Η Tate McRae επιστρέφει σήμερα με ένα single που έχει ήδη προκαλέσει περιέργεια

Η Tate McRae κυκλοφορεί το νέο single «Housewife», με ένα ιδιαίτερο εξώφυλλο που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας μουσικής εποχής

Με μια ματιά Η Tate McRae κυκλοφορεί σήμερα το νέο της single «Housewife».

Το artwork του single δείχνει την καλλιτέχνιδα με κόκκινο μπικίνι δίπλα σε ένα καρότσι γεμάτο χαρτονομίσματα.

Η εμφάνισή της στο Lollapalooza με χρυσή μπογιά υποδηλώνει νέα, οπτική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η Tate McRae έχει ήδη επιτυχίες, με το άλμπουμ «So Close to What» στο Billboard 200. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tate McRae ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη μουσική της πορεία, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο single της με τίτλο «Housewife». Το τραγούδι κυκλοφορεί σήμερα, 15 Οκτωβρίου, στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.

Η pop star ανακοίνωσε την κυκλοφορία μέσα από τα social media, αποκαλύπτοντας παράλληλα το artwork του single. Στο εξώφυλλο, η Tate McRae ποζάρει με ένα κόκκινο μπικίνι δίπλα σε ένα παιδικό καρότσι γεμάτο χαρτονομίσματα, δίνοντας από την πρώτη στιγμή μια γεύση από την αισθητική της νέας μουσικής της εποχής.

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Παρίσι για τη Céline Dion – Δες το στιγμιότυπο που μοιράστηκε

Το «Housewife» αποτελεί την πρώτη επίσημη κυκλοφορία της Tate McRae για τη νέα μουσική περίοδο που προετοιμάζει εδώ και αρκετούς μήνες. Αν και η τραγουδίστρια δεν έχει αποκαλύψει ακόμη όλες τις λεπτομέρειες για τα επόμενα σχέδιά της, οι πρόσφατες εμφανίσεις της έχουν ήδη τροφοδοτήσει τη συζήτηση γύρω από την καλλιτεχνική κατεύθυνση που πρόκειται να ακολουθήσει.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές ήταν η εμφάνισή της στο Lollapalooza του Σικάγο τον Αύγουστο. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «Sports Car», η McRae μπήκε σε μια μπανιέρα γεμάτη χρυσή μπογιά και εμφανίστηκε στη συνέχεια καλυμμένη με το μεταλλικό χρώμα, ενώ πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό του φεστιβάλ. Το εντυπωσιακό φινάλε ξεχώρισε ανάμεσα στις στιγμές της διοργάνωσης και ενίσχυσε τις υποψίες ότι η τραγουδίστρια ετοιμάζει μια νέα, πιο θεατρική και έντονα οπτική καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση εντασσόταν σε ένα ευρύτερο concept γύρω από την εικόνα και τη μεταμόρφωση μιας pop star, με την παράσταση να περιλαμβάνει σκηνικά εμπνευσμένα από την ελληνορωμαϊκή αρχιτεκτονική. Το «Housewife» έρχεται τώρα να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι σε αυτό το δημιουργικό παζλ, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του τραγουδιού ή τα επόμενα βήματα της καλλιτέχνιδας.

Η επιτυχία που προηγείται της νέας κυκλοφορίας

Η Tate McRae μπαίνει σε αυτή τη νέα εποχή έχοντας ήδη καταγράψει σημαντικές επιτυχίες. Το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, «So Close to What», κυκλοφόρησε το 2025 και έφτασε στην κορυφή του Billboard 200, αποτελώντας τον πρώτο δίσκο της που κατέκτησε την πρώτη θέση του αμερικανικού chart. Παράλληλα, έντεκα τραγούδια του άλμπουμ μπήκαν στο Billboard Hot 100, ενώ το «Sports Car» έφτασε μέχρι τη 16η θέση.

Στη συνέχεια, η συνεργασία της με τον Morgan Wallen στο «What I Want» έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard Hot 100, χαρίζοντάς της την πρώτη της πρωτιά στο συγκεκριμένο chart. Ακολούθησε το «Tit for Tat», το οποίο ανέβηκε έως την τρίτη θέση.

Με το «Housewife», η Tate McRae επιχειρεί να δώσει το πρώτο σαφές μουσικό στίγμα της επόμενης περιόδου της. Το αν το νέο single θα σηματοδοτήσει την αρχή ενός μεγαλύτερου project μένει να φανεί, όμως η τραγουδίστρια έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει προσμονή γύρω από την επιστροφή της.

Διάβασε επίσης: