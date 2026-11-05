Μουσική 05.11.2026

Hawk x Ελένη Φουρέιρα x Baghdad: Η ομάδα του «Aya» επιστρέφει με το νέο single «Pulp Fiction»

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Μετά το chart topping «Aya», ο Hawk, η Ελένη Φουρέιρα και ο Baghdad παρουσιάζουν το ολοκαίνουργιο Pulp Fiction
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Hawk, η Ελένη Φουρέιρα και ο Baghdad συνεργάζονται ξανά στο νέο single «Pulp Fiction».
  • Η νέα συνεργασία ακολουθεί την επιτυχία του προηγούμενου hit τους, «Aya».
  • Το «Pulp Fiction» χαρακτηρίζεται από disco-pop και electro-synth wave παραγωγή.
  • Το τραγούδι συνδυάζει rap flow του Hawk και pop φωνητικά της Φουρέιρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Hawk, μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της ελληνικής rap σκηνής, συναντά ξανά τη multi-platinum pop icon Ελένη Φουρέιρα και τον hitmaker παραγωγό Baghdad στο ολοκαίνουργιο single «Pulp Fiction».

Εξώφυλλο του τραγουδιού «Pulp Fiction» με μια ντισκομπάλα περιτριγυρισμένη από συρματόπλεγμα σε μωβ φόντο.
https://www.instagram.com/foureira/

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του chart-topping hit «Aya», η ασταμάτητη τριάδα ενώνει ξανά τις δυνάμεις της σε ένα κομμάτι που υπόσχεται να κυριαρχήσει.

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Το «Pulp Fiction» ξεχωρίζει για τη disco-pop και electro-synth wave παραγωγή του Baghdad, γεμάτη από ατμοσφαιρικά synths και ένα ακαταμάχητο groove.

Πάνω στον εκρηκτικό αυτόν ρυθμό, ο Hawk ξεδιπλώνει το χαρακτηριστικό μελωδικό rap flow του, ενώ η Ελένη Φουρέιρα απογειώνει το track με τα εθιστικά pop φωνητικά της, δημιουργώντας ένα από τα πιο δυναμικά crossover της χρονιάς.

Το «Pulp Fiction» είναι διαθέσιμο τώρα στις ψηφιακές πλατφόρμες ΕΔΩ

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Baghdad HAWK ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΪΡΑ
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