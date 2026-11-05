Celeb News 05.11.2026

Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Cher απάντησε με χιούμορ στα σχόλια του Michael Douglas ότι η Glenn Close άξιζε το Όσκαρ του 1988 για την ταινία «Fatal Attraction»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Michael Douglas πιστεύει ότι η Glenn Close άξιζε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1988, αντί για τη Cher.
  • Η Cher δεν έχει ενοχληθεί από τα σχόλια του Douglas, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.
  • Ο Douglas χαρακτήρισε την ερμηνεία της Close στην "Fatal Attraction" ως μία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών.
  • Η Glenn Close θα τιμηθεί στα Governors Awards για τη συνολική της προσφορά, έχοντας οκτώ υποψηφιότητες χωρίς νίκη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cher έκανε την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα σχόλια του Michael Douglas, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Glenn Close θα έπρεπε να είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1988, αντί για την ίδια. Εκπρόσωπος της 80χρονης σταρ δήλωσε στο Page Six ότι η Cher «λατρεύει τον Michael Douglas», υπονοώντας ότι οι δηλώσεις του δεν την έχουν ενοχλήσει.

bob_mickie_cher
https://www.instagram.com/bobmackie/

Η συζήτηση περί Όσκαρ επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Michael Douglas στην εκπομπή «The Graham Norton Show», μαζί με την Glenn Close. Η 79χρονη ηθοποιός, η οποία έχει λάβει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς να έχει κερδίσει ποτέ βραβείο, αναφέρθηκε αστειευόμενη στην επερχόμενη τιμητική διάκριση που θα λάβει στα Governors Awards. Χαριτολογώντας, ανέφερε ότι τα μέλη της Ακαδημίας «μάλλον δεν θέλουν να αισθάνονται άλλο ενοχές».

Διάβασε επίσης: Governors Awards: Η Ακαδημία τίμησε τους Tom Cruise, Debbie Allen, Wynn Thomas και Dolly Parton

Ο Michael Douglas, συμπρωταγωνιστής της Glenn Close στην ταινία «Fatal Attraction» (1987), δεν δίστασε να σχολιάσει την συγκεκριμένη υποψηφιότητα της συναδέλφου του. «Έπρεπε να είχε κερδίσει για την «Fatal Attraction»», δήλωσε, αναφερόμενος στην εμβληματική ερμηνεία της ως Alex Forrest. Υπενθύμισε ότι εκείνη τη χρονιά, η Glenn Close ήταν υποψήφια για τέταρτη φορά, αλλά το βραβείο κατέληξε στη Cher για την ταινία «Moonstruck».

Η Carys Douglas με τους γονείς της Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones σε επίσημη εκδήλωση
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Το ξέρω. Αυτό είπαμε όλοι τότε», απάντησε αστειευόμενος ο Michael Douglas, προκαλώντας γέλια στο πλατό. Η ηθοποιός Naomi Ackie, παρούσα στην εκπομπή, σχολίασε με χιούμορ: «Τι σπόντα ήταν αυτή!». Ο Michael Douglas συνέχισε να υμνεί την ερμηνεία της Glenn Close, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες όλων των εποχών».

Η μάχη των Όσκαρ το 1988

Η τελετή απονομής των Όσκαρ του 1988 αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στην ιστορία των βραβείων. Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Cher επικράτησε απέναντι σε ισχυρές υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Glenn Close για την «Fatal Attraction», της Holly Hunter για το «Broadcast News», της Sally Kirkland για την ταινία «Anna» και της Meryl Streep για το «Ironweed».

Η Cher είχε ενσαρκώσει την Loretta Castorini, μια χήρα από το Μπρούκλιν που ερωτεύεται τον νεότερο αδελφό του αρραβωνιαστικού της, σε μια ερμηνεία που της χάρισε το πολυπόθητο βραβείο. Στην ίδια ταινία, τον Nicholas Cage υποδύθηκε τον έρωτα της Loretta, ενώ τον αρραβωνιαστικό της, Johnny, ο Danny Aiello.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cher είχε προηγουμένως λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1983 για την ταινία «Silkwood». Επίσης, στην ίδια τελετή του 1988, ο Michael Douglas είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του Gordon Gekko στο «Wall Street».

Η Cher ποζάρει με κόκκινο φόρεμα για τη νέα καμπάνια της Moncler, εντυπωσιάζοντας με την παρουσία της.
https://www.instagram.com/cher

Η Glenn Close, μετά από 8 υποψηφιότητες και σχεδόν 4 δεκαετίες αναμονής, αναμένεται να τιμηθεί για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο στα Governors Awards του Νοεμβρίου.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Cher Michael Douglas Οσκαρ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Scarlett Johansson: Η εξομολόγηση για τον ρόλο στο «The Batman Part II»

Scarlett Johansson: Η εξομολόγηση για τον ρόλο στο «The Batman Part II»

05.11.2026
Επόμενο
Οι The Cure επιστρέφουν το 2027 με νέα τραγούδια και μια μεγάλη περιοδεία – Όσα αποκάλυψε ο Robert Smith

Οι The Cure επιστρέφουν το 2027 με νέα τραγούδια και μια μεγάλη περιοδεία – Όσα αποκάλυψε ο Robert Smith

05.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της
Celeb News

Kaia Gerber: Επέστρεψε στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις μετά την απώλεια του αδελφού της

05.11.2026
Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης
Celeb News

Jennifer Lawrence – Kim Kardashian: Με ασορτί πιτζάμες στην καρδιά της Νέας Υόρκης

05.11.2026
Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της
Celeb News

Catherine Zeta-Jones: Πώς η «Μάσκα του Ζορρό» την βοήθησε να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής της

05.11.2026
Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου – Το μοντέλο των 90’s που άφησε το μόντελινγκ για την κεραμική
Celeb News

Πέθανε η Ελευθερία Σιφναίου – Το μοντέλο των 90’s που άφησε το μόντελινγκ για την κεραμική

05.11.2026
«Ο Νίκος ξεκίνησε την κόντρα»: Η Αννίτα Πάνια παίρνει θέση στο θέμα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα
Celeb News

«Ο Νίκος ξεκίνησε την κόντρα»: Η Αννίτα Πάνια παίρνει θέση στο θέμα της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα

05.11.2026
Καλομοίρα: Οι φθινοπωρινές εικόνες από το οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ
Celeb News

Καλομοίρα: Οι φθινοπωρινές εικόνες από το οικογενειακό ταξίδι στις ΗΠΑ

05.11.2026
Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του
Celeb News

Ο Charles Leclerc έγινε για πρώτη φορά πατέρας – Το όνομα που έδωσε στην κόρη του

05.11.2026
Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!
Celeb News

Cardi B: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του γιου της και αποκάλυψε για πρώτη φορά το πρόσωπό του!

05.11.2026
50 Cent: Το «αιχμηρό» μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του ενώ βρίσκεται στη φυλακή
Celeb News

50 Cent: Το «αιχμηρό» μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του ενώ βρίσκεται στη φυλακή

05.11.2026
Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Η δερμάτινη φούστα επιστρέφει και γίνεται το απόλυτο winter staple

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Τα άστρα έβγαλαν μενού και το κάθε ζώδιο έχει το δικό του γλυκό

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Ένα απρόσμενο προϊόν παίρνει τη θέση του concealer στο νέο viral trick του TikTok

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Οι κακές συνήθειες μιας ιδιοφυΐας – 3 «ελαττώματα» που αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλή ευφυΐα!

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Ξέχνα τα συνηθισμένα μπιφτέκια – Πώς θα ετοιμάσεις το τέλειο smashed burger μέσα σε ελάχιστα λεπτά

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Δεν θα έχεις πια μια βαρετή κουζίνα – Οι χρωματιστές συσκευές που μεταμορφώνουν τον χώρο σου

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Φαρσοκωμωδία με τις NAVTEX – Κρίσιμα ερωτήματα για την ασφάλεια και τον σχεδιασμό

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Ο Μητσοτάκης… ξεμένει από Νεοδημοκράτες…

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη

Το φρένο της Κοβέσι στην ευρωπαϊκή… μετακόμιση Μητσοτάκη