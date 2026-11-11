Celeb News 11.11.2026

Μελίνα Ασλανίδου: Η αλλαγή στην καριέρα της που ανακοίνωσε μέσα από το Instagram

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Η Μελίνα Ασλανίδου δημοσίευσε φωτογραφίες από την εξοχή, ποζάροντας σε τρακτέρ και ανακοινώνοντας πως αλλάζει καριέρα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Μελίνα Ασλανίδου μοιράστηκε στιγμές χαλάρωσης στην εξοχή μέσω Instagram.
  • Η τραγουδίστρια πόζαρε με τρακτέρ και νεογέννητο γουρουνάκι, αστειευόμενη για αλλαγή καριέρας.
  • Η ανάρτηση έγινε εν μέσω επαγγελματικών εξελίξεων, όπως η πρόωρη ολοκλήρωση συνεργασίας.
  • Η Μελίνα Ασλανίδου συνεχίζει τις μουσικές της δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη από 4 Δεκεμβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια διαφορετική πλευρά της καθημερινότητάς της μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Μελίνα Ασλανίδου, αφήνοντας για λίγο πίσω τις μουσικές σκηνές και επιλέγοντας να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης στην εξοχή. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από την πρόσφατη εξόρμησή της στη φύση, στις οποίες τη βλέπουμε να ποζάρει πάνω σε ένα τρακτέρ, αλλά και να κρατά στην αγκαλιά της ένα νεογέννητο γουρουνάκι.

https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Η ίδια, μάλιστα, συνόδευσε την ανάρτησή της με μια απολαυστική λεζάντα, ανακοινώνοντας με αρκετή δόση χιούμορ πως σκέφτεται να εγκαταλείψει το τραγούδι για χάρη της αγροτικής ζωής. «Μετά από όσα έχω δει κι έχω ακούσει, αποφάσισα να αλλάξω καριέρα! Από εδώ και πέρα αγρότισσα. Τουλάχιστον εδώ ξέρεις ποιος δουλεύει και ποιος απλώς κάνει θόρυβο!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Η ατάκα της δεν πέρασε απαρατήρητη, με την τραγουδίστρια να επιστρατεύει τον αυτοσαρκασμό για να σχολιάσει με τον δικό της τρόπο όσα συμβαίνουν γύρω της. Άλλωστε, η εικόνα της πίσω από το τιμόνι ενός τρακτέρ αποτελεί μια αρκετά διαφορετική εκδοχή από εκείνη που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις μουσικές εμφανίσεις της.

https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο με αρκετές επαγγελματικές εξελίξεις για τη Μελίνα Ασλανίδου. Η συνεργασία της με τον Χρήστο Μενιδιάτη στο Theama Athens ολοκληρώθηκε πρόωρα, έπειτα από 5 Σαββατοκύριακα εμφανίσεων, με τους δύο καλλιτέχνες να διατηρούν, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, καλές προσωπικές σχέσεις.

Το επόμενο επαγγελματικό της ραντεβού είναι ήδη προγραμματισμένο για τη Θεσσαλονίκη. Από τις 4 Δεκεμβρίου, η τραγουδίστρια θα εμφανίζεται στο Vergina μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο, συνεχίζοντας κανονικά τις μουσικές της δραστηριότητες.

https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/
https://www.instagram.com/officialaslanidoumelina/

Μέχρι τότε, φαίνεται πως η Μελίνα Ασλανίδου βρίσκει τον χρόνο να απολαμβάνει μικρές αποδράσεις στη φύση, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια φωτογραφία με ένα τρακτέρ μπορεί να γίνει αφορμή για μια από τις πιο χιουμοριστικές αναρτήσεις της.

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ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
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