Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»

Με μια ματιά Το τραγούδι «unloveu» των KATSEYE, με τη LARA RAJ, είναι διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες.

Είναι το πρώτο τραγούδι των KATSEYE που δημιουργήθηκε από μέλος του συγκροτήματος, τη LARA RAJ.

Η LARA RAJ ευχαρίστησε τους Ross Golan και Amy Allen για τη συνεργασία τους στο τραγούδι.

Η LARA RAJ ζητά υποστήριξη από τους fans για το πάθος της στη σύνθεση και μουσική παραγωγή. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «unloveu» είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις πλατφόρμες streaming μαζί με το music video του, με τη LARA RAJ των KATSEYE να γιορτάζει μια ξεχωριστή στιγμή στην πορεία του συγκροτήματος. Μέσα από μια ενθουσιώδη ανάρτηση στα social media, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι πρόκειται για το πρώτο τραγούδι των KATSEYE που δημιουργήθηκε από μέλος του ίδιου του γκρουπ, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα για την καλλιτεχνική της έκφραση.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Ross Golan και Amy Allen για τη συνεργασία τους και κάλεσε τους fans να στηρίξουν την αγάπη της για τη σύνθεση τραγουδιών και τη μουσική παραγωγή, αφήνοντας να εννοηθεί πως αυτή είναι μόνο η αρχή για όσα ετοιμάζει.

Διάβασε επίσης: Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί

Με ενθουσιασμό και τον αυθορμητισμό που τη χαρακτηρίζει, η LARA RAJ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της followers τα νέα για την κυκλοφορία του «unloveu». Το τραγούδι και το music video του είναι πλέον διαθέσιμα σε όλες τις πλατφόρμες, δίνοντας στους fans την ευκαιρία να ακούσουν τη νέα δουλειά και να δουν το οπτικό αποτέλεσμα που τη συνοδεύει. Η ίδια ανακοίνωσε την κυκλοφορία με ένα προσωπικό μήνυμα, γράφοντας ότι το «unloveu» και το music video του είναι επιτέλους διαθέσιμα για streaming. Ωστόσο, αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη κυκλοφορία ιδιαίτερη δεν είναι μόνο η νέα μουσική, αλλά και η δημιουργική συμμετοχή της ίδιας της LARA RAJ.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η αποκάλυψη της LARA RAJ ότι το «unloveu» είναι το πρώτο τραγούδι των KATSEYE που δημιουργήθηκε από κάποιον μέσα από το ίδιο το συγκρότημα. «The first KATSEYE song made by someone in KATSEYE», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για αυτό το νέο κεφάλαιο. Η συμμετοχή στη δημιουργική διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για κάθε καλλιτέχνη, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να εκφράσει τη δική του μουσική ταυτότητα όχι μόνο μέσα από την ερμηνεία, αλλά και μέσα από τη σύνθεση και την παραγωγή. Για τη LARA RAJ, το «unloveu» είναι μια ευκαιρία να δείξει μια διαφορετική πλευρά του ταλέντου της και να μοιραστεί με το κοινό ένα κομμάτι της δημιουργικής της προσωπικότητας.

Μάλιστα, η ίδια δεν έκρυψε ότι θέλει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Με τη φράση «many more to come», άφησε να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη κυκλοφορία μπορεί να είναι μόνο η αρχή για περισσότερες δημιουργικές συμμετοχές στο μέλλον. Στην ανάρτησή της, η LARA RAJ ευχαρίστησε επίσης τους Ross Golan και Amy Allen για τη συμβολή τους στη δημιουργία του «unloveu». Η τραγουδίστρια έδειξε πόσο σημαντική ήταν για εκείνη η συγκεκριμένη συνεργασία, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι το τραγούδι πήρε τελικά τον δρόμο προς το κοινό.

Η αναφορά στους δύο συνεργάτες αποτέλεσε ένα από τα βασικά σημεία του μηνύματός της, καθώς η LARA RAJ θέλησε να αναγνωρίσει όσους συμμετείχαν σε αυτή τη δημιουργική προσπάθεια. Παράλληλα, η κυκλοφορία φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της για τη σύνθεση και την παραγωγή μουσικής, δύο τομείς στους οποίους φαίνεται πως επιθυμεί να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Η LARA RAJ δεν περιορίστηκε στην ανακοίνωση της νέας κυκλοφορίας, αλλά ζήτησε από τους fans να ακούσουν το «unloveu», εξηγώντας ότι η υποστήριξή τους σημαίνει πολλά για τις προσωπικές της μουσικές φιλοδοξίες. Όπως έγραψε, θέλει να στηρίξουν το πάθος της για τη στιχουργική και τη μουσική παραγωγή.

Το μήνυμά της είχε έναν αυθόρμητο και παιχνιδιάρικο τόνο, με ενθουσιώδεις εκφράσεις και χιούμορ, αποτυπώνοντας τη χαρά της για το αποτέλεσμα. Η ίδια αποκάλυψε, μάλιστα, ότι έγραφε την ανάρτηση στα παρασκήνια, λίγο πριν βγει στη σκηνή, κλείνοντας το μήνυμά της με ένα ενθουσιώδες «see u soonnnn». Η λεπτομέρεια αυτή έκανε την ανακοίνωση ακόμη πιο προσωπική, καθώς η LARA RAJ μοιράστηκε τη στιγμή με τους fans της ενώ ετοιμαζόταν για την επόμενη εμφάνισή της.

Διάβασε επίσης: