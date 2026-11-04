Μουσικά Νέα 04.11.2026

Ανατροπή για τις KATSEYE: Αναβλήθηκε συναυλία τους λόγω προβλήματος υγείας

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Οι KATSEYE ανέβαλαν τη συναυλία τους στο Ντιτρόιτ λόγω ασθένειας της Megan Skiendiel και αναμένεται να ανακοινώσουν νέα ημερομηνία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Αναβλήθηκε συναυλία των KATSEYE στο Ντιτρόιτ λόγω ασθένειας μέλους.
  • Η Megan Skiendiel είναι αδιάθετη, με το συγκρότημα να ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση.
  • Τα εισιτήρια της αναβληθείσας συναυλίας θα ισχύουν για τη νέα ημερομηνία.
  • Η αναβολή συμβαίνει εν μέσω επιτυχημένης περιοδείας των KATSEYE.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση των KATSEYE στο Ντιτρόιτ, που θα σηματοδοτούσε το ντεμπούτο τους στο Μίσιγκαν, αναβλήθηκε την τελευταία στιγμή. Η συναυλία, που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου στο Little Caesars Arena, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ασθένειας ενός εκ των μελών του δημοφιλούς pop συγκροτήματος.

Η Lara Raj, η Yoonchae, η Daniela Avanzini και η Megan Skiendiel των KATSEYE παρουσιάζουν τη νέα επέκταση του Wildworld Tour 2027.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη, αναρτήθηκε επίσημη ανακοίνωση που εξηγούσε την κατάσταση. «Δυστυχώς, η Megan είναι αδιάθετη και δεν μπορεί να εμφανιστεί απόψε, και θέλουμε να της δώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να ξεκουραστεί και να αναρρώσει», ανέφερε το μήνυμα, το οποίο αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του συγκροτήματος στα social media.

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Οι KATSEYE εξέφρασαν τη λύπη τους προς το κοινό, αναγνωρίζοντας την ταλαιπωρία που προκλήθηκε, ειδικά για όσους ταξίδεψαν για να παρακολουθήσουν τη συναυλία. «Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς ταξιδέψατε, κάνατε σχέδια και περιμένατε με ανυπομονησία τη σημερινή βραδιά. Είμαστε απίστευτα απογοητευμένοι που δεν θα σας δούμε και πραγματικά λυπούμαστε για την αναστάτωση», δήλωσε το συγκρότημα μέσω του Instagram Stories.

Τέσσερις γυναίκες καλλιτέχνιδες των KATSEYE στέκονται στη σκηνή του "Wildworld Tour 2027" μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Το ίδιο το στάδιο, Little Caesars Arena, επιβεβαίωσε την αναβολή μέσω των δικών του social media, ενημερώνοντας τους θαυμαστές, γνωστούς ως EYEKONS, να παραμείνουν ψύχραιμοι. «Λυπούμαστε που μοιραζόμαστε ότι η συναυλία των KATSEYE που ήταν προγραμματισμένη για απόψε στο Little Caesars Arena έχει αναβληθεί», ανέφερε η δήλωση του χώρου. Αναμένεται η ανακοίνωση νέας ημερομηνίας, για την οποία τα εισιτήρια της αναβληθείσας συναυλίας θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν σύντομα μέσω email.

ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σύμφωνα με πηγές από τον χώρο της συναυλίας, οι πόρτες είχαν ήδη ανοίξει και οι θαυμαστές είχαν καταλάβει τις θέσεις τους όταν ένα μήνυμα στην οθόνη επιβεβαίωσε την αναβολή, περίπου 40 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη. Η Megan Skiendiel, το μέλος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα υγείας, απουσίαζε από το VIP soundcheck που προηγήθηκε.

Η Megan Skiendiel ποζάρει με τολμηρό μαγιό, προετοιμάζοντας την επέκταση του "Wildworld Tour 2027" των KATSEYE.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Η αναβολή αυτή έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης επιτυχίας για τους KATSEYE, καθώς η περιοδεία τους WILDWORLD TOUR έχει ήδη σημειώσει sold out εμφανίσεις σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και Βόρεια Αμερική. Η επόμενη προγραμματισμένη εμφάνιση του συγκροτήματος είναι στο United Center του Σικάγο την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, εφόσον η Megan Skiendiel αναρρώσει πλήρως. Η περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου στο Μεξικό.

Οι KATSEYE ποζάρουν με εντυπωσιακά outfits στο Citi Concert Series, δείχνοντας την ενέργειά τους.
https://www.instagram.com/katseyeworld/

Μετά από ένα δίμηνο διάλειμμα, οι KATSEYE θα ξεκινήσουν μια περιοδεία στην Ασία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, με πρώτη στάση στις 27 Ιανουαρίου 2027 στην Yokohama Arena της Ιαπωνίας. Η εν λόγω περιοδεία, η οποία προωθείται από τη Live Nation, υποστηρίζει το άλμπουμ τους WILD, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του Billboard 200 τον Αύγουστο, σηματοδοτώντας την πρώτη κορυφή για το συγκρότημα. Το WILD ακολούθησε το άλμπουμ Beautiful Chaos του 2025, το οποίο είχε φτάσει στο Νο. 4 της λίστας.

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