Ο Δημήτρης Κύρκος στο Talk to Mad: «Είμαι ένας ταξιτζής ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τον κόσμο»

Ο Δημήτρης Κύρκος μιλά στο Talk to Mad για την τέχνη, την αρχιτεκτονική της Αθήνας, την απήχηση των βίντεό του στα social media και τα επόμενα δημιουργικά του σχέδια

Με μια ματιά Ο Δημήτρης Κύρκος παρουσιάζει την αρχιτεκτονική της Αθήνας με χιούμορ και αυθορμητισμό στα social media.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις Καλών Τεχνών σε ηλικία 27 ετών, αναζητώντας σταθερή βάση για τη δημιουργία του.

Η παρουσία του στα social media ήταν αυθόρμητη, με στόχο την έκφραση και τον πειραματισμό, όχι την τελειότητα.

Ενδιαφέρεται για το μοντέρνο αρχιτεκτονικό κίνημα και θέλει να εξερευνήσει σκηνοθεσία, χορό και διαφήμιση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Δημήτρης Κύρκος βρέθηκε στο «Talk to Mad» και συνομίλησε με την Αθηνά Κλήμη για την καλλιτεχνική του πορεία, την αρχιτεκτονική της Αθήνας και την απρόσμενη απήχηση που απέκτησε μέσα από τα social media. Ο δημιουργός έχει ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα κτίρια της πόλης, συνδυάζοντας την παρατήρηση με το χιούμορ και τον αυθορμητισμό.

Μέσα από τα βίντεό του, ο Δημήτρης Κύρκος μάς καλεί να παρατηρήσουμε ξανά κτίρια που προσπερνάμε καθημερινά, αναδεικνύοντας λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Η προσέγγισή του δεν περιορίζεται στην αρχιτεκτονική πληροφορία, αλλά δίνει έμφαση στην προσωπική ματιά και στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται τον χώρο γύρω του.

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Στη συνέντευξή του στην Αθηνά Κλήμη, μίλησε ακόμη για την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Καλών Τεχνών, την αυθόρμητη αρχή της παρουσίας του στα social media και την αγάπη του για το μοντέρνο αρχιτεκτονικό κίνημα, ενώ αποκάλυψε και ποιες δημιουργικές κατευθύνσεις θα ήθελε να εξερευνήσει στο μέλλον.

Η ολοκλήρωση των σπουδών του στην Καλών Τεχνών

Ο Δημήτρης Κύρκος ολοκλήρωσε πρόσφατα τις σπουδές του στην Καλών Τεχνών, τις οποίες ξεκίνησε σε ηλικία 27 ετών. Όπως εξήγησε, η επιστροφή του στη σχολή συνδέθηκε με την ανάγκη να αποκτήσει ξανά μια σταθερή βάση για τη δημιουργική του δουλειά.

«Αυτή την περίοδο, ακριβώς αυτές τις μέρες, τελείωσα τη σχολή Καλών Τεχνών που είχα μπει 27 χρονών. Την είχα αφήσει λίγο, είχε κάνει μια κοιλιά. Βρήκα έναν χώρο και κάπως απέκτησα λίγο ύλη, ενώ ήμουν στον αέρα πολλά χρόνια».

Πώς ξεκίνησε να δημιουργεί βίντεο για τα social media

Η παρουσία του Δημήτρη Κύρκου στα social media δεν προέκυψε μέσα από κάποιο οργανωμένο σχέδιο. Όπως αποκάλυψε στην Αθηνά Κλήμη, ξεκίνησε να δημιουργεί βίντεο σε μια περίοδο κατά την οποία αναζητούσε τρόπους να εκφραστεί καλλιτεχνικά: «Είχα ήδη σκέψη, ήμουν στον αέρα χρόνια. Βρίσκω το εργαστήριο, αρχίζω να αποκτώ ύλη. Ήθελα να κάνω πράγματα και ταυτόχρονα δεν τα έκανα».

Η απόφασή του να στραφεί στα βίντεο ήταν αυθόρμητη, με τον ίδιο να επιλέγει να αφήσει στην άκρη την ανάγκη για μια άψογη εικόνα στο διαδίκτυο και να πειραματιστεί με το χιούμορ και τον αυτοσχεδιασμό: «Γυρίζω το κινητό ευρυγώνιο και ξεκινάω και κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω. Ήθελα να εκτονωθώ και να τσαλακωθώ, να μην έχω αυτή την ψευδαίσθηση ότι το προφίλ είναι clean».

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε. Τα πρώτα βίντεο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε χιλιάδες νέους ακολούθους: «Την άλλη μέρα ξύπνησα, πόλεμος από τα σχόλια. Με έπιασε λίγο αυτό, γιατί έλεγα “εντάξει, τόσο κακός είμαι;”. Αλλά μετά λέω, κάτσε, τόσος κόσμος! Μέσα σε μία βδομάδα με ακολούθησαν 8.000 άνθρωποι».

Η Αθήνα μέσα από μια διαφορετική οπτική

Για τον Δημήτρη Κύρκο, τα βίντεο με τα κτίρια της Αθήνας δεν έχουν ως μοναδικό στόχο τη μετάδοση πληροφοριών. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και το κοινό, κάνοντας τον κόσμο να παρατηρεί διαφορετικά το αστικό τοπίο: «Δεν είναι τόσο πολύ η γνώση. Εγώ θέλω να κάνω τον ενδιάμεσο, τον ταξιτζή. Θέλω να σε πάω από εδώ εκεί».

Η συζήτηση με την Αθηνά Κλήμη στράφηκε και στην ομορφιά της Αθήνας, ακόμη και σε σημεία που δεν θεωρούνται ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Ο ίδιος εξήγησε πως το φως μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα ενός κτιρίου και να αναδείξει στοιχεία που υπό άλλες συνθήκες θα περνούσαν απαρατήρητα: «Προς τη δύση του ήλιου, όλη η ασχήμια φωτίζεται. Οπότε η ομορφιά υπάρχει παντού όταν έχει βοριά στη δύση του».

Παράλληλα, ο δημιουργός εξήγησε ότι δεν επιδιώκει να αναζητά την ιστορία πίσω από κάθε κτίριο, καθώς τον ενδιαφέρει περισσότερο η προσωπική ερμηνεία και η δημιουργική διαδικασία: «Δεν μπορώ καθόλου την έννοια της καταγραφής. Στο δίπολο δημιουργός – καταγραφέας, εγώ τείνω στο να με καλεί να κάνω κάτι, χωρίς να μπορώ να αντιγράψω κανέναν, ούτε καν τον εαυτό μου».

Η αγάπη του για το μοντέρνο και τα εγκαταλελειμμένα κτίρια

Η εικόνα των εγκαταλελειμμένων σπιτιών της Αθήνας είναι κάτι που τον στεναχωρεί, καθώς πίσω από κάθε χώρο βλέπει μια ιστορία και μια καθημερινότητα που έχουν πλέον χαθεί: «Με στεναχωρεί να βλέπω γκρεμισμένα σπίτια. Είναι σαν μικρός θάνατος. Δηλαδή, είναι πολύ σκληρό».

Όταν ρωτήθηκε ποιο αρχιτεκτονικό ύφος θα επέλεγε αν είχε την ευκαιρία να ανακαινίσει ένα παλιό κτίριο, ο Δημήτρης Κύρκος αναφέρθηκε στην αγάπη του για το μοντέρνο κίνημα και τη λειτουργικότητα των κτιρίων εκείνης της περιόδου.

«Εμένα μου αρέσει γενικά πάρα πολύ το μοντέρνο σαν κίνημα. Το μοντέρνο, δηλαδή χαμηλά, απλωμένα, ανοιχτά, ωραίες κολόνες. Το λειτουργικό, εκεί στα ’40, ’50, ’60. Εκεί εγώ είμαι».

Τα επόμενα δημιουργικά σχέδια του Δημήτρη Κύρκου

Ο Δημήτρης Κύρκος δεν θέλει να περιοριστεί σε μία μόνο μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης. Αντίθετα, θα ήθελε να πειραματιστεί περισσότερο με τη σκηνοθεσία, τον χορό και τη διαφημιστική δημιουργία, συνδυάζοντας τη μουσική, τη χορογραφία και το μοντάζ.

«Διαφημιστικά θα ήθελα να κάνω, λίγο χορό και λίγο pop χορό. Να μου δώσεις να διαφημίσω γυαλιά, ας πούμε, και να βρω ότι αυτό το γυαλί θέλει αυτό το τραγούδι, θέλει αυτή τη χορογραφία και αυτό το μοντάζ».

Όσο για το τι θα επέλεγε να κάνει επαγγελματικά αν μπορούσε να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Σκηνοθεσία κανονικά, αλλά να χώνομαι απ’ όλα. Να είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος».

Μέσα από τη συνέντευξή του στο Talk to Mad, ο Δημήτρης Κύρκος ανέδειξε τη σημασία του αυθορμητισμού και της προσωπικής ματιάς στη δημιουργία. Είτε πρόκειται για ένα παλιό κτίριο της Αθήνας είτε για ένα νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα, αυτό που αναζητά είναι η δυνατότητα να δει κάτι διαφορετικά και να δώσει τη δική του ερμηνεία σε όσα τον εμπνέουν.

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