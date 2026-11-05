«Η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου»: Η Ευρυδίκη γιορτάζει τα 30ά γενέθλια του γιου της

Με μια ματιά Η Ευρυδίκη γιορτάζει τα 30ά γενέθλια του γιου της, Άγγελου Θεοφάνους.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες και αναμνήσεις στο Instagram.

Θεωρεί την ημέρα που έγινε μητέρα την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.

Η μητρότητα άλλαξε τη ζωή της και της έδωσε νέο νόημα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ευρυδίκη έχει κάθε λόγο να γιορτάζει, καθώς μία από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής της έχει την τιμητική της. Ο γιος της, Άγγελος Θεοφάνους, τον οποίο απέκτησε από τον γάμο της με τον συνθέτη Γιώργο Θεοφάνους, συμπλήρωσε 30 χρόνια ζωής και η τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να αφήσει αυτή την ξεχωριστή επέτειο να περάσει χωρίς μια δημόσια εξομολόγηση αγάπης.

Με μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφίες του γιου της από διαφορετικές περιόδους της ζωής του, αλλά και κοινές τους στιγμές, ανατρέχοντας ουσιαστικά σε τρεις δεκαετίες γεμάτες αναμνήσεις. Άλλωστε, όπως φρόντισε να ξεκαθαρίσει μέσα από τα λόγια της, η ημέρα που έγινε μητέρα παραμένει η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της.

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Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχηθεί δημόσια στον Άγγελο για τα 30ά γενέθλιά του. Τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν διαφορετικές στιγμές της κοινής τους πορείας, με την Ευρυδίκη να συνοδεύει την ανάρτηση με ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα.

Στη λεζάντα της, η ίδια δεν έκρυψε πόσο καθοριστική υπήρξε η άφιξη του γιου της στη ζωή της, αλλά και πόσο την έχει αλλάξει η μητρότητα. «Σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου για να με κάνεις καλύτερο άνθρωπο. 30 χρόνια σήμερα από την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Ή μάλλον από τη στιγμή που ένιωσα τι σημαίνει αληθινή ευτυχία. Χρόνια σου πολλά, ζωή μου. Σ’ αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η εξομολόγησή της αποτυπώνει με τον πιο όμορφο τρόπο τη βαθιά σχέση που έχει με τον γιο της, ενώ τα λόγια της δείχνουν πως, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, η ημέρα της γέννησής του παραμένει ανεξίτηλη στη μνήμη της. Για την Ευρυδίκη, τα 30 χρόνια του Άγγελου δεν αποτελούν απλώς ένα ακόμη ορόσημο, αλλά μια υπενθύμιση της στιγμής που η ζωή της απέκτησε ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

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