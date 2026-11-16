Ο ZELO μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για την καλλιτεχνική ελευθερία, την ευρωπαϊκή περιοδεία και τη νέα του ταυτότητα

Ο ZELO μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr για τη ζωή μετά τους B.A.P και την επιθυμία του να εμφανιστεί στην Ελλάδα

Με μια ματιά Ο ZELO εξερευνά νέα μουσικά είδη, όπως R&B, latin και βραζιλιάνικη funk, για να διευρύνει την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Η μετάβαση σε σόλο καριέρα του δίνει την ελευθερία να δημιουργεί μουσική που τον εκφράζει αυθεντικά, χωρίς περιορισμούς.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία UNBOUND TOUR 2026 σηματοδοτεί την ελεύθερη έκφρασή του, συνδυάζοντας παλιά ενέργεια με νέα μουσική.

Ο ZELO επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο μουσικό σύμπαν, να συνεργαστεί διεθνώς και να εμφανιστεί στην Ελλάδα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από το εκρηκτικό ντεμπούτο των B.A.P το 2012 μέχρι τη σημερινή του πορεία ως σόλο καλλιτέχνης, ο ZELO έχει διανύσει μια εντυπωσιακή μουσική διαδρομή. Ξεκινώντας την καριέρα του σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Choi Jun-hong βρέθηκε στο επίκεντρο μιας εποχής κατά την οποία η K-pop άρχιζε να κατακτά το παγκόσμιο κοινό. Σχεδόν δεκαπέντε χρόνια αργότερα, συνεχίζει να εξελίσσεται, να πειραματίζεται με νέους ήχους και να ανακαλύπτει διαφορετικούς τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης.

Για όσους γνώρισαν τον ZELO μέσα από τους B.A.P, το όνομά του είναι συνδεδεμένο με δυναμικές χορογραφίες, εντυπωσιακές σκηνικές εμφανίσεις και μια ξεχωριστή παρουσία που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους νεαρούς performers της γενιάς του. Σήμερα, όμως, ο ίδιος επιθυμεί να δείξει ότι η καλλιτεχνική του ταυτότητα δεν περιορίζεται στο παρελθόν.

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Μέσα από το ανεξάρτητο label VLACKSQUAD, τις πρόσφατες κυκλοφορίες του, όπως τα ELA και BANANA, αλλά και την ευρωπαϊκή περιοδεία UNBOUND TOUR 2026, ο ZELO ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, εξερευνώντας μουσικές επιρροές από την R&B, τη latin και τη βραζιλιάνικη funk, χωρίς να θέτει περιορισμούς στη δημιουργικότητά του.

Σε αυτή την αποκλειστική συνέντευξη στο MAD.gr, ο ZELO μιλά για τις αλλαγές που έχει βιώσει στη μουσική βιομηχανία, την πρόκληση της μετάβασης από ένα παγκοσμίως γνωστό συγκρότημα στη σόλο καριέρα, τη σημασία της καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας και τα μελλοντικά του σχέδια. Παράλληλα, αναφέρεται στη σχέση του με το ευρωπαϊκό κοινό, στις πιθανότητες διεθνών συνεργασιών, αλλά και στην επιθυμία του να εμφανιστεί κάποια στιγμή στην Ελλάδα.

Με ειλικρίνεια και διάθεση για διαρκή εξέλιξη, ο ZELO μάς συστήνει τον καλλιτέχνη που είναι σήμερα, αποδεικνύοντας πως το σημαντικότερο δεν είναι να παραμείνεις πιστός σε μια συγκεκριμένη εικόνα, αλλά να έχεις την ελευθερία να ανακαλύπτεις συνεχώς τον εαυτό σου.

-Από την εφηβεία σου βρίσκεσαι στη μουσική βιομηχανία της Νότιας Κορέας και έχεις ζήσει από πρώτο χέρι την εξέλιξη της K-pop σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Ποια θεωρείς ότι είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει συμβεί στη μουσική βιομηχανία από το ντεμπούτο σου μέχρι σήμερα; Και πώς έχει επηρεάσει αυτή η αλλαγή τη δική σου μουσική κατεύθυνση;

ZELO: Αν συγκρίνω την εποχή που έκανα το ντεμπούτο μου με το σήμερα, πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος καταναλώνει τη μουσική, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες επικοινωνούν με το κοινό τους.

Παλαιότερα, ο κόσμος γνώριζε τους καλλιτέχνες κυρίως μέσα από μουσικές τηλεοπτικές εκπομπές, άλμπουμ και συναυλίες. Σήμερα, όμως, χάρη στα social media και τις διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να ανακαλύπτουν και να μοιράζονται μουσική την ίδια στιγμή.

Το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά την εξέλιξη της K-pop σε μια παγκόσμια κουλτούρα, που ξεπερνά τα γλωσσικά και γεωγραφικά σύνορα, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό για μένα.

Μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές, ένιωσα κι εγώ την ανάγκη να πειραματιστώ πιο ελεύθερα με τη μουσική μου, αντί να παραμένω εγκλωβισμένος σε συγκεκριμένα πρότυπα.

Πλέον θεωρώ ότι το σημαντικότερο δεν είναι τόσο το μουσικό είδος που επιλέγεις, όσο το πόσο ειλικρινά μπορείς να εκφράσεις τον πραγματικό σου εαυτό μέσα από αυτό.

-Οι B.A.P εμφανίστηκαν στη μουσική σκηνή με μια πολύ δυναμική και πρωτότυπη ταυτότητα. Ποια στοιχεία από εκείνη την εποχή εξακολουθούν να επηρεάζουν τη μουσική σου σήμερα; Υπάρχουν, αντίθετα, χαρακτηριστικά που επέλεξες συνειδητά να αφήσεις πίσω σου καθώς διαμόρφωνες την ταυτότητά σου ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης;

ZELO: Πιστεύω ότι η σημαντικότερη κληρονομιά που μου άφησε η εποχή των B.A.P είναι η ενέργεια και η αυτοπεποίθηση που εκφράζαμε πάνω στη σκηνή.

Τότε θέλαμε να αναδείξουμε τη δική μας ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από δυναμική μουσική και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Αυτή η εμπειρία εξακολουθεί να αποτελεί κομμάτι του εαυτού μου μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζω αυτή την ενέργεια έχει αλλάξει.

Αν παλαιότερα το επίκεντρο ήταν η δυναμική εικόνα και οι εκρηκτικές χορογραφίες, σήμερα δίνω μεγαλύτερη σημασία στην ατμόσφαιρα της μουσικής, στο συναίσθημα και ακόμη και στις πιο μικρές λεπτομέρειες της ερμηνείας. Δεν έχω καμία επιθυμία να διαγράψω τον παλιό μου εαυτό. Αντίθετα, πιστεύω ότι είμαι αυτός που είμαι σήμερα ακριβώς επειδή υπήρξε εκείνη η περίοδος.

Απλώς, αντί να προσπαθώ να προσαρμόζομαι στην εικόνα που είχα στο παρελθόν, θέλω να αξιοποιώ αυτές τις εμπειρίες ως βάση για να συνεχίζω να δημιουργώ νέες πλευρές του εαυτού μου.

-Η μετάβαση από μέλος ενός παγκοσμίως γνωστού συγκροτήματος σε σόλο καλλιτέχνη συνοδεύεται από πολλές ευκαιρίες αλλά και προσδοκίες. Πώς προσπάθησες να δημιουργήσεις μια μουσική ταυτότητα που να αντικατοπτρίζει αυτό που είσαι σήμερα και όχι απλώς την εικόνα με την οποία σε θυμάται το κοινό;

ZELO: Όταν ξεκίνησα τη σόλο καριέρα μου, το σημαντικότερο για μένα ήταν να ανακαλύψω τι είδους μουσική θέλω πραγματικά να δημιουργώ και ποιες ιστορίες θέλω να αφηγούμαι, αντί να προσπαθώ να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των άλλων.

Όταν ήμουν μέλος του συγκροτήματος, είχα έναν συγκεκριμένο ρόλο και μια συγκεκριμένη ταυτότητα μέσα στην ομάδα. Ως σόλο καλλιτέχνης, όμως, χρειάστηκε να σκεφτώ πολύ πιο ενεργά και ανεξάρτητα κάθε πτυχή της δουλειάς μου, από τη μουσική και τις εμφανίσεις μέχρι την εικόνα και τον τρόπο που εκφράζομαι πάνω στη σκηνή.

Κατά κάποιον τρόπο, βρισκόμουν σε μια κατάσταση όπου έπρεπε να αναδείξω τον εαυτό μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στα δεδομένα όρια, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ξεχωρίσω. Δεν πίστευα ότι έπρεπε να δημιουργήσω μια τέλεια και ολοκληρωμένη καλλιτεχνική ταυτότητα από την πρώτη στιγμή.

Αντίθετα, θεωρούσα σημαντικό το ίδιο το ταξίδι της αναζήτησης, να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα, να αποκτώ εμπειρίες και μέσα από αυτές να ανακαλύπτω την κατεύθυνση που μου ταιριάζει.

Και φυσικά, απόλαυσα πραγματικά όλη αυτή τη διαδικασία. Χάρη σε αυτήν έλαβα και πολλή αγάπη από τον κόσμο, κάτι που με έκανε πολύ ευτυχισμένο. Εξακολουθώ να αλλάζω και να εξελίσσομαι και θέλω να συνεχίσω να παρουσιάζω νέες πλευρές του εαυτού μου.

Θα ήθελα το όνομα ZELO να μη συνδέεται με μία και μοναδική εικόνα, αλλά με έναν καλλιτέχνη που εξελίσσεται συνεχώς.

-Οι πρόσφατες κυκλοφορίες σου, «ELA» και «BANANA», παρουσιάζουν διαφορετικούς μουσικούς πειραματισμούς, με επιρροές από την R&B και τη latin μουσική. Τι είναι αυτό που σε ελκύει σε αυτά τα είδη; Θεωρείς ότι αποτελούν τη βάση της μελλοντικής μουσικής σου κατεύθυνσης;

ZELO: Με γοητεύει πάρα πολύ η δύναμη που έχει ο ρυθμός. Μου αρέσουν ιδιαίτερα η latin μουσική και το βραζιλιάνικο funk, επειδή διαθέτουν ρυθμούς και ενέργεια που σε κάνουν να θέλεις να κινηθείς και να χορέψεις αυθόρμητα.

Η R&B είναι επίσης ένα μουσικό είδος που αγαπώ πολύ, καθώς σου επιτρέπει να εκφράσεις συναισθήματα και διαφορετικές ατμόσφαιρες με μεγάλη λεπτότητα μέσα από τη φωνή. Τα «ELA» και «BANANA» έχουν διαφορετικό ύφος μεταξύ τους, αλλά θεωρώ ότι και τα δύο αποτυπώνουν τις μουσικές κατευθύνσεις που εξερευνώ αυτή την περίοδο.

Παρόλα αυτά, δεν θέλω να περιοριστώ σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής ούτε να το καθιερώσω ως το μοναδικό προσωπικό μου στιλ. Θέλω να συνδυάζω ελεύθερα στοιχεία από τη latin, την R&B, την pop, την ηλεκτρονική μουσική και πολλά ακόμη είδη, ώστε να δημιουργήσω τον δικό μου ξεχωριστό ήχο. Για μένα, το σημαντικότερο δεν είναι το μουσικό είδος. Είναι όταν κάποιος ακούει ένα τραγούδι να του έρχεται αυθόρμητα στο μυαλό ο ZELO ως καλλιτέχνης.

-Αυτή την περίοδο διευρύνεις τις δραστηριότητές σου μέσα από το ανεξάρτητο label VLACKSQUAD. Πώς έχει επηρεάσει αυτό το περιβάλλον τη δημιουργική σου ελευθερία, τη στιχουργική, την παραγωγή και τον μακροπρόθεσμο μουσικό σου σχεδιασμό;

ZELO: Η σημαντικότερη αλλαγή για μένα είναι ότι έχει διευρυνθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τη μουσική. Ως καλλιτέχνης, δεν περιορίζομαι πλέον στο να ερμηνεύω σωστά τη μουσική που μου δίνεται. Μπορώ να παίρνω πιο τολμηρές αποφάσεις σχετικά με το τι μουσική θέλω να δημιουργήσω, ποια αισθητική θέλω να παρουσιάσω και ποιο concept με εκφράζει.

Όταν ξεκίνησα να πορεύομαι μόνος μου, η σωματική και ψυχική επιβάρυνση ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα, όμως, έχοντας μια ομάδα που είναι πραγματικά δική μου, αισθάνομαι μεγαλύτερη ψυχολογική σταθερότητα, επειδή μπορώ να επιλέγω πιο ξεκάθαρα πού θα επικεντρώνω την ενέργειά μου.

Στη δημιουργία της μουσικής προσπαθώ να ενσωματώνω ενεργά τα συναισθήματα που βιώνω και τις αυθόρμητες ιδέες που μου έρχονται. Θεωρώ σημαντικό η στιχουργική, η σύνθεση, η ηχητική κατεύθυνση και η σκηνική παρουσία να συνδέονται μεταξύ τους ως μέρη μιας ενιαίας καλλιτεχνικής εικόνας. Φυσικά, δεν πιστεύω ότι δημιουργική ελευθερία σημαίνει να αποφασίζεις και να δημιουργείς τα πάντα μόνος σου.

Η ανταλλαγή διαφορετικών απόψεων και ιδεών, ώστε να προκύπτει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, είναι εξίσου σημαντική. Στο μέλλον, στόχος μου είναι να προχωρήσω πέρα από μεμονωμένες κυκλοφορίες singles και να δημιουργήσω μακροπρόθεσμα projects που θα εκφράζουν το προσωπικό μου μουσικό σύμπαν και τη δική μου καλλιτεχνική ταυτότητα.

-Η ευρωπαϊκή περιοδεία UNBOUND TOUR 2026 αποτελεί μια σημαντική στιγμή στη σημερινή σου καριέρα. Γιατί θεωρείς ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος να επιστρέψεις στις ευρωπαϊκές σκηνές και τι είδους εμπειρία έχεις ετοιμάσει για το κοινό;

ZELO: Αυτή η περιοδεία έχει για μένα πολύ μεγαλύτερη σημασία από μια απλή επιστροφή στην Ευρώπη έπειτα από αρκετό καιρό.

Όλο αυτό το διάστημα κυκλοφορούσα νέα μουσική ως σόλο καλλιτέχνης, πειραματιζόμουν με διαφορετικά μουσικά είδη και διαμόρφωνα σταδιακά τη δική μου καλλιτεχνική κατεύθυνση. Τώρα θέλω να παρουσιάσω αυτή την αλλαγή και την εξέλιξη απευθείας πάνω στη σκηνή. Ο τίτλος UNBOUND έχει επίσης ιδιαίτερη σημασία. Εκφράζει την επιθυμία μου να παρουσιάσω τον εαυτό μου πιο ελεύθερα, χωρίς να εγκλωβίζομαι σε ένα συγκεκριμένο μουσικό είδος, σε μια εικόνα ή σε όσα είχα κάνει στο παρελθόν. Στις συναυλίες αυτές θέλω να συνδυάσω τη δυναμική ενέργεια των εμφανίσεων που ήδη γνωρίζει το κοινό με τη νέα μουσική μου, την πιο συναισθηματική έκφραση και τη δική μου ταυτότητα ως σόλο καλλιτέχνη.

Πάνω απ’ όλα, αυτό που περιμένω περισσότερο είναι να βρεθώ στον ίδιο χώρο με τους θαυμαστές μου, να μοιραστούμε την ίδια ενέργεια και να επικοινωνήσουμε απευθείας μέσα από τη μουσική.

-Το ευρωπαϊκό κοινό έχει αναπτύξει εδώ και πολλά χρόνια έναν ιδιαίτερα ισχυρό δεσμό με τους Κορεάτες καλλιτέχνες. Έχοντας γνωρίσει τους Ευρωπαίους θαυμαστές από την εποχή των B.A.P, ποιες διαφορές περιμένεις να συναντήσεις στο σημερινό κοινό, τώρα που η K-pop έχει αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη απήχηση;

ZELO: Ακόμη και την εποχή των B.A.P, το πάθος των Ευρωπαίων θαυμαστών ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Θυμάμαι ακόμη ανθρώπους σε τόσο μακρινές χώρες να ακούν τη μουσική μας και να τραγουδούν μαζί μας τους κορεατικούς στίχους.

Σήμερα, η K-POP έχει γίνει γνωστή σε πολύ περισσότερο κόσμο και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι άνθρωποι από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς έρχονται πλέον με φυσικό τρόπο σε επαφή με την κορεατική μουσική. Παλαιότερα, πολλοί θαυμαστές ανακάλυπταν την K-pop μέσα από κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα ή καλλιτέχνη.

Σήμερα, όμως, νομίζω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξεκινούν από την K-pop και στη συνέχεια ανακαλύπτουν διαφορετικά μουσικά είδη και άλλες πτυχές της κορεατικής κουλτούρας. Προσωπικά, θεωρώ σημαντικό το μέγεθος του κοινού και τις αντιδράσεις του, αλλά αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι το συναίσθημα ότι συνδεόμαστε μεταξύ μας μέσα από τη μουσική. Και σε αυτή την περιοδεία θέλω να δημιουργήσω εμφανίσεις που θα μπορούν να απολαύσουν μαζί τόσο οι θαυμαστές που με στηρίζουν από παλιά όσο και όσοι με ανακαλύπτουν τώρα.

-Ως καλλιτέχνης που συνδυάζει το rap, τα φωνητικά και τον χορό, διαθέτεις πολλούς διαφορετικούς τρόπους για να εκφράσεις το μουσικό σου όραμα. Όταν δημιουργείς ένα νέο τραγούδι, πώς αποφασίζεις ποια από αυτές τις ικανότητες θα βρεθεί στο επίκεντρο;

ZELO: Πιστεύω ότι το σημαντικότερο είναι η ατμόσφαιρα και το συναίσθημα που μου δημιουργεί ένα τραγούδι όταν το ακούω για πρώτη φορά. Σε ορισμένα τραγούδια, το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο ρυθμός και το groove, οπότε τα προσεγγίζω δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στο performance.

Σε άλλα, όμως, το συναίσθημα που μεταφέρουν η μελωδία ή οι στίχοι είναι πιο σημαντικό, οπότε επικεντρώνομαι περισσότερο στα φωνητικά. Για μένα, το rap, το τραγούδι και ο χορός δεν είναι απλώς τρεις διαφορετικές ικανότητες. Είναι διαφορετικές γλώσσες που χρησιμοποιώ για να εκφράσω την ίδια μουσική. Παρόλο που δίνω τεράστια σημασία στο performance, δεν πιστεύω ότι κάθε τραγούδι χρειάζεται απαραίτητα έντονη χορογραφία ή μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσίαση.

Μερικές φορές, μια μικρή κίνηση ή μια ανεπαίσθητη αλλαγή στη φωνή μπορεί να μεταφέρει πολύ περισσότερα συναισθήματα. Το σημαντικότερο είναι να αξιοποιώ τις ικανότητές μου με τον τρόπο που απαιτεί το ίδιο το τραγούδι.

-Σήμερα η μουσική ξεπερνά όλο και πιο εύκολα τα γλωσσικά και πολιτιστικά σύνορα. Θα σε ενδιέφερε να συνεργαστείς με Ευρωπαίους καλλιτέχνες ή παραγωγούς; Υπάρχουν συγκεκριμένα ευρωπαϊκά μουσικά είδη ή σκηνές που σε εμπνέουν;

ZELO: Φυσικά! Μου αρέσει πάρα πολύ όταν καλλιτέχνες από διαφορετικούς πολιτισμούς και μουσικά περιβάλλοντα συναντιούνται και δημιουργούν κάτι καινούργιο. Πιστεύω ότι η μουσική έχει συναισθήματα και ενέργεια που μπορούν να γίνουν κατανοητά ακόμη κι όταν δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε απόλυτα μέσα από τη γλώσσα.

Στην Ευρώπη υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσικό περιβάλλον, από την ηλεκτρονική μουσική και την club κουλτούρα μέχρι τις διάφορες underground σκηνές. Με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες που δεν περιορίζονται σε καθιερωμένες φόρμες, αλλά δημιουργούν τον δικό τους ξεχωριστό ήχο και τη δική τους οπτική ταυτότητα. Αν μου δοθεί η ευκαιρία, θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ενεργά με Ευρωπαίους παραγωγούς και καλλιτέχνες.

Δεν με ενδιαφέρει απλώς μια συνεργασία μεταξύ καλλιτεχνών διαφορετικής εθνικότητας, αλλά η δημιουργία ενός αποτελέσματος στο οποίο οι διαφορετικές μουσικές ταυτότητες θα συνδυάζονται φυσικά και αρμονικά.

-Η καριέρα σου συνδέει 2 διαφορετικές εποχές: τη γενιά που είδε την K-POP να αρχίζει να γίνεται γνωστή στο εξωτερικό και τη σημερινή παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Τι πιστεύεις ότι μπορούν να μάθουν οι νεότεροι K-pop καλλιτέχνες από τις εμπειρίες της δικής σου γενιάς;

ZELO: Πάνω απ’ όλα, θεωρώ σημαντικό να μη χάνεις τη δική σου ξεχωριστή ταυτότητα. Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, η K-POP δεν είχε ακόμη την τεράστια παγκόσμια επιρροή που έχει σήμερα.

Ήταν μια εποχή κατά την οποία χρειάζονταν πολλές διαφορετικές προσπάθειες και πρωτοβουλίες για να γνωρίσουν οι θαυμαστές του εξωτερικού την κορεατική μουσική. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, πιστεύω ότι η γενιά μας έμαθε πολλά, όχι μόνο για το πώς να εκφράζεται πάνω στη σκηνή, αλλά και για το πώς να δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις με τους θαυμαστές.

Φυσικά, οι νεότεροι καλλιτέχνες σήμερα έχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες και πλατφόρμες στη διάθεσή τους απ’ όσες είχαμε εμείς. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πραγματικά υπέροχη εξέλιξη. Ωστόσο, ανεξάρτητα από την εποχή στην οποία δραστηριοποιείται ένας καλλιτέχνης, πιστεύω ότι αυτό που μένει τελικά στη μνήμη του κόσμου είναι η αυθεντικότητα και η προσωπική του ταυτότητα.

Το να ακολουθείς τις τάσεις μπορεί να είναι σημαντικό, αλλά θα ήθελα οι νέοι καλλιτέχνες να μη σταματήσουν ποτέ να αναρωτιούνται τι είδους καλλιτέχνες θέλουν πραγματικά να είναι.

-Στην Ελλάδα, το κοινό που αγαπά την κορεατική μουσική μεγαλώνει συνεχώς, ωστόσο οι μεγάλες διεθνείς K-POP περιοδείες δεν περιλαμβάνουν ακόμη συχνά τη χώρα μας. Αν παρουσιαζόταν στο μέλλον η ευκαιρία να εμφανιστείς στην Ελλάδα, θα σε ενδιέφερε;

ZELO: Φυσικά! Αν παρουσιαστεί μια πραγματικά καλή ευκαιρία, θα ήθελα οπωσδήποτε να πραγματοποιήσω μια συναυλία στην Ελλάδα. Δεν έχω εμφανιστεί ακόμη ζωντανά στη χώρα σας, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν θαυμαστές που περιμένουν τη μουσική μου και με υποστηρίζουν.

Μου αρέσει πάρα πολύ να επισκέπτομαι νέες χώρες και να γνωρίζω καινούργιο κοινό. Ιδιαίτερα ξεχωριστές για μένα είναι οι στιγμές κατά τις οποίες άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, ενώνονται μέσα από τη μουσική. Ελπίζω ότι κάποια μέρα θα έρθει η στιγμή να ανέβω σε μια ελληνική σκηνή, να συναντήσω από κοντά τους θαυμαστές μου και να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί.

-Κοιτάζοντας πέρα από την ευρωπαϊκή περιοδεία που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι στόχοι και οι φιλοδοξίες σου ως καλλιτέχνης; Σκέφτεσαι μεγαλύτερα μουσικά projects, διεθνείς εμφανίσεις, νέες συνεργασίες ή ακόμη και κάποια εντελώς απρόσμενη δημιουργική πρόκληση;

ZELO: Ο μεγαλύτερος στόχος μου είναι να δημιουργήσω έναν ξεκάθαρο και ολοκληρωμένο μουσικό κόσμο που θα έχει τη δική μου ταυτότητα και θα συνδέεται με το όνομα ZELO.

Μέχρι σήμερα έχω κυκλοφορήσει διάφορα singles, πειραματιζόμενος με διαφορετικά μουσικά είδη και ήχους. Στο μέλλον, όμως, θα ήθελα να ενώσω όλες αυτές τις εμπειρίες σε ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ υψηλής ποιότητας.

Μουσικά, θέλω να παρουσιάσω ακόμη μεγαλύτερο βάθος τόσο στα φωνητικά όσο και στις σκηνικές μου εμφανίσεις. Παράλληλα, θέλω να διευρύνω την καλλιτεχνική μου ταυτότητα και πέρα από τη σκηνή, μέσα από την εικόνα και διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Επιπλέον, δεν θέλω να περιοριστώ μόνο στην Κορέα. Θα ήθελα να συνεργαστώ με καλλιτέχνες και παραγωγούς από διαφορετικές χώρες, αποκτώντας ακόμη περισσότερες μουσικές εμπειρίες.

Πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές πλευρές του εαυτού μου που δεν έχω καταφέρει να δείξω. Ο μεγαλύτερος στόχος μου είναι να συνεχίσω να αλλάζω, να εξελίσσομαι και να δοκιμάζω νέα πράγματα, αξιοποιώντας όλα όσα έχω κάνει μέχρι σήμερα, ώστε να δημιουργήσω μια νέα εκδοχή του ZELO που ίσως ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ ακόμη να φανταστώ.

-Κλείνοντας, αν έπρεπε να προτείνεις στους Έλληνες αναγνώστες του MAD που γνωρίζουν για πρώτη φορά τη μουσική σου ένα μόνο τραγούδι που να αντιπροσωπεύει καλύτερα τον ZELO του 2026, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί;

ZELO: Αν έπρεπε να προτείνω μόνο ένα τραγούδι, θα επέλεγα το «Cola Comigo». Πιστεύω ότι είναι ένα κομμάτι που εκφράζει πολύ καλά τη νέα μουσική κατεύθυνση την οποία εξερευνώ ως σόλο καλλιτέχνης. Έχει έναν μινιμαλιστικό ήχο, ρυθμούς εμπνευσμένους από τη latin μουσική, συνδυάζει αγγλικά και πορτογαλικά και αποτυπώνει την ελεύθερη ατμόσφαιρα και την ενέργεια που τόσο αγαπώ.

Πάνω απ’ όλα, πιστεύω απόλυτα, εκατό τοις εκατό, ότι η προσωπικότητα ενός καλλιτέχνη αποκαλύπτεται μέσα από τη δημιουργική του δουλειά. Ακόμη κι εγώ ο ίδιος ανακαλύπτω συνεχώς νέες πλευρές του εαυτού μου που έχουν αλλάξει μετά τη στρατιωτική μου θητεία. Το συγκεκριμένο τραγούδι δίνει επίσης την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει έναν διαφορετικό ZELO από εκείνον που ίσως θυμάται από το παρελθόν.

Φυσικά, τα «ELA» και «BANANA» είναι εξίσου σημαντικά για να κατανοήσει κάποιος τη σημερινή μουσική μου ταυτότητα. Ωστόσο, σε όσους με ανακαλύπτουν για πρώτη φορά, θα πρότεινα να ξεκινήσουν από το «Cola Comigo» και μέσα από αυτό να μπουν στον νέο μουσικό κόσμο του ZELO. Και αφού ακούσετε τη μουσική μου, θα ήθελα πραγματικά να παρακολουθήσετε και τις ζωντανές εμφανίσεις και τις χορογραφίες μου! Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσετε να νιώσετε ακόμη πιο ολοκληρωμένα την ενέργεια που θέλω να μεταφέρω μέσα από τη μουσική μου.

Για τον ZELO, η καλλιτεχνική εξέλιξη δεν σημαίνει να αφήνεις πίσω σου το παρελθόν, αλλά να το αξιοποιείς για να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο. Και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό μήνυμα που προκύπτει από τη συζήτησή μας.

Έχοντας ζήσει τη μετάβαση της K-POP από μια ανερχόμενη μουσική σκηνή σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, ο ZELO γνωρίζει καλύτερα από πολλούς τις απαιτήσεις, τις αλλαγές και τις προκλήσεις της βιομηχανίας. Ωστόσο, αντί να περιορίζεται στις επιτυχίες που τον καθιέρωσαν με τους B.A.P, επιλέγει να εξερευνά νέες μουσικές κατευθύνσεις, να αναλαμβάνει μεγαλύτερο δημιουργικό έλεγχο και να διαμορφώνει μια ταυτότητα που ανταποκρίνεται στον άνθρωπο και στον καλλιτέχνη που είναι σήμερα.

Η ανεξαρτησία που έχει αποκτήσει μέσα από το VLACKSQUAD, οι μουσικοί πειραματισμοί με στοιχεία R&B, latin και ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και η ευρωπαϊκή περιοδεία UNBOUND αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας επιθυμίας: να δημιουργεί χωρίς περιορισμούς και να επικοινωνεί με το κοινό με αυθεντικότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες θαυμαστές παρουσιάζει και η θετική του στάση απέναντι στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής εμφάνισης στη χώρα μας. Αν και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, ο ίδιος δηλώνει πρόθυμος να επισκεφθεί την Ελλάδα και να συναντήσει από κοντά το κοινό που τον στηρίζει.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο ZELO έχει ξεκάθαρους στόχους: ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, περισσότερες διεθνείς συνεργασίες, νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις και, πάνω απ’ όλα, τη δημιουργία ενός προσωπικού μουσικού κόσμου που θα φέρει τη δική του υπογραφή.

Από τον 15χρονο ZELO των B.A.P μέχρι τον ανεξάρτητο καλλιτέχνη του σήμερα, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η ανάγκη του να εκφράζεται μέσα από τη μουσική. Και αν κάτι μας δείχνει αυτή η συνέντευξη, είναι ότι ο ZELO δεν έχει σκοπό να σταματήσει να εξελίσσεται.

Το MAD.gr ευχαριστεί θερμά τον ZELO για την αποκλειστική συνέντευξη και για όσα μοιράστηκε μαζί μας σχετικά με τη μουσική, τη δημιουργικότητα και τα επόμενα βήματα της καριέρας του. Ανυπομονούμε να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον και, φυσικά, ελπίζουμε να τον υποδεχτούμε σύντομα και σε μια ελληνική σκηνή.

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