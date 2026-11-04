Μουσική 04.11.2026

Ο Robbie Williams έκανε το Melbourne Cup δικό του – Η εμφάνιση που έκλεψε την παράσταση

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Θυμάσαι την εκρηκτική εμφάνιση του Robbie Williams στο Melbourne Cup 2026; Μάθε λεπτομέρειες για το φαντασμαγορικό του σόου πριν την
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Robbie Williams έδωσε μια εντυπωσιακή μουσική παράσταση στο Melbourne Cup με τραγούδια όπως "Feel" και "Rock DJ".
  • Η εμφάνισή του περιλάμβανε χορευτές, μουσικούς και μια μπάντα, ενώ αλληλεπίδρασε με το τρόπαιο του Melbourne Cup.
  • Το 166ο Melbourne Cup κέρδισε το άλογο Point Of Law, με πάνω από 97.000 θεατές να παρευρίσκονται.
  • Η εμφάνιση σηματοδοτεί την έναρξη της περιοδείας του Robbie Williams "BRITPOP World Tour" σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Robbie Williams κράτησε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, κατακτώντας τη σκηνή του Melbourne Cup την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026. Με σχεδόν 100.000 θεατές να έχουν συγκεντρωθεί στον ιππόδρομο Flemington, ο Βρετανός σούπερ σταρ προσέφερε ένα αξέχαστο μουσικό υπερθέαμα, λίγο πριν την έναρξη της πολυαναμενόμενης περιοδείας του.

Ο Robbie Williams τραγουδάει σε συναυλία με χορεύτριες και κοινό, εν όψει του Grand Prix της Βρετανίας.
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Ένα φαντασμαγορικό σόου

Ο πρώην frontman των Take That εμφανίστηκε στον ιππόδρομο με ένα εντυπωσιακό, στολισμένο με άλογα, κοστούμι, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Feel». Καθώς ο ήλιος έλουζε την ημέρα, η κάμερα εστίασε στις εντυπωσιακές του κινήσεις, ενώ στο πλευρό του βρέθηκαν χορευτές, μουσικοί και μια μπάντα, προσθέτοντας χρώμα και ζωντάνια στην εμφάνισή του.

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Στη συνέχεια, ο Robbie Williams ανέβηκε στη σκηνή για να παρασύρει το κοινό με το «Rock DJ», ενώ δεν παρέλειψε να αλληλεπιδράσει με το τρόπαιο του Melbourne Cup κατά τη διάρκεια του «Angels». Το σόου ολοκληρώθηκε με την επιτυχία «Let Me Entertain You», αφήνοντας το κοινό με τις καλύτερες εντυπώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής του Melbourne Cup, μιας από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της Αυστραλίας, ο Robbie Williams συνέχισε με ένα πλήρες setlist στο The Elms Live Stage. Το πρόγραμμά του περιλάμβανε επιτυχίες από καλλιτέχνες όπως οι Oasis, Midnight Oil, Shania Twain και INXS, αποδεικνύοντας την ευρεία μουσική του παλέτα.

Ο Robbie Williams στη σκηνή, μετά από μια δεκαετία, με εντυπωσιακή εμφάνιση και χαμόγελο.
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Η νίκη του Point Of Law και η προσέλευση

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το 166ο Melbourne Cup κέρδισε το άλογο Point Of Law, προσφέροντας μια τριάδα νικών στον προπονητή Ciaron Maher. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 97.000 θεατές, σηματοδοτώντας την μεγαλύτερη προσέλευση την ημέρα του Melbourne Cup από το 2016.

Η αρχή μιας μεγάλης περιοδείας

Η εμφάνιση στο Melbourne Cup ήταν μόνο η αρχή για τον Robbie Williams. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ετοιμάζεται να κατακτήσει τα στάδια της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας με την περιοδεία «BRITPOP World Tour», η οποία ξεκινά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στο Adelaide Oval. Η περιοδεία, που διοργανώνεται από την Chugg Entertainment σε συνεργασία με την Frontier Touring, περιλαμβάνει εμφανίσεις σε κορυφαία στάδια όπως το Marvel Stadium στη Μελβούρνη, το Accor Stadium στο Σίδνεϊ, το McDonald Jones Stadium στο Newcastle και το Suncorp Stadium στο Brisbane. Στη συνέχεια, ο Robbie Williams θα ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία για συναυλίες στο Eden Park του Auckland και στο One New Zealand Stadium της Christchurch.

https://www.instagram.com/robbiewilliams/
https://www.instagram.com/robbiewilliams/

Ο Robbie Williams έχει επίσης ισχυρή παρουσία στα αυστραλιανά ARIA Charts, με 16 άλμπουμ να έχουν φτάσει στο top 20, συμπεριλαμβανομένων των Νο. 1 επιτυχιών «Greatest Hits» (2004-05), «Intensive Care» (2005), «Rudebox» (2006), «Reality Killed The Video Star» (2009) και «The Christmas Present» (2019).

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Melbourne Cup 2026 Robbie Williams
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