-cassette
CD: https://panikmusic.gr/product/2100-gen-eta-part-a-katerina-lioliou-cd

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2100 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ
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