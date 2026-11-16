Μουσικά Νέα 16.11.2026

Duran Duran: Γιατί αποχωρεί ο Roger Taylor μετά από 45 χρόνια – Το πρόβλημα υγείας του

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Ο θρυλικός ντράμερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το συγκρότημα, αποκαλύπτοντας ότι οι εμβοές στα αυτιά του επιδεινώνονται
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο ντράμερ Roger Taylor αποχωρεί από τους Duran Duran μετά από 45 χρόνια.
  • Η απόφαση οφείλεται στην επιδείνωση των προβλημάτων ακοής του, συγκεκριμένα εμβοών.
  • Ο Taylor δήλωσε ότι ακολουθεί ιατρικές συμβουλές για να προστατεύσει την ακοή του.
  • Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος στηρίζουν την απόφασή του και του εύχονται υγεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Roger Taylor, ο ντράμερ των Duran Duran, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το συγκρότημα, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή και επιτυχημένη πορεία. Η απόφαση αυτή, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πάρθηκε μετά από προσεκτική σκέψη και ιατρική συμβουλή, λόγω της επιδείνωσης των προβλημάτων ακοής που αντιμετωπίζει, συγκεκριμένα των εμβοών στα αυτιά του.

Τα Βρετανικά Ταχυδρομεία τιμούν τους Duran Duran με συλλεκτική σειρά γραμματοσήμων, παρουσιάζοντας τα μέλη του συγκροτήματος.
https://www.instagram.com/duranduran/

Μια δύσκολη απόφαση με γνώμονα την υγεία

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα που δημοσιεύτηκε μέσω του επίσημου λογαριασμού των Duran Duran στο Instagram, ο Roger Taylor εξέφρασε τη δυσκολία της απόφασής του. «Αυτή είναι μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε, τονίζοντας πόσο σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του στο συγκρότημα. «Το να παίζω ντραμς σε αυτό το συγκρότημα ήταν η χαρά της ζωής μου και δεν θα μπορέσω ποτέ να ευχαριστήσω όπως πρέπει τους οπαδούς για την αγάπη που μας έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Όμως η αλήθεια είναι ότι η εμβοή στα αυτιά μου επιδεινώνεται σταθερά και έχω φτάσει στο σημείο όπου πρέπει πλέον να ακούσω το σώμα μου και τους γιατρούς μου».

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Ο μουσικός ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του συνδέεται άμεσα με την υγεία του και την ανάγκη να ακολουθήσει τις ιατρικές οδηγίες, ώστε να προστατεύσει την ακοή του.

Επίλογος μιας λαμπρής πορείας

Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, ο Roger Taylor εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο που ολοκληρώνεται αυτό το κεφάλαιο της καριέρας του. «Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερο τέλος», δήλωσε, αναφερόμενος στην επιτυχημένη πρόσφατη περιοδεία του συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, την εμφάνισή τους ως headliners στο BST Hyde Park, την ένταξή τους στο Rock & Roll Hall of Fame και την επιστροφή τους στο στούντιο με τον Nile Rodgers. «Προχωράω με τεράστια υπερηφάνεια και με τίποτα άλλο παρά αγάπη για τον Simon, τον Nick και τον John».

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Συγκινητικό αντίο από τους Duran Duran

Οι Simon Le Bon, Nick Rhodes και John Taylor αποχαιρέτησαν τον Roger Taylor με μια κοινή δήλωση, τονίζοντας τη βαθιά τους σύνδεση και την αξία της παρουσίας του. «Ο Roger είναι αδελφός μας», ανέφεραν. «Τα ντραμς του συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου των Duran Duran από την αρχή, και η επιστροφή του κοντά μας από το 2001 ήταν εξαιρετικά σημαντική για όλους μας. Υποστηρίζουμε πλήρως την απόφασή του και του ευχόμαστε υγεία και ευτυχία. Θα παραμείνει για πάντα μέλος αυτής της οικογένειας, ενώ εμείς συνεχίζουμε να εξερευνούμε νέα και συναρπαστικά εγχειρήματα με το συγκρότημα».

duran_duran
https://www.instagram.com/duranduran/

Η ιστορία των Duran Duran και η συμβολή του Roger Taylor

Οι Duran Duran σχηματίστηκαν το 1978, με τους Nick Rhodes και John Taylor να βρίσκονται στους ιδρυτές. Ο Roger Taylor εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1979, αναλαμβάνοντας τα ντραμς, ενώ έναν χρόνο αργότερα προστέθηκαν ο κιθαρίστας Andy Taylor και ο τραγουδιστής Simon Le Bon. Το συγκρότημα καθιερώθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα του κινήματος New Romantic, κατακτώντας διεθνή επιτυχία με τραγούδια όπως τα «Hungry Like the Wolf», «The Reflex», «Rio» και «A View to a Kill». Η επιστροφή του Roger Taylor στο συγκρότημα το 2001 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην κοινή τους πορεία.

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Duran Duran Roger Taylor
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