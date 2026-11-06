Celeb World 06.11.2026

Κλέλια Ανδριολάτου: Ο χορός στην παραλία της Δομινικανής Δημοκρατίας με το τιγρέ μπικίνι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει τη Δομινικανή Δημοκρατία με latin χορό και στιγμές με την αδελφή της Ναστάζια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει σε παραλία της Δομινικανής Δημοκρατίας με τιγρέ μπικίνι.
  • Η ηθοποιός επέλεξε το τραγούδι «Obsesión» για να συνοδεύσει το χορευτικό της βίντεο.
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες με την αδερφή της από τις διακοπές.
  • Οι αναρτήσεις της ηθοποιού από τη Δομινικανή Δημοκρατία έχουν προκαλέσει θετικές αντιδράσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει αυτές τις ημέρες τις πολυπόθητες διακοπές της σε έναν εξωτικό προορισμό, τη Δομινικανή Δημοκρατία. Η νεαρή ηθοποιός, γνωστή για την ενέργεια και τη ζωντάνια της, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της εκεί, με ένα βίντεο να κεντρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou

Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά πλάνα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου φαίνεται να χορεύει ανέμελα σε μια από τις μαγευτικές παραλίες της Δομινικανής Δημοκρατίας. Φορώντας ένα εντυπωσιακό τιγρέ μπικίνι, η ηθοποιός επέλεξε το δημοφιλές τραγούδι «Obsesión» των Aventura και του Judy Santos για να συνοδεύσει την χορευτική της απόδοση. Η επιλογή του τραγουδιού, που έχει αγαπηθεί από πολλούς, προσέθεσε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο βίντεο, αναδεικνύοντας την χαρούμενη διάθεση της Κλέλιας Ανδριολάτου.

Διάβασε επίσης: Η Κλέλια Ανδριολάτου χορεύει latin και ξεσηκώνει το Instagram – Το viral video

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν λιτή, με την ηθοποιό να αναρτά μόνο δύο emojis, ένα φοίνικα και ένα ανανά , αφήνοντας την εικόνα και τη μουσική να μιλήσουν από μόνα τους. Αυτή η προσέγγιση αφήνει χώρο στη φαντασία των followers της, που μπορούν να απολαύσουν την ανεμελιά της στιγμής.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε μοιραστεί μια άλλη σειρά φωτογραφιών από τις διακοπές της. Σε αυτές, η ηθοποιός ποζάρει δίπλα στην αδερφή της, Ναστάζια, αναδεικνύοντας την στενή σχέση που μοιράζονται. Οι φωτογραφίες αυτές αποτύπωσαν στιγμές χαλάρωσης και ευτυχίας, δείχνοντας την Κλέλια Ανδριολάτου να απολαμβάνει την παρέα της οικογένειάς της σε αυτόν τον μακρινό και όμορφο προορισμό.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou

Οι αναρτήσεις της Κλέλιας Ανδριολάτου από τη Δομινικανή Δημοκρατία έχουν προκαλέσει θετικές αντιδράσεις, με τους ακολούθους της να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την ομορφιά του τοπίου, αλλά και για την χαρούμενη και ζωντανή παρουσία της ηθοποιού. Η επιλογή ενός τόσο εξωτικού προορισμού και η διάθεση να μοιραστεί αυτές τις στιγμές, κάνουν τις αναρτήσεις της ιδιαίτερα ελκυστικές.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει να εντυπωσιάζει τόσο με τις επαγγελματικές της επιλογές όσο και με την προσωπική της ζωή, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές νεαρές παρουσίες στον χώρο της υποκριτικής. Οι διακοπές της στη Δομινικανή Δημοκρατία αναμφίβολα της προσφέρουν την απαραίτητη ξεκούραση και ανανέωση, προτού επιστρέψει στα τηλεοπτικά ή θεατρικά της καθήκοντα.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Κλέλια Ανδριολάτου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kids’ Choice Awards 2026: Η Taylor Swift στην κορυφή με 6 υποψηφιότητες – Ποιοι ακολουθούν

Kids’ Choice Awards 2026: Η Taylor Swift στην κορυφή με 6 υποψηφιότητες – Ποιοι ακολουθούν

06.11.2026
Επόμενο
Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα επιτρέψω να εγκλωβιστώ ξανά σε μια σχέση»

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θα επιτρέψω να εγκλωβιστώ ξανά σε μια σχέση»

06.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

«Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»: Το μήνυμα της Μαριάντας Πιερίδη από το νοσοκομείο
Celeb News

«Ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά»: Το μήνυμα της Μαριάντας Πιερίδη από το νοσοκομείο

06.11.2026
Περήφανος ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την αδελφή του – Η σημαντική διάκριση στην Ολλανδία
Celeb News

Περήφανος ο Κωνσταντίνος Αργυρός για την αδελφή του – Η σημαντική διάκριση στην Ολλανδία

06.11.2026
Η Rihanna ποζάρει με δαντελένια εσώρουχα και γίνεται το πιο «άτακτο» δώρο των γιορτών
Celeb News

Η Rihanna ποζάρει με δαντελένια εσώρουχα και γίνεται το πιο «άτακτο» δώρο των γιορτών

06.11.2026
Θλίψη για την Kimmarie Johnson: Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» έφυγε από τη ζωή στα 50 της
Celeb News

Θλίψη για την Kimmarie Johnson: Η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» έφυγε από τη ζωή στα 50 της

06.11.2026
Αντύπας: «Έχω πάρει άδεια» από τον Νίκο Καρβέλα για τα τραγούδια του
Celeb News

Αντύπας: «Έχω πάρει άδεια» από τον Νίκο Καρβέλα για τα τραγούδια του

06.11.2026
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα 70ά γενέθλιά του
Celeb News

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Η συγκινητική ανάρτηση της κόρης του για τα 70ά γενέθλιά του

06.11.2026
Η Ματούλα Ζαμάνη «εξόντωσε» το διαδικτυακό hate με μία μυγοσκοτώστρα – Δες το viral βίντεο
Celeb News

Η Ματούλα Ζαμάνη «εξόντωσε» το διαδικτυακό hate με μία μυγοσκοτώστρα – Δες το viral βίντεο

06.11.2026
Halle Berry: Η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της παίρνει νέα τροπή – Το ποσό που ζητά
Celeb News

Halle Berry: Η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της παίρνει νέα τροπή – Το ποσό που ζητά

06.11.2026
Η άγνωστη πλευρά της μητρότητας για τη Hailey Bieber – Η εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία
Celeb News

Η άγνωστη πλευρά της μητρότητας για τη Hailey Bieber – Η εξομολόγηση για την ψυχική της υγεία

05.11.2026
Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Γιατί η μυρωδιά της βενζίνης σου φαίνεται εθιστική; Η εξήγηση πίσω από την απόλαυση της οσμής

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Πώς θα φτιάξεις την πιο αφράτη μηλόπιτα χωρίς ζάχαρη – Εύκολη συνταγή με λίγα υλικά

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Το καρό της γιαγιάς έγινε η πιο hot τάση της σεζόν και η Gigi Hadid το απογείωσε

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

Warm Minimalism: Το μυστικό πίσω από τα πιο cozy και ατμοσφαιρικά σπίτια του χειμώνα

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

«Eyemaxxing»: Το νέο beauty trend που αλλάζει τον τρόπο που βάφουμε τα μάτια μας

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη