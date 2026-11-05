Celeb News 05.11.2026

50 Cent: Το «αιχμηρό» μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του ενώ βρίσκεται στη φυλακή

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Μάθε το «χιουμοριστικό» μήνυμα που έστειλε ο 50 Cent στον Diddy για τα γενέθλιά του, ενώ εκείνος εκτίει ποινή φυλάκισης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο 50 Cent έστειλε μήνυμα στον Diddy για τα γενέθλιά του, ενώ ο δεύτερος εκτίει ποινή φυλάκισης.
  • Η ανάρτηση του 50 Cent περιλάμβανε μια εικόνα του Diddy με γκρίζα μαλλιά, δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η αποφυλάκιση του Diddy μετατέθηκε τρεις εβδομάδες νωρίτερα, στις 6 Φεβρουαρίου 2028.
  • Ο Diddy μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή μετά από φερόμενη συμπλοκή, αλλά επέστρεψε στον γενικό πληθυσμό.
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Ο ράπερ 50 Cent επέλεξε την ημέρα των 57ων γενεθλίων του Sean «Diddy» Combs για να στείλει ένα «χιουμοριστικό» μήνυμα, την ώρα που ο δεύτερος εκτίει την ποινή φυλάκισής του. Ο 50 Cent, γνωστός για τη μακροχρόνια διαμάχη του με τον Combs, δημοσίευσε στο Instagram μια ανάρτηση που έγραφε: «Χρόνια πολλά για τα 57α γενέθλιά σου Diddy, σου εύχομαι πολλά ακόμα, LOL.»

Ο 50 Cent ποζάρει με κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ενώ πίσω του διακρίνεται μια έξοδος και φυτά.
https://www.instagram.com/50cent/

Συνοδεύοντας το μήνυμά του, ο 51χρονος ράπερ μοιράστηκε μια εικόνα που φαινόταν να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, απεικονίζοντας τον Combs με γκρίζα μαλλιά και ένα χαμόγελο. Η ανάρτηση αυτή έρχεται λίγες μόλις ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι η ποινή φυλάκισης του Combs μετατέθηκε τρεις εβδομάδες νωρίτερα, με την αποφυλάκισή του να αναμένεται πλέον στις 6 Φεβρουαρίου 2028.

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Η αντιπαλότητα μεταξύ του 50 Cent (κατά κόσμον Curtis James Jackson III) και του Sean Combs μετράει πολλά χρόνια. Η αρχή της έγινε το 2006, όταν ο 50 Cent κυκλοφόρησε ένα diss track με τίτλο «The Bomb», στο οποίο υπαινίσσονταν τη συμμετοχή του Combs στη δολοφονία του Biggie Smalls, γνωστού και ως The Notorious B.I.G., το 1997.

Ο 50 Cent έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον Combs στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά μετά τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024. Πέρυσι τον Δεκέμβριο, ο 50 Cent κυκλοφόρησε ένα τετράπτυχο ντοκιμαντέρ στο Netflix με τίτλο «Sean Combs: The Reckoning», το οποίο εστίαζε στις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο Combs.

Νωρίτερα φέτος, τον Ιούλιο, ο ράπερ είχε χλευάσει τον Combs κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του σε νυχτερινό κέντρο στο Λας Βέγκας, μετά την απομόνωση του Combs στη φυλακή για φερόμενη συμπλοκή λόγω ενός «diss». Σύμφωνα με βίντεο που είχε στη διάθεσή του η Daily Mail, ο 50 Cent είχε πει στο κοινό: «Θα μπορούσατε να είστε οπουδήποτε, αλλά επιλέξατε να είστε εδώ. Σας ευχαριστώ.» Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα μπορούσατε να είστε… στο Fort Dix με τον Puffy στο κελί», αναφερόμενος στην ομοσπονδιακή φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ όπου εξέτιε τότε ο Combs.

Ο 50 Cent χαμογελάει φορώντας γυαλιά ηλίου και κοστούμι, ενώ κρατάει μικρόφωνο στο NFL.
https://www.instagram.com/50cent/

Η ποινή φυλάκισης του Sean Combs έχει υποστεί αρκετές μεταβολές τις τελευταίες εβδομάδες. Αρχικά, η αποφυλάκισή του είχε οριστεί για τις 2 Μαρτίου 2028, αλλά πλέον αναμένεται τρεις εβδομάδες νωρίτερα, στις 6 Φεβρουαρίου 2028. Αυτή η αλλαγή αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το TMZ.

Ο Combs μεταφέρθηκε από το FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ στο FCI Allenwood της Πενσυλβάνια. Σύμφωνα με επιβεβαίωση της Daily Mail, ο Combs κρατείται πλέον ως κρατούμενος της γενικής πτέρυγας στη νέα ομοσπονδιακή φυλακή, μετά από φερόμενη συμπλοκή.

Η δίκη του Combs το 2025 τον βρήκε ένοχο από σώμα ενόρκων για δύο κατηγορίες περί μεταφοράς ανηλίκων για σκοπούς πορνείας. Ωστόσο, αθωώθηκε από τις βαρύτερες κατηγορίες της εκβίασης και της εμπορίας ανθρώπων. Ο δικαστής επέβαλε στον ράπερ ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και δύο μηνών, η οποία άρχισε να εκτίεται τον Οκτώβριο του 2025.

Η μεταφορά του Combs στη φυλακή συνέβη μετά από άρνηση των ισχυρισμών ότι ενεπλάκη σε συμπλοκή στο FCI Fort Dix με τον Τζαμαϊκανό βαρόνο ναρκωτικών Christopher «Dudus» Coke. Φήμες ήθελαν τον Dudus’ Coke να είναι δυσαρεστημένος με τον Combs λόγω ενός ρεπορτάζ του NBC για τον «VIP» τρόπο ζωής του πίσω από τα κάγκελα. Μετά το εν λόγω ρεπορτάζ, ο Combs είχε τοποθετηθεί σε απομόνωση στο FCI Fort Dix, προτού μεταφερθεί στην Πενσυλβάνια.

Ο 50 Cent τραγουδάει με μικρόφωνο, φορώντας καπέλο και κοσμήματα, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου «Street Fighter».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος τύπου του Combs, Juda Engelmayer, δήλωσε στην Daily Mail: «Αν αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς, χαιρόμαστε που ακούμε ότι ο Sean επέστρεψε στον γενικό πληθυσμό.» Πρόσθεσε ότι η «ασφάλεια και η ευημερία του Combs είναι πάντα σημαντικές για εμάς, αλλά δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο λόγο να πιστεύουμε ότι διατρέχει κίνδυνο. Ελπίζουμε να συνεχίσει να εκτίει την ποινή του με ασφάλεια και χωρίς περιττές διαταραχές».

Εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών (BOP), Randilee Giamusso, δήλωσε στην Daily Mail: «Για λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε ατόμου υπό την εποπτεία μας, συμπεριλαμβανομένων των αναθέσεων στέγασης.»

Η φυλακή FCI Allenwood, όπου κρατείται τώρα ο Combs, είναι μια εγκατάσταση χαμηλής ασφαλείας και στεγάζει επί του παρόντος 1.044 κρατουμένους, σε αντίθεση με τους 4.234 στο FCI Fort Dix. Στο παρελθόν, έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες όπως ο «pharma bro» Martin Shkreli και ο πρώην μεταφραστής του Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, ενώ και ο πρώην Γερουσιαστής των ΗΠΑ Bob Menendez βρίσκεται επίσης μεταξύ των τωρινών κρατουμένων.

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50 Cent Diddy
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