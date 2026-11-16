Μουσικά Νέα 16.11.2026

Η Gwen Stefani και ο Billy Idol σε ένα ανατρεπτικό ντουέτο στο Rock & Roll Hall of Fame

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Η Gwen Stefani ανέβηκε στη σκηνή με τον Billy Idol στο Rock & Roll Hall of Fame 2026 και ξεχώρισε με ένα τολμηρό punk look
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Gwen Stefani και ο Billy Idol συνεργάστηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame 2026.
  • Ερμήνευσαν μαζί το τραγούδι «Eyes Without a Face» στο Λος Άντζελες.
  • Η εμφάνιση έγινε για την ένταξη του Billy Idol στο Rock & Roll Hall of Fame.
  • Η Gwen Stefani τίμησε τον Idol με την εμφάνισή της και ένα punk-inspired outfit.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι θεατές της τελετής Rock & Roll Hall of Fame 2026, καθώς η Gwen Stefani ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Billy Idol για να ερμηνεύσουν το εμβληματικό «Eyes Without a Face».

https://www.instagram.com/gwenstefani/
https://www.instagram.com/gwenstefani/

Η εμφάνιση πραγματοποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της ένταξης του Billy Idol στο Rock & Roll Hall of Fame. Η τραγουδίστρια των No Doubt συμμετείχε στη βραδιά, τιμώντας έναν καλλιτέχνη που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία της rock μουσικής.

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Μάλιστα, η Gwen Stefani είχε και έναν επιπλέον λόγο να ξεχωρίσει, αφού επέλεξε ένα δεύτερο outfit ειδικά για τη σκηνική της εμφάνιση. Συγκεκριμένα, φόρεσε έναν μαύρο κορσέ με το πρόσωπο του Billy Idol σε graphic print, δερμάτινο σορτς και διχτυωτό καλσόν. Τα μαύρα δαντελένια γάντια χωρίς δάχτυλα και η ζώνη με μεταλλικά τρουκς ολοκλήρωσαν ένα σύνολο με έντονη punk αισθητική.

Νωρίτερα, η ίδια είχε αναλάβει μαζί με τον Tony Kanal να παρουσιάσει τον Billy Idol, μιλώντας για την επιρροή του στη μουσική και στη δική της γενιά. Θυμήθηκε, μάλιστα, πως άκουγε το «Eyes Without a Face» ως έφηβη στην Καλιφόρνια, περιγράφοντας το τραγούδι ως μια μουσική χρονομηχανή που την επιστρέφει σε εκείνη την εποχή.

Η βραδιά αποτέλεσε μια σημαντική αναγνώριση για τον Billy Idol, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του με τους Generation X και στη συνέχεια γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως solo καλλιτέχνης. Στην τελετή εμφανίστηκε επίσης μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του, κιθαρίστα Steve Stevens, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων το «Rebel Yell».

https://www.instagram.com/billyidol/
https://www.instagram.com/billyidol/

Η Gwen Stefani, πάντως, κατάφερε να συνδυάσει τη μουσική νοσταλγία με μια εμφάνιση που απέτισε φόρο τιμής στην punk αισθητική, αποδεικνύοντας πως το συγκεκριμένο στιλ παραμένει διαχρονικά συνδεδεμένο με τη rock κουλτούρα.

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Gwen Stefani Rock & Roll Hall of Fame 2026
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