Blogs 10.11.2026

HYBE CINE FEST 2026: Πήγαμε στα Village Cinemas και ζήσαμε το απόλυτο K-pop party!

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BTS, SEVENTEEN, TXT, ENHYPEN και ένα HYBE Cheering Party που μετέτρεψε την κινηματογραφική αίθουσα σε πραγματική συναυλία
Goldie Χατζηθεοδώρου
Με μια ματιά
  • Το HYBE CINE FEST 2026 πραγματοποιήθηκε στα Village Cinemas στην Ελλάδα, προβάλλοντας συναυλίες K-pop συγκροτημάτων.
  • Το φεστιβάλ περιλάμβανε προβολές συναυλιών από BTS, TXT, ENHYPEN και SEVENTEEN, προσφέροντας κοντινές λήψεις και αίσθηση εγγύτητας.
  • Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το διαδραστικό HYBE Cheering Party με music videos και fan chants.
  • Το HYBE Cheering Party μετέτρεψε την κινηματογραφική αίθουσα σε K-pop party, ενισχύοντας την αίσθηση συμμετοχής και κοινής εμπειρίας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ποιος είπε ότι για να ζήσεις την ατμόσφαιρα μιας K-POP συναυλίας πρέπει απαραίτητα να ταξιδέψεις στην άλλη άκρη του κόσμου; Το HYBE CINE FEST 2026 ήρθε στην Ελλάδα, αποκλειστικά στα Village Cinemas, από τις 24 έως τις 31 Οκτωβρίου, και μας απέδειξε ότι μερικές φορές το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια τεράστια οθόνη και μια αίθουσα γεμάτη K-POP fans! Φυσικά, δεν θα μπορούσα να χάσω μια τέτοια διοργάνωση, ιδιαίτερα όταν το πρόγραμμα περιλάμβανε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κορεατικής μουσικής βιομηχανίας!

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Το φεστιβάλ μάς έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε συναυλίες των BTS, TOMORROW X TOGETHER (TXT), ENHYPEN και SEVENTEEN, αλλά και να ζήσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια διαφορετική εμπειρία: το HYBE Cheering Party. Και πιστέψτε με, αυτό το τελευταίο ήταν κάτι που δεν περίμενα να απολαύσω τόσο πολύ!

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Τέσσερα μεγάλα ονόματα, τέσσερις διαφορετικές συναυλιακές εμπειρίες

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του HYBE CINE FEST ήταν ότι κάθε συναυλία είχε τη δική της ταυτότητα. Οι BTS έφεραν στη μεγάλη οθόνη την παγκόσμια περιοδεία τους «ARIRANG», με live μεταδόσεις από το Μπουένος Άιρες και το Σάο Πάολο. Οι TXT μάς ταξίδεψαν μέσα από το «ACT : TOMORROW», οι ENHYPEN παρουσίασαν τον σκοτεινό και εντυπωσιακό κόσμο του «BLOOD SAGA», ενώ οι SEVENTEEN μάς μετέφεραν την ενέργεια της περιοδείας «NEW_».

Αυτό που προσωπικά βρίσκω υπέροχο σε τέτοιου είδους προβολές είναι ότι σου δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες με έναν τρόπο που δύσκολα θα μπορούσες να ζήσεις διαφορετικά, ειδικά αν δεν έχεις καταφέρει να βρεθείς σε κάποια από τις συναυλίες τους. Οι κοντινές λήψεις, οι χορογραφίες και τα σκηνικά δημιουργούσαν την αίσθηση ότι βρισκόσουν πολύ πιο κοντά στη σκηνή. Κάθε group είχε κάτι μοναδικό να προσφέρει και, παρόλο που παρακολουθούσαμε τις εμφανίσεις μέσα από μια οθόνη, υπήρχαν στιγμές που πραγματικά ξεχνούσες ότι καθόσουν σε μια κινηματογραφική αίθουσα.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

HYBE Cheering Party: Όταν το σινεμά μετατρέπεται σε K-POP club!

Ωστόσο, εκείνο που έκανε πραγματικά τη διαφορά σε σχέση με τις συναυλιακές προβολές που έχουμε ήδη απολαύσει στα Village Cinemas ήταν το HYBE Cheering Party. Και εδώ τα πράγματα ξέφυγαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια διαδραστική K-POP εμπειρία, με 3D εφέ, η οποία δεν είχε ως στόχο απλώς να μας δείξει αγαπημένα music videos, αλλά να μας κάνει μέρος της διασκέδασης.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Στη μεγάλη οθόνη εμφανίζονταν music videos από καλλιτέχνες της HYBE Labels, όπως οι BTS, TXT, ENHYPEN, SEVENTEEN, ILLIT, CORTIS, SANTOS BRAVOS, TWS, LE SSERAFIM, KATSEYE, BOYNEXTDOOR και πολλοί ακόμα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήταν ότι στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονταν οι στίχοι των τραγουδιών, τόσο στα κορεατικά όσο και σε romanization, ώστε να μπορούν να τραγουδήσουν ακόμα και όσοι δεν γνωρίζουν την κορεατική γλώσσα. Και φυσικά, υπήρχε και η δυνατότητα να ακολουθήσουμε τα γνωστά fan chants των τραγουδιών! Ξέρετε, εκείνα τα συνθήματα που ακούμε τους fans να φωνάζουν συντονισμένα στις συναυλίες και που κάνουν την K-POP live εμπειρία τόσο ξεχωριστή.

Μόνο που αυτή τη φορά δεν τα παρακολουθούσαμε μέσα από κάποιο βίντεο στο κινητό μας. Ήμασταν εμείς εκείνοι που τα φωνάζαμε! Αν υπάρχει κάτι που θα θυμάμαι από το HYBE Cheering Party, είναι σίγουρα η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μέσα στην αίθουσα. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, όταν βάζεις πολλούς K-pop fans στον ίδιο χώρο και τους δίνεις την ελευθερία να τραγουδήσουν, να φωνάξουν και να απολαύσουν τα αγαπημένα τους music videos, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει κανείς ήσυχος!

Και αυτό ακριβώς συνέβη.

Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου
Πηγή: Goldie Χατζηθεοδώρου

Με κάθε νέο τραγούδι που ξεκινούσε, ακουγόταν και μια διαφορετική αντίδραση. Άλλοι ζητωκραύγαζαν μόλις εμφανιζόταν το αγαπημένο τους group, άλλοι τραγουδούσαν με όλη τους τη δύναμη και άλλοι προσπαθούσαν να ακολουθήσουν τα fan chants. Η ενέργεια ήταν απίστευτη! Και κάπου εκεί, το HYBE Cheering Party σταμάτησε να μοιάζει με κινηματογραφική προβολή και μετατράπηκε σε ένα κανονικό K-POP party. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή αναρωτήθηκα αν οι διπλανές αίθουσες μπορούσαν να ακούσουν όσα συνέβαιναν στη δική μας! Πραγματικά ελπίζω η ηχομόνωση των Village Cinemas να έκανε καλά τη δουλειά της, γιατί αν οι άνθρωποι στις διπλανές αίθουσες άκουγαν τις τσιρίδες και τα ουρλιαχτά μας, μάλλον θα αναρωτιούνταν τι ακριβώς παρακολουθούσαμε! Πάντως, εμείς περάσαμε υπέροχα!

Μια εμπειρία που θα ήθελα σίγουρα να ξαναζήσω!

Φεύγοντας από το HYBE CINE FEST, αυτό που μου έμεινε δεν ήταν μόνο οι εντυπωσιακές συναυλίες ή τα αγαπημένα music videos. Ήταν κυρίως η χαρά τού να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούν την ίδια μουσική και δεν φοβούνται να το δείξουν. Το HYBE Cheering Party κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που πολλές φορές λείπει από τις συνηθισμένες κινηματογραφικές προβολές: την αίσθηση της συμμετοχής. Δεν πήγαμε απλώς να παρακολουθήσουμε ένα πρόγραμμα. Πήγαμε να τραγουδήσουμε, να φωνάξουμε, να διασκεδάσουμε και να νιώσουμε, έστω και για λίγο, σαν να βρισκόμασταν όλοι μαζί σε μια τεράστια K-pop συναυλία. Και προσωπικά, θα ήθελα πάρα πολύ να δω περισσότερες τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα.

Γιατί αν κάτι απέδειξε αυτή η εμπειρία, είναι ότι μια κινηματογραφική αίθουσα μπορεί να μετατραπεί στο πιο απρόσμενο K-POP party, αρκεί να γεμίσει με τους κατάλληλους ανθρώπους!

Και αν το HYBE Cheering Party επιστρέψει, ένα είναι σίγουρο: θα είμαι και πάλι εκεί.

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HYBE CINE FEST 2026 K-pop
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