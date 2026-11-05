Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Περπάτησε ως νύφη στο catwalk του Βασίλη Ζούλια

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε νυφικό του Βασίλη Ζούλια και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της στην 38η Athens Fashion Week

Με μια ματιά Ηλιάνα Παπαγεωργίου περπάτησε ως νύφη στην 38η Athens Fashion Week.

Παρουσίασε τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 του Βασίλη Ζούλια.

Η νυφική εμφάνιση περιλάμβανε λευκό φόρεμα με ασημένιες λεπτομέρειες και ανθοδέσμη.

Η Παπαγεωργίου φόρεσε επίσης μαύρη τουαλέτα και λεοπάρ πανωφόρι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια εμφάνιση που θύμιζε σκηνή από κινηματογραφικό παραμύθι, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέβηκε στην πασαρέλα ως νύφη και μαγνήτισε τα βλέμματα στην 38η Athens Fashion Week. Το γνωστό μοντέλο αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην παρουσίαση της νέας συλλογής του Βασίλη Ζούλια, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της παρουσία στον χώρο της μόδας.

Το βράδυ της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου, το ιστορικό εργοστάσιο «Πεταλούδα» μετατράπηκε σε σκηνικό υψηλής αισθητικής, φιλοξενώντας τις δημιουργίες του Έλληνα σχεδιαστή για τη σεζόν Φθινόπωρο / Χειμώνας 2026-2027. Ανάμεσα στις εντυπωσιακές δημιουργίες που παρουσιάστηκαν, η εμφάνιση της Ηλιάνας με το νυφικό σύνολο ήταν εκείνη που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή.

Διάβασε επίσης: Kanye West: Το πολυσυζητημένο comeback στη μόδα με τη νέα συλλογή Yeezy

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Η νυφική εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

Το μοντέλο περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα, διακοσμημένο με ασημένιες λεπτομέρειες και ιδιαίτερη λαιμόκοψη. Η σιλουέτα του φορέματος, σε συνδυασμό με τις λαμπερές πινελιές, δημιουργούσε μια κομψή και διαχρονική εικόνα νύφης.

Το styling ολοκληρώθηκε με ασημένιες γόβες, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε έναν κομψό κότσο. Την εμφάνιση συμπλήρωνε μια ανθοδέσμη με λευκά λουλούδια, δίνοντας ακόμη πιο ρομαντικό χαρακτήρα στο σύνολο. Η συγκεκριμένη δημιουργία ανέδειξε τη θηλυκότητα και την elegant αισθητική που χαρακτηρίζουν τις συλλογές του Βασίλη Ζούλια.

Από τη νυφική δημιουργία στη μαύρη τουαλέτα και το λεοπάρ look

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δεν περιορίστηκε στη νυφική εμφάνιση, καθώς παρουσίασε και άλλες δημιουργίες της νέας συλλογής, με εντελώς διαφορετική διάθεση. Σε ένα από τα looks που ξεχώρισαν, επέλεξε μια μαύρη τουαλέτα με εντυπωσιακό άνοιγμα στο ντεκολτέ, έντονο όγκο στους ώμους και εφαρμοστή γραμμή που κατέληγε σε γοργονέ τελείωμα. Πρόκειται για μια δημιουργία με έντονο βραδινό χαρακτήρα, που συνδύαζε τη θεατρικότητα με την κλασική κομψότητα.

Εξίσου ενδιαφέρουσα ήταν και η εμφάνισή της με λεοπάρ πανωφόρι, το οποίο φόρεσε ως φόρεμα, τονίζοντας τη μέση της με ζώνη στο ίδιο μοτίβο. Ένα πιο τολμηρό και fashion-forward σύνολο, που έδωσε διαφορετικό ύφος στην παρουσία της στην πασαρέλα.

Ο Βασίλης Ζούλιας παρουσίασε τη νέα του συλλογή στην Αθήνα

Η νέα συλλογή του Βασίλη Ζούλια για το Φθινόπωρο / Χειμώνα 2026-2027 κινήθηκε ανάμεσα στη διαχρονική θηλυκότητα, τη λάμψη και τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Η παρουσίαση στο πλαίσιο της 38ης Athens Fashion Week αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία για το κοινό να ανακαλύψει τη χαρακτηριστική αισθητική του σχεδιαστή, ο οποίος παραμένει πιστός στην αγάπη του για τις κομψές σιλουέτες και τις εντυπωσιακές δημιουργίες.

Ανάμεσα στις παρουσίες που συζητήθηκαν, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κατάφερε να ξεχωρίσει, περνώντας από τη ρομαντική εικόνα της νύφης στη δυναμική γοητεία μιας βραδινής τουαλέτας και την πιο τολμηρή πλευρά της μόδας.

Διάβασε επίσης: