Hawk x Ελένη Φουρέιρα x Baghdad: Η ομάδα του «Aya» επιστρέφει με το νέο single «Pulp Fiction»

Μετά το chart topping «Aya», ο Hawk, η Ελένη Φουρέιρα και ο Baghdad παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο Pulp Fiction

Με μια ματιά Ο Hawk, η Ελένη Φουρέιρα και ο Baghdad συνεργάζονται ξανά στο νέο single «Pulp Fiction».

Η νέα συνεργασία ακολουθεί την επιτυχία του προηγούμενου hit τους, «Aya».

Το «Pulp Fiction» χαρακτηρίζεται από disco-pop και electro-synth wave παραγωγή.

Το τραγούδι συνδυάζει rap flow του Hawk και pop φωνητικά της Φουρέιρα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Hawk, μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της ελληνικής rap σκηνής, συναντά ξανά τη multi-platinum pop icon Ελένη Φουρέιρα και τον hitmaker παραγωγό Baghdad στο ολοκαίνουργιο single «Pulp Fiction».

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του chart-topping hit «Aya», η ασταμάτητη τριάδα ενώνει ξανά τις δυνάμεις της σε ένα κομμάτι που υπόσχεται να κυριαρχήσει.

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Το «Pulp Fiction» ξεχωρίζει για τη disco-pop και electro-synth wave παραγωγή του Baghdad, γεμάτη από ατμοσφαιρικά synths και ένα ακαταμάχητο groove.

Πάνω στον εκρηκτικό αυτόν ρυθμό, ο Hawk ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό μελωδικό rap flow του, ενώ η Ελένη Φουρέιρα απογειώνει το track με τα εθιστικά pop φωνητικά της, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυναμικά crossover της χρονιάς.

Το «Pulp Fiction» είναι διαθέσιμο τώρα στις ψηφιακές πλατφόρμες ΕΔΩ

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