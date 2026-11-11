Tate McRae: Το «Housewife» παραμένει στην κορυφή των παγκόσμιων charts για 3η εβδομάδα

Με μια ματιά Το «Housewife» της Tate McRae παραμένει στην κορυφή των παγκόσμιων charts για 3η εβδομάδα.

Το «Thriller» του Michael Jackson επανήλθε στο top 4 του Global 200 μετά από αύξηση streams και πωλήσεων.

Η επανέκδοση του άλμπουμ «Thriller» και η βιογραφική ταινία του Michael Jackson αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον για το έργο του.

Το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky παραμένει στη 2η θέση του Global 200 και του Global Excl. U.S. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το τραγούδι «Housewife» της Tate McRae συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία, παραμένοντας για 3η συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή των παγκόσμιων charts Billboard Global 200 και Billboard Global Excl. U.S. Η επιτυχία αυτή έρχεται δύο μόλις εβδομάδες μετά την πρώτη του εμφάνιση στην κορυφή και των δύο λιστών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, το «Housewife» κατέγραψε 48,8 εκατομμύρια streams και 2.000 πωλήσεις παγκοσμίως κατά την περίοδο 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου, παρουσιάζοντας μικρή πτώση 24% στα streams και 38% στις πωλήσεις. Εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, το τραγούδι συγκέντρωσε 37,2 εκατομμύρια streams, με μείωση 22%.

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Στη 2η θέση του Global 200 παραμένει το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky, το οποίο διατηρείται εκεί για έξι εβδομάδες από τον Σεπτέμβριο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται σταθερά το «Nicole Kidman» της ADÉLA, μία θέση κάτω από την κορυφαία επίδοσή του.

Η επανεμφάνιση του «Thriller» στα charts

Μια εντυπωσιακή επιστροφή στα παγκόσμια charts πραγματοποιεί το θρυλικό «Thriller» του Michael Jackson. Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 1983, εκτοξεύτηκε από την 22η στην 4η θέση του Global 200, σημειώνοντας τη νέα υψηλότερη κατάταξή του στο chart, ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία του επίδοση (Νο. 18) που είχε σημειωθεί πριν από ένα χρόνο. Η άνοδος αυτή αποδίδεται σε αύξηση 78% στα streams, φτάνοντας τα 33,2 εκατομμύρια, και 53% στις πωλήσεις, με 6.000 αντίτυπα παγκοσμίως, κατά την εβδομάδα που περιλάμβανε την Ημέρα του Halloween. Η πρόσφατη κυκλοφορία της ταινίας-βιογραφίας για τον Michael Jackson, καθώς και η επανέκδοση του άλμπουμ «Thriller», φαίνεται να έχουν αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού για το έργο του αείμνηστου καλλιτέχνη.

Αυτή είναι η τρίτη φορά φέτος που τραγούδια του Michael Jackson εισέρχονται στο top 10 του Global 200. Νωρίτερα, τα «Billie Jean» και «Beat It» είχαν φτάσει στην κορυφή και στην 5η θέση αντίστοιχα, τον Μάιο. Και τα τρία αυτά τραγούδια προέρχονται από το εμβληματικό άλμπουμ «Thriller». Την πεντάδα του Global 200 συμπληρώνει το «Stop the Wedding!» της Ashe, που παραμένει σταθερά στην 5η θέση.

Δυναμική στα charts εκτός ΗΠΑ

Στο chart Billboard Global Excl. U.S. (εκτός Ηνωμένων Πολιτειών), το «BbY WOW» των Karol G, Judeline και rusowsky διατηρεί τη δεύτερη θέση, μετά από 6 εβδομάδες στην κορυφή. Το «Nicole Kidman» της ADÉLA βρίσκεται ξανά στην τρίτη θέση, ενώ το «Stop the Wedding!» της Ashe ανεβαίνει από την 7η στην 4η θέση, σημειώνοντας την πρώτη του εμφάνιση στο top 5 της συγκεκριμένης λίστας. Τέλος, το «Ain’t in LA» της ADÉLA ανεβαίνει από την 6η στην 5η θέση. Τα charts Billboard Global 200 και Global Excl. U.S. καταρτίζονται με βάση δεδομένα streams και πωλήσεων από περισσότερες από 200 χώρες, όπως συλλέγονται από την Luminate. Το Global 200 περιλαμβάνει παγκόσμια δεδομένα, ενώ το Global Excl. U.S. εξαιρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κατάταξη βασίζεται σε έναν σταθμισμένο τύπο που ενσωματώνει επίσημα streams από συνδρομητικές και δωρεάν πλατφόρμες, καθώς και πωλήσεις ψηφιακών λήψεων από επίσημα καταστήματα μουσικής, εξαιρουμένων των πωλήσεων από απευθείας στον καταναλωτή (D2C) ιστοσελίδες. Τα πιο πρόσφατα charts, με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2026, ανανεώνονται στο Billboard.com αύριο, 10 Νοεμβρίου. Για τις δύο λίστες, τα top 100 τραγούδια είναι διαθέσιμα σε όλους τους αναγνώστες, ενώ οι πλήρεις κατατάξεις των 200 τίτλων είναι προσβάσιμες μέσω του Billboard Pro, της συνδρομητικής υπηρεσίας του Billboard.

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