Karl Bushby: Έκανε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια για 28 χρόνια

Με μια ματιά Ο Karl Bushby ολοκλήρωσε τον γύρο του κόσμου με τα πόδια, ταξιδεύοντας για 28 χρόνια.

Ξεκίνησε το 1998 από τη Χιλή, περπατώντας 50.000 χιλιόμετρα, χωρίς μεταφορικά μέσα.

Αντιμετώπισε δυσκολίες όπως επικίνδυνες περιοχές, οικονομικά προβλήματα και θέματα με βίζες.

Επέστρεψε στην Αγγλία στις 2 Νοεμβρίου 2026, ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στο σπίτι της μητέρας του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για τον Karl Bushby, η επιστροφή στο σπίτι του χρειάστηκε 28 ολόκληρα χρόνια ταξίδι, 50.000 χιλιόμετρα και αμέτρητες δοκιμασίες. Το 1998, σε ηλικία μόλις 29 ετών, ξεκίνησε από τη Χιλή με περίπου 500 δολάρια και ένα καρότσι με προμήθειες, αποφασισμένος να διασχίσει τον κόσμο με τα πόδια και να φτάσει μέχρι την πατρίδα του, την Αγγλία, χωρίς να χρησιμοποιήσει μεταφορικό μέσο για να προχωρήσει την αποστολή του.

Στις 2 Νοεμβρίου 2026, στα 57 του χρόνια, έφτασε επιτέλους στο Hull. Εκατοντάδες άνθρωποι τον περίμεναν για να τον υποδεχθούν, όμως η πιο σημαντική στιγμή της διαδρομής του ήταν τα τελευταία βήματα προς το σπίτι της μητέρας του, από όπου είχε ξεκινήσει σχεδόν τρεις δεκαετίες νωρίτερα.

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Από τη Χιλή ξεκίνησε η απίστευτη περιπέτεια

Την 1η Νοεμβρίου 1998, ο Bushby ξεκίνησε από την Punta Arenas της Χιλής, με στόχο να φτάσει μέχρι την πατρίδα του περπατώντας. Είχε θέσει δύο αυστηρούς κανόνες: να μην χρησιμοποιήσει μεταφορικό μέσο για να καλύψει οποιοδήποτε τμήμα της διαδρομής και να μην επιστρέψει στη Βρετανία μέχρι να ολοκληρώσει την αποστολή. Αρχικά, υπολόγιζε ότι θα χρειαζόταν περίπου 12 χρόνια. Τελικά, η περιπέτεια διήρκεσε 28, καθώς αντιμετώπισε επικίνδυνες περιοχές, οικονομικές δυσκολίες και σοβαρά προβλήματα με τις βίζες.

Από τον Βερίγγειο Πορθμό μέχρι την Κασπία Θάλασσα

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του πέρασε από τη Νότια και την Κεντρική Αμερική, διέσχισε το επικίνδυνο Darien Gap και συνέχισε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αλάσκα. Το 2006, μαζί με τον Γάλλο εξερευνητή Dimitri Kieffer, διέσχισε τον παγωμένο Βερίγγειο Πορθμό, περπατώντας για 14 ημέρες σε θερμοκρασίες που έφταναν τους -30 βαθμούς Κελσίου. Η Ρωσία αποδείχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες και οι απαγορεύσεις εισόδου καθυστέρησαν την αποστολή για χρόνια. Αργότερα, όταν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια για να περάσει από το Ιράν, επέλεξε μια διαφορετική διαδρομή. Το 2022 διέσχισε την Κασπία Θάλασσα κολυμπώντας και επιπλέοντας με ειδικό εξοπλισμό, καλύπτοντας περίπου 288 χιλιόμετρα σε 32 ημέρες.

Η τελευταία δοκιμασία πριν από την επιστροφή

Τον Μάιο του 2025 έφτασε ξανά στην Ευρώπη, περνώντας τη γέφυρα του Βοσπόρου. Συνέχισε μέσα από την Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο ήταν η Μάγχη. Αφού απορρίφθηκε το αίτημά του να χρησιμοποιήσει τη σήραγγα της Μάγχης, αναγκάστηκε να επιλέξει την κολύμβηση. Στις 5 Οκτωβρίου 2026 έφτασε στο Dover της Αγγλίας, ολοκληρώνοντας τη διάσχιση μέσα σε τρεις ημέρες, με περίπου 20 ώρες συνολικά στο νερό.

Η συγκινητική επιστροφή στη μητέρα του

Στις 2 Νοεμβρίου 2026, ο Karl Bushby έφτασε επιτέλους στο Hull. Εκατοντάδες άνθρωποι τον υποδέχθηκαν σε μια επίσημη εκδήλωση, κάτω από μια μεγάλη επιγραφή που έγραφε «Welcome Home Karl». Εκείνος, όμως, ήθελε να ολοκληρώσει την αποστολή του με τον δικό του τρόπο. Ζήτησε να περπατήσει και τα τελευταία μέτρα μέχρι το σπίτι της μητέρας του, εκεί από όπου είχε ξεκινήσει το 1998. Η επανένωσή τους πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αργότερα, μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες και ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη στιγμή.

Η μεγαλύτερη πρόκληση τώρα αρχίζει

Παρά την ολοκλήρωση του ονείρου του, ο Bushby έχει παραδεχθεί ότι αισθάνεται ανησυχία για το μέλλον. Για 28 χρόνια είχε έναν ξεκάθαρο σκοπό: να συνεχίσει να περπατά μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του. Τώρα καλείται να προσαρμοστεί σε μια κοινωνία που έχει αλλάξει σημαντικά και να ξαναχτίσει τις οικογενειακές του σχέσεις. Ο γιος του, Adam, ήταν μόλις οκτώ ετών όταν έφυγε και σήμερα είναι 36, ενώ ο εξερευνητής έχει και μια 12χρονη εγγονή που δεν έχει ακόμη γνωρίσει. Μάλιστα, σκέφτεται να ασχοληθεί με τη διδασκαλία, καθώς απολάμβανε τις συζητήσεις με μαθητές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Η ιστορία του Karl Bushby δεν είναι απλώς μια περιπέτεια αντοχής και εξερεύνησης. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που αφιέρωσε σχεδόν τρεις δεκαετίες σε έναν στόχο και τώρα πρέπει να ανακαλύψει ξανά τη ζωή του μακριά από τον δρόμο. Όπως ο ίδιος έχει αναρωτηθεί, τι συμβαίνει όταν πραγματοποιείς το μεγαλύτερο όνειρό σου; Ίσως αυτή να είναι η επόμενη μεγάλη διαδρομή του.

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