Μουσικά Νέα 06.11.2026

Η Karol G έγραψε ιστορία στο TikTok με ένα live που παρακολούθησαν εκατομμύρια fans

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Η Karol G κατέρριψε το ρεκόρ ταυτόχρονων θεατών στο TikTok με 1 εντυπωσιακό live event στο Μεξικό για το νέο της album
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Karol G κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες ταυτόχρονες προβολές σε live streaming στο TikTok.
  • Το live streaming event για το album «No Me Arrepiento de Sentir Tanto» προσέλκυσε 4,8 εκατομμύρια stream entries.
  • Η εκδήλωση περιλάμβανε 11 τραγούδια, συνεργασίες και παρουσιάσεις remix.
  • Η Karol G ξεκινά την περιοδεία της στη Λατινική Αμερική, με sold-out συναυλίες στο Μεξικό.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Karol G πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο Μεξικό για να γιορτάσει την κυκλοφορία του album της «No Me Arrepiento de Sentir Tanto». Το event, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά μέσω TikTok, προσέλκυσε εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως, καθιερώνοντας την καλλιτέχνιδα ως την καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες ταυτόχρονες προβολές σε live streaming στην ιστορία της πλατφόρμας.

Η Karol G ξεκινά νέα εποχή με το album της, παρουσιάζοντας ένα νέο στυλ και εμφάνιση.
https://www.instagram.com/karolg/

Το live streaming event, που έλαβε χώρα στο Quarry Studios παρουσία περίπου 2.000 τυχερών θαυμαστών, αποτέλεσε την ιδανική προθέρμανση για την επερχόμενη περιοδεία της Karol G στη Λατινική Αμερική. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση κατέγραψε 4,8 εκατομμύρια stream entries και 3,6 εκατομμύρια μοναδικούς θεατές, ένα νούμερο που αναδεικνύει την τεράστια απήχηση της καλλιτέχνιδας. Η περιοδεία Viajando Por El Mundo Tropitour ξεκινά με 6 συναυλίες στο Μεξικό, στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου στο Estadio BBVA του Μοντερέι, και στις 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο Estadio GNP Seguros της Πόλης του Μεξικού, με τα εισιτήρια να έχουν εξαντληθεί.

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Η σχεδόν ωριαία γιορτή ξεκίνησε με τραγούδια όπως «Maybe» και «Bebiendo lágrimas», ενώ ακολούθησαν οι «Eclipse», «Final Feliz» και «Matadora». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Karol G υποδέχτηκε στη σκηνή πολλούς καλεσμένους. Μαζί με τον Greg González, frontman του συγκροτήματος Cigarettes After Sex, ερμήνευσε το «Después de Ti». «Αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από ολόκληρο το album, οπότε ελπίζω να το τραγουδήσετε πολύ δυνατά», δήλωσε η Karol G πριν παρουσιάσει το «Con Quién Andará;», χορεύοντας με τους θαυμαστές της.

karol_g_spotify
https://www.instagram.com/karolg/

Η εκδήλωση περιλάμβανε συνολικά 11 τραγούδια. Μεταξύ αυτών, ξεχώρισε η εντυπωσιακή remix εκδοχή του «BbY WOW», μαζί με τον DJ John Summit. Το πρωτότυπο κομμάτι, σε συνεργασία με τους Judeline και rusowsky, έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή του Latin Airplay chart για τρεις εβδομάδες και του Billboard Global 200 και Billboard Global Excl. U.S. charts για έξι εβδομάδες. Επίσης, η Karol G παρουσίασε ένα remix του «AltaFarra», με τη συμμετοχή του μεξικανικού συγκροτήματος La Obsesión και του DJ Maracuya.

Το album «No Me Arrepiento de Sentir Tanto», που κυκλοφόρησε στις 7 Αυγούστου μέσω των Bichota/Interscope/Capitol, έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο. 1 του chart Top Latin Albums του Billboard, παραμένοντας στην κορυφή για 11 εβδομάδες. Επιπλέον, εισήλθε στο top 10 του Billboard 200, φτάνοντας μέχρι το Νο. 8.

Η πορεία της Karol G το τελευταίο διάστημα είναι γεμάτη επιτυχίες. Στα Billboard Latin Music Awards του 2026, απέσπασε τέσσερα βραβεία: Hot Latin Songs Artist of the Year, Female, Top Latin Albums Artist of the Year, Female, Latin Pop Song of the Year για το «Coleccionando heridas» (μαζί με τον Marco Antonio Solís) και Fan Favorite Artist, μια νέα κατηγορία που βασίστηκε σε δημόσια ψηφοφορία. Αυτές οι διακρίσεις προστίθενται στις επτά υποψηφιότητές της στα 27α Ετήσια Latin Grammy Awards, συμπεριλαμβανομένων γενικών κατηγοριών όπως album of the year για το «Tropicoqueta», καθώς και record of the year και song of the year για το «Coleccionando Heridas».

https://www.instagram.com/karolg/
https://www.instagram.com/karolg/

Η περιοδεία Viajando Por El Mundo Tropitour, μετά την επιτυχημένη πορεία της στη Βόρεια Αμερική, συνεχίζει το ταξίδι της στη Λατινική Αμερική, με το Μεξικό να αποτελεί έναν από τους βασικούς σταθμούς, προτού η Karol G μεταφερθεί στην Ευρώπη.

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