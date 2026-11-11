Μουσικά Νέα 11.11.2026

Dua Lipa: Τέλος στη δικαστική διαμάχη για το «Levitating» – Η συμφωνία με τον Bosko Kante

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Η αγωγή που κατατέθηκε το 2023 αφορούσε τη χρήση της τεχνολογίας talk box και τη συμμετοχή του Bosko Kante στις διαφορετικές εκδοχές του τραγουδιού
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Η Dua Lipa έφτασε σε συμφωνία με τον Bosko Kante, τερματίζοντας τη δικαστική διαμάχη για το τραγούδι «Levitating».
  • Η συμφωνία απορρίφθηκε οριστικά, με τις δύο πλευρές να καλύπτουν τα δικά τους δικαστικά έξοδα.
  • Η αγωγή του Bosko Kante αφορούσε τη χρήση της φωνητικής γραμμής που δημιούργησε με τη συσκευή «talk box» σε remixes του τραγουδιού.
  • Το «Levitating» είχε αντιμετωπίσει και άλλες αγωγές για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, οι οποίες απορρίφθηκαν.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Dua Lipa κατέληξε σε συμφωνία με τον μουσικό και παραγωγό Bosko Kante, βάζοντας τέλος στη δικαστική διαμάχη που αφορούσε το παγκόσμιο hit της, «Levitating». Η υπόθεση, η οποία είχε κατατεθεί το 2023, έφτασε σε οριστική λύση, με τους δικηγόρους των δύο πλευρών να ενημερώνουν το δικαστήριο τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Η συμφωνία απορρίφθηκε οριστικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επανέλθει στο μέλλον, ενώ και οι δύο πλευρές θα καλύψουν τα δικά τους δικαστικά έξοδα. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρηματικής αποζημίωσης ή αναγνώρισης στα credits του τραγουδιού, δεν έγιναν γνωστές.

Γυναίκα με λευκό μπλουζάκι και γυαλιά ηλίου στέκεται μπροστά σε πέτρινο τοίχο, με την αυτοσαρκαστική της διάθεση να γίνεται viral στο TikTok.
https://www.instagram.com/dualipa/

Ο δικηγόρος του Bosko Kante, Na’il Benjamin, δήλωσε: «Έχουμε επιλύσει τις διαφωνίες του Bosko με την Warner. Πάντα υποστηρίζαμε ότι η συμβολή του Bosko στο «Levitating» ήταν σημαντική. Σε ευρύτερο πλαίσιο, πιστεύουμε ότι υποθέσεις όπως αυτή έχουν σημασία για όλους τους καλλιτέχνες που παράγουν, ερμηνεύουν και συνεργάζονται σε έργα που κυκλοφορούν από μεγάλες δισκογραφικές. Οι συνεισφορές των καλλιτεχνών έχουν αξία, και ο αρμόζων χειρισμός, η αναγνώριση και η αμοιβή πρέπει να παρέχονται αναλόγως».

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Η υπόθεση και η τεχνολογία του talk box

Η αγωγή του Bosko Kante στράφηκε κατά της Dua Lipa, της δισκογραφικής της Warner Records και του παραγωγού Stephen «Koz» Kozmeniuk. Ο Bosko Kante, ο οποίος ειδικεύεται στη δημιουργία μουσικής με τη χρήση της συσκευής «talk box» (μιας εφεύρεσης που τροποποιεί τη φωνή), ισχυρίστηκε ότι το 2019, ενώ εργαζόταν για το «Levitating», ο Kozmeniuk του ζήτησε να δημιουργήσει και να ερμηνεύσει μια φωνητική γραμμή χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνολογία.

Μια γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά ποζάρει με σταυρωμένα χέρια μπροστά από γκρι κουρτίνα, αναδεικνύοντας το στυλ της.
https://www.instagram.com/dualipa/

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο Bosko Kante κατέληξε σε μια συμφωνία αδειοδότησης που επέτρεπε τη χρήση της ερμηνείας του στο αρχικό τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε στις 26 Μαρτίου 2020. Ωστόσο, ο Bosko Kante υποστήριξε ότι η συμφωνία κάλυπτε μόνο την αρχική έκδοση και όχι τις μεταγενέστερες remixes, όπως η ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με τον DaBaby.

Άλλες δικαστικές διαμάχες για το «Levitating»

Η υπόθεση του Bosko Kante δεν ήταν η μόνη που στράφηκε κατά του τραγουδιού. Τον Μάρτιο του 2022, ένα συγκρότημα από τη Φλόριντα, οι Artikal Sound System, κατέθεσαν αγωγή ισχυριζόμενοι ότι η Dua Lipa έκλεψε το ρεφρέν από το δικό τους τραγούδι «Live Your Life». Ωστόσο, αυτή η υπόθεση απορρίφθηκε, καθώς ο δικαστής έκρινε ότι οι Artikal Sound System δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η Dua Lipa και οι συνεργάτες της είχαν ακούσει ποτέ το τραγούδι τους. Παρόμοια, οι συνθέτες L. Russell Brown και Sandy Linzer ισχυρίστηκαν ότι το «Levitating» ήταν αντιγραφή του δικού τους ντίσκο τραγουδιού του 1979, «Wiggle and Giggle All Night». Και αυτή η αγωγή απορρίφθηκε, με το δικαστήριο να κρίνει ότι δεν υπήρχε επαρκής ομοιότητα μεταξύ των δύο τραγουδιών για να δικαιολογηθεί η εκδίκαση.

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