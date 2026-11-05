Όσκαρ 1988: Γιατί ο Michael Douglas πιστεύει πως η Glenn Close άξιζε τη νίκη αντί της Cher

Η Cher απάντησε με χιούμορ στα σχόλια του Michael Douglas ότι η Glenn Close άξιζε το Όσκαρ του 1988 για την ταινία «Fatal Attraction»

Με μια ματιά Ο Michael Douglas πιστεύει ότι η Glenn Close άξιζε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου το 1988, αντί για τη Cher.

Η Cher δεν έχει ενοχληθεί από τα σχόλια του Douglas, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Ο Douglas χαρακτήρισε την ερμηνεία της Close στην "Fatal Attraction" ως μία από τις σπουδαιότερες όλων των εποχών.

Η Glenn Close θα τιμηθεί στα Governors Awards για τη συνολική της προσφορά, έχοντας οκτώ υποψηφιότητες χωρίς νίκη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Cher έκανε την πρώτη της δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τα σχόλια του Michael Douglas, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Glenn Close θα έπρεπε να είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1988, αντί για την ίδια. Εκπρόσωπος της 80χρονης σταρ δήλωσε στο Page Six ότι η Cher «λατρεύει τον Michael Douglas», υπονοώντας ότι οι δηλώσεις του δεν την έχουν ενοχλήσει.

Η συζήτηση περί Όσκαρ επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Michael Douglas στην εκπομπή «The Graham Norton Show», μαζί με την Glenn Close. Η 79χρονη ηθοποιός, η οποία έχει λάβει οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ χωρίς να έχει κερδίσει ποτέ βραβείο, αναφέρθηκε αστειευόμενη στην επερχόμενη τιμητική διάκριση που θα λάβει στα Governors Awards. Χαριτολογώντας, ανέφερε ότι τα μέλη της Ακαδημίας «μάλλον δεν θέλουν να αισθάνονται άλλο ενοχές».

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Ο Michael Douglas, συμπρωταγωνιστής της Glenn Close στην ταινία «Fatal Attraction» (1987), δεν δίστασε να σχολιάσει την συγκεκριμένη υποψηφιότητα της συναδέλφου του. «Έπρεπε να είχε κερδίσει για την «Fatal Attraction»», δήλωσε, αναφερόμενος στην εμβληματική ερμηνεία της ως Alex Forrest. Υπενθύμισε ότι εκείνη τη χρονιά, η Glenn Close ήταν υποψήφια για τέταρτη φορά, αλλά το βραβείο κατέληξε στη Cher για την ταινία «Moonstruck».

«Το ξέρω. Αυτό είπαμε όλοι τότε», απάντησε αστειευόμενος ο Michael Douglas, προκαλώντας γέλια στο πλατό. Η ηθοποιός Naomi Ackie, παρούσα στην εκπομπή, σχολίασε με χιούμορ: «Τι σπόντα ήταν αυτή!». Ο Michael Douglas συνέχισε να υμνεί την ερμηνεία της Glenn Close, χαρακτηρίζοντάς την «μία από τις σπουδαιότερες ερμηνείες όλων των εποχών».

Η μάχη των Όσκαρ το 1988

Η τελετή απονομής των Όσκαρ του 1988 αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα στην ιστορία των βραβείων. Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Cher επικράτησε απέναντι σε ισχυρές υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένης της Glenn Close για την «Fatal Attraction», της Holly Hunter για το «Broadcast News», της Sally Kirkland για την ταινία «Anna» και της Meryl Streep για το «Ironweed».

Η Cher είχε ενσαρκώσει την Loretta Castorini, μια χήρα από το Μπρούκλιν που ερωτεύεται τον νεότερο αδελφό του αρραβωνιαστικού της, σε μια ερμηνεία που της χάρισε το πολυπόθητο βραβείο. Στην ίδια ταινία, τον Nicholas Cage υποδύθηκε τον έρωτα της Loretta, ενώ τον αρραβωνιαστικό της, Johnny, ο Danny Aiello.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Cher είχε προηγουμένως λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1983 για την ταινία «Silkwood». Επίσης, στην ίδια τελετή του 1988, ο Michael Douglas είχε κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του Gordon Gekko στο «Wall Street».

Η Glenn Close, μετά από 8 υποψηφιότητες και σχεδόν 4 δεκαετίες αναμονής, αναμένεται να τιμηθεί για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο στα Governors Awards του Νοεμβρίου.

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