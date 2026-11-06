Τα πιο κερδοφόρα συναυλιακά residencies όλων των εποχών – Ποιοι καλλιτέχνες κυριαρχούν

Το Billboard αποκαλύπτει τα πιο επιτυχημένα συναυλιακά residencies όλων των εποχών, με τη Celine Dion να καταλαμβάνει τις δύο πρώτες θέσεις

Με μια ματιά Η Celine Dion κατέχει τις δύο πρώτες θέσεις με τα πιο κερδοφόρα residencies, εισπράττοντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το Λας Βέγκας αποτελεί κεντρικό προορισμό για τα πιο επιτυχημένα συναυλιακά residencies, με πολλές αρένες να φιλοξενούν μεγάλους καλλιτέχνες.

Οι Eagles και ο Billy Joel ακολουθούν στην κατάταξη των πιο κερδοφόρων residencies, με εντυπωσιακά ποσά εισπράξεων.

Η λίστα περιλαμβάνει πολλούς άλλους διάσημους καλλιτέχνες όπως οι U2, Elton John, Britney Spears, αποδεικνύοντας την εμπορική τους δύναμη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον κόσμο της μουσικής, όπου οι περιοδείες αποτελούν τον βασικό τρόπο για τους καλλιτέχνες να συνδεθούν με τους θαυμαστές τους, υπάρχει μια εκλεκτή ομάδα που έχει την ικανότητα να φέρνει το κοινό στον δικό της χώρο. Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που δημιουργούν πολυτελείς παραγωγές σε μία μόνο πόλη, με τους πιστούς τους φίλους να ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του πλανήτη για να τους απολαύσουν. Το Billboard, μέσω των δεδομένων της Boxscore, αποκαλύπτει τα πιο επιτυχημένα συναυλιακά residencies στην ιστορία, με το Λας Βέγκας να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το Λας Βέγκας ως κέντρο των μεγάλων παραγωγών

Η «Πόλη της Αμαρτίας» έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δημοφιλείς διεθνείς τουριστικούς προορισμούς, και ως εκ τούτου, έχει μετατραπεί σε δεύτερο σπίτι για πολλούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής. Τα τελευταία χρόνια, η λίστα αυτή έχει δεχθεί σημαντικές αλλαγίδες, κυρίως λόγω των residencies σε αρένες, όπως αυτά που έχουν γίνει στο Sphere, αλλά και λόγω της ολοκλήρωσης της δεκαετούς παραμονής του Billy Joel στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Πιο πρόσφατα, η Celine Dion, κάποτε η «βασίλισσα» του Λας Βέγκας, πραγματοποιεί μια σειρά από παραστάσεις στην Plenitude Arena του Παρισιού.

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Για τη δημιουργία αυτής της λίστας, το Billboard εφάρμοσε συγκεκριμένους κανόνες. Περιλαμβάνονται μόνο οι εμφανίσεις που έχουν αναφερθεί στο Billboard Boxscore, με ελάχιστο όριο τις 10 εμφανίσεις στην ίδια τοποθεσία. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα residencies που διαθέτουν μοναδικά ονόματα, παραγωγές και setlists, αποκλείοντας έτσι μικρότερες, περιορισμένες εμφανίσεις που αποτελούσαν μέρος μεγαλύτερων παγκόσμιων περιοδειών, όπως οι εμφανίσεις του Harry Styles στο MSG ή οι θεατρικές εμφανίσεις της Madonna για την Madame X Tour. Ωστόσο, residencies που διακόπτονται από περιοδείες, όπως αυτό του Bruno Mars στο Park MGM ή το «Reflection» της Carrie Underwood, συμπεριλαμβάνονται.

Οι κορυφαίοι καλλιτέχνες σε εισπράξεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Billboard Boxscore, η Celine Dion κυριαρχεί απόλυτα, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με τα πιο κερδοφόρα της residencies. Το «A New Day…» (2003-07) στο The Colosseum at Caesars Palace στο Λας Βέγκας, απέφερε το εντυπωσιακό ποσό των 385,1 εκατομμυρίων δολαρίων από 714 εμφανίσεις, ενώ το «Celine» (2011-19) στην ίδια σκηνή συγκέντρωσε 296,2 εκατομμύρια δολάρια από 427 παραστάσεις.

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Ακολουθούν οι Eagles με το «Sphere Las Vegas» (2024 – present), το οποίο έχει ήδη αποφέρει 288,9 εκατομμύρια δολάρια από 60 εμφανίσεις. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Billy Joel με το «Billy Joel at The Garden» (2014-24) στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, έχοντας εισπράξει 266,8 εκατομμύρια δολάρια από 104 παραστάσεις.

Άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες που βρίσκονται ψηλά στη λίστα περιλαμβάνουν τους U2 με το «UV Achtung Baby Live at Sphere» (2023-24) και 244,5 εκατομμύρια δολάρια, τους Dead & Company με το «Dead Forever Residency» (2024-25) και 198,9 εκατομμύρια δολάρια, και τον Bruno Mars με το «Bruno Mars at Park MGM» (2016-25), ο οποίος έχει ήδη συγκεντρώσει 197,2 εκατομμύρια δολάρια.

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Άλλοι σημαντικοί καλλιτέχνες και οι εισπράξεις τους

Στη συνέχεια της λίστας, συναντάμε ονόματα όπως ο Elton John με δύο διαφορετικά residencies, το «The Red Piano» (2004-09) που απέφερε 166,4 εκατομμύρια δολάρια και το «The Million Dollar Piano» (2011-18) με 131,2 εκατομμύρια δολάρια. Η Britney Spears με το «Piece of Me» (2013-17) είχε έσοδα 137,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Garth Brooks με το «Garth Brooks/Plus ONE» (2023-25) έφτασε επίσης τα 137,7 εκατομμύρια δολάρια.

Η Lady Gaga με τα «Enigma + Jazz & Piano» (2018-24) συγκέντρωσε 110 εκατομμύρια δολάρια, η Jennifer Lopez με το «All I Have» (2016-18) 101,9 εκατομμύρια δολάρια, και η Cher με το «Cher» (2008-11) 97,4 εκατομμύρια δολάρια.

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Αξίζει να σημειωθεί η παρουσία του George Strait με το «Strait to Vegas» (2016-22) και 90,4 εκατομμύρια δολάρια, του Rod Stewart με το «The Hits» (2011 – present) και 86,8 εκατομμύρια δολάρια, και του Usher με το «My Way: The Vegas Residency» (2022-23) που έφτασε τα 83,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η Katy Perry με το «Play» (2021-23) εισέπραξε 46,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) με το «An Evening With Silk Sonic» (2022) είχαν έσοδα 50,4 εκατομμύρια δολάρια. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι Aerosmith με το «Deuces Are Wild» (2019-22) και 58,4 εκατομμύρια δολάρια, και η Bette Midler με το «The Showgirl Must Go On» (2008-10) που απέφερε 71,8 εκατομμύρια δολάρια.

Η λίστα αυτή αναδεικνύει την τεράστια εμπορική δύναμη των μεγάλων ονομάτων της μουσικής βιομηχανίας, οι οποίοι μπορούν να προσελκύσουν εκατομμύρια θαυμαστές και να δημιουργήσουν αξέχαστες καλλιτεχνικές εμπειρίες μέσω των συναυλιακών τους residencies.

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