Μουσική 06.11.2026

Kids’ Choice Awards 2026: Η Taylor Swift στην κορυφή με 6 υποψηφιότητες – Ποιοι ακολουθούν

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Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των Kids Choice Awards 2026 και η Taylor Swift βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 6 διακρίσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Taylor Swift προηγείται με 6 υποψηφιότητες στα Kids' Choice Awards 2026.
  • Η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter ακολουθούν με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία.
  • Ο Alex Warren θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής στο Λος Άντζελες.
  • Ο Chris Pratt θα τιμηθεί με το βραβείο "King of Comedy Award".
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αγωνία κορυφώνεται για τα επερχόμενα Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2026, με την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων να βάζει στη θέση τους τους διεκδικητές. Η Taylor Swift βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, συγκεντρώνοντας 6 υποψηφιότητες, ενώ οι Ariana Grande και Sabrina Carpenter ακολουθούν στενά με πέντε υποψηφιότητες η καθεμία. Η τελετή απονομής, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά από το Television City του Λος Άντζελες, αναμένεται να είναι γεμάτη εκπλήξεις και, φυσικά, το αγαπημένο «sliming» που έχει συνδέσει το όνομά του με τα βραβεία.

https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/
https://www.instagram.com/sabrinacarpenter/

Η φετινή απονομή, η οποία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που τα Kids’ Choice Awards θα διεξαχθούν στο Television City, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα λαμπερή. Ο Alex Warren, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 για 10 εβδομάδες το 2025 με το τραγούδι του «Ordinary», θα αναλάβει τον ρόλο του οικοδεσπότη. Είναι ο πρώτος άνδρας pop star που θα παρουσιάσει την τελετή μετά τον Nick Jonas το 2015.

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Εκτός από τη Taylor Swift, υποψήφιος είναι και ο σύντροφός της, αθλητής του football Travis Kelce. Ο Kelce διεκδικεί βραβείο στην κατηγορία «Αγαπημένος αθλητής» (Favorite Male Sports Star) και για το podcast του «New Heights With Jason & Travis Kelce», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον αδερφό του Jason Kelce.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce παρακολουθούν αγώνα, με τον Travis να φοράει καπέλο Gucci και την Taylor να έχει κόκκινο φόρεμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στον μουσικό τομέα, η Ariana Grande διεκδικεί το βραβείο «Αγαπημένο Τραγούδι» (Favorite Song) για το «hate that i made you love me», έχοντας ήδη κερδίσει δύο φορές στο παρελθόν για τα «Bang Bang» και «Thank U, Next». Αντίπαλοί της στην ίδια κατηγορία είναι ο Justin Bieber, η Sabrina Carpenter, οι BTS, η Taylor Swift, η Olivia Rodrigo, ο Bruno Mars και ο Benson Boone.

Η κατηγορία «Αγαπημένο Άλμπουμ» (Favorite Album) περιλαμβάνει επίσης γνώριμα ονόματα, όπως οι Sabrina Carpenter με το «Man’s Best Friend», η Taylor Swift με το «The Life of a Showgirl» και η Olivia Rodrigo με το «you seem pretty sad for a girl so in love».

Η Olivia Rodrigo τραγουδάει στη σκηνή με το χέρι στο κεφάλι της, ενώ το άλμπουμ της ανεβαίνει ξανά στο Νο1.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φέτος, τα Kids’ Choice Awards εισάγουν νέες κατηγορίες, όπως «Watch Party: Kids’ Choice», «Αγαπημένο Ντουέτο/Τρίο στην Οθόνη» (Favorite On-Screen Duo/Trio) και «Αγαπημένος Παίκτης της Χρονιάς» (Favorite Clutch Player of the Year).

Επιπλέον, ο ηθοποιός Chris Pratt, γνωστός από τις ταινίες «Guardians of the Galaxy» και «Jurassic World», θα τιμηθεί με το βραβείο «King of Comedy Award». Ο Chris Pratt δήλωσε σχετικά: «Είναι τεράστια τιμή να λαμβάνω το King of Comedy Award από τη Nickelodeon. Πέρασα μεγάλο μέρος της παιδικής μου ηλικίας προσπαθώντας να κάνω τους ανθρώπους να γελούν για να γλιτώσω από μπελάδες. Τώρα, προφανώς, μπορείς να κερδίσεις βραβεία γι’ αυτό. Μια αρκετά γλυκιά συμφωνία. Η κωμωδία ήταν πάντα ένα τεράστιο μέρος της ζωής μου, και το να κάνω τους ανθρώπους να γελούν είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα στον κόσμο. Ειδικά τα παιδιά. Είμαι ευγνώμων στη Nickelodeon και το CBS γι’ αυτόν τον τιμητικό τίτλο. Και αν με «slimάρουν», ας ξέρουν ότι θα τους στείλω τον λογαριασμό για το καθάρισμα των ρούχων μου.»

Η Taylor Swift αναδεικνύεται επίσης ως «Αγαπημένο Παγκόσμιο Μουσικό Αστέρι» (Favorite Global Music Star) για τη Βόρεια Αμερική, ενώ η Karol G κερδίζει στην ίδια κατηγορία για τη Λατινική Αμερική.

Οι ψηφοφορίες για τους νικητές έχουν ήδη ξεκινήσει στην επίσημη ιστοσελίδα των Kids’ Choice Awards, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να στηρίξουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα και έργα.

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Kids' Choice Awards 2026
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