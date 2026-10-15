Μουσική 15.10.2026

Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Παρίσι για τη Céline Dion – Δες το στιγμιότυπο που μοιράστηκε

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Άννα Βίσση παρακολούθησε τη συναυλία της Céline Dion στο Παρίσι και μοιράστηκε στο Instagram τη στιγμή που ξεχώρισε, σχολιάζοντας την αγάπη του κοινού
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση ταξίδεψε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει συναυλία της Céline Dion.
  • Η Ελληνίδα τραγουδίστρια μοιράστηκε βίντεο με αυθόρμητη αντίδραση της Céline Dion.
  • Η Βίσση σχολίασε τη συγκινητική υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στην Dion.
  • Η ανάρτηση ανέδειξε την ανθρώπινη πλευρά της διεθνούς σταρ μπροστά στην αγάπη του κοινού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Άννα Βίσση βρέθηκε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει τη συναυλία της Céline Dion και μοιράστηκε με τους followers της μια στιγμή που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Η Ελληνίδα τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από τη βραδιά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εστιάζοντας σε μια αυθόρμητη αντίδραση της διεθνούς σταρ. Αυτό που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν το σχόλιο της Άννας Βίσση για τη συγκινητική υποδοχή που επιφύλαξε το κοινό στη σπουδαία ερμηνεύτρια.

Γυναίκα τραγουδίστρια με μακριά ξανθά μαλλιά τραγουδάει σε σκηνή, κρατώντας μικρόφωνο, μετά από κόντρα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση ταξίδεψε στη γαλλική πρωτεύουσα και έζησε από κοντά μια μουσική βραδιά με πρωταγωνίστρια την Céline Dion. Η Καναδή τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο της αγάπης των θαυμαστών της, οι οποίοι φώναζαν το όνομά της και την αποθέωναν με το χειροκρότημά τους. Η αντίδρασή της μπροστά σε αυτή την έντονη εκδήλωση θαυμασμού ήταν η στιγμή που τράβηξε την προσοχή της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας.

Διάβασε επίσης: Άννα Βίσση: Το πρώτο σχόλιο στα social media μετά τις εξελίξεις με τον Νίκο Καρβέλα

Η Άννα Βίσση επέλεξε να μοιραστεί το συγκεκριμένο στιγμιότυπο τα ξημερώματα της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, προσθέτοντας τη δική της παρατήρηση πάνω στο βίντεο. «Highlight της συναυλίας. Η μικρή αυτή “αμηχανία” μπροστά στη μεγάλη αγάπη που εισέπραξε», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τη στιγμή που η Céline Dion φάνηκε να αιφνιδιάζεται από την αποθέωση του κοινού. Ένα μικρό στιγμιότυπο που, όπως φαίνεται, είχε τη δική του ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις αναμνήσεις της από τη συναυλία.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Υπάρχουν στιγμές στις συναυλίες που δεν χρειάζονται εντυπωσιακά σκηνικά ή μεγάλες παραγωγές για να ξεχωρίσουν. Μερικές φορές, αρκεί η αντίδραση ενός καλλιτέχνη όταν συνειδητοποιεί πόση αγάπη έχει συγκεντρώσει από τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά του. Αυτό ακριβώς το συναίσθημα ανέδειξε η Άννα Βίσση μέσα από την ανάρτησή της, δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη πλευρά μιας παγκόσμιας σταρ.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Η Céline Dion έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες ερμηνείες της διεθνούς μουσικής σκηνής και έχει αποκτήσει ένα κοινό που την ακολουθεί πιστά εδώ και δεκαετίες. Η αγάπη των θαυμαστών της αποτυπώθηκε στις φωνές και στα χειροκροτήματα που ακούγονται στο βίντεο, ενώ η αντίδρασή της αποτέλεσε το σημείο που θέλησε να αναδείξει η Ελληνίδα τραγουδίστρια.

https://www.instagram.com/annavissiofficial
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Το ταξίδι της Άννας Βίσση στο Παρίσι μετά το ΟΑΚΑ

Η εμφάνιση της Άννας Βίσση στο Παρίσι έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το ταξίδι της στη γαλλική πρωτεύουσα έδωσε την ευκαιρία στην τραγουδίστρια να παρακολουθήσει από κοντά μια άλλη μεγάλη μουσική προσωπικότητα και να μοιραστεί με το κοινό της μια ξεχωριστή στιγμή από τη βραδιά.

Γυναίκα με γυαλιά και καρό σακάκι κάθεται σε πορτοκαλί πολυθρόνα, μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ.
https://www.instagram.com/annavissiofficial

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα το όνομα της Άννας Βίσση έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα και λόγω της διαμάχης της με τον Νίκο Καρβέλα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το ενδιαφέρον στράφηκε στη συνάντησή της, έστω και ως θεατής, με τη μουσική σκηνή της Céline Dion και στο σχόλιο που επέλεξε να κάνει για τη σχέση της τραγουδίστριας με το κοινό της.

Εντυπωσιακή είσοδος καλλιτέχνιδας σε μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ με κόκκινο φωτισμό.
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Με ένα σύντομο βίντεο και λίγες λέξεις, η Άννα Βίσση ανέδειξε μια από τις πιο αυθεντικές στιγμές μιας συναυλίας: εκείνη κατά την οποία η αγάπη του κοινού γίνεται τόσο έντονη, ώστε ακόμη και ένας καλλιτέχνης με τεράστια πορεία μπορεί να αιφνιδιαστεί από αυτήν.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Celine Dion ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πότε μπορείς να δεις το «Practical Magic 2» από το σπίτι σου; Όσα γνωρίζουμε για το online streaming

Πότε μπορείς να δεις το «Practical Magic 2» από το σπίτι σου; Όσα γνωρίζουμε για το online streaming

15.10.2026
Επόμενο
Tate McRae: Γιατί φαντάζεται τον Michael Jackson δίπλα της λίγο πριν βγει στη σκηνή

Tate McRae: Γιατί φαντάζεται τον Michael Jackson δίπλα της λίγο πριν βγει στη σκηνή

15.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα
Μουσικά Νέα

Η Rosalía σαρώνει στο Spotify μετά το SNL – Το τραγούδι που ακούν όλοι τώρα

15.10.2026
Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»
Μουσικά Νέα

Η Lara Raj αποκαλύπτει μια νέα πλευρά της στις KATSEYE με το «unloveu»

15.10.2026
David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog
Μουσικά Νέα

David Surkamp: Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των Pavlov’s Dog

15.10.2026
Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί
Μουσική

Η LISA εμπνέεται από τον Quentin Tarantino για το νέο της single «Tarantino» – Πότε κυκλοφορεί

15.10.2026
Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου
Μουσικά Νέα

Eurovision 2027: Tα ονόματα που ακούγονται για την εκπροσώπηση της Κύπρου

15.10.2026
Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη
Μουσικά Νέα

Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη

15.10.2026
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

15.10.2026
Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records
Μουσικά Νέα

Ποια είναι η 6χρονη DJ από την Ιαπωνία που έγραψε ιστορία στα Guinness World Records

15.10.2026
The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια
Μουσικά Νέα

The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια

15.10.2026
Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Από το scrolling στο χωράφι: Γιατί το TikTok έχει πάθει εμμονή με τη ζωή στην ύπαιθρο

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Η αθέατη πλευρά του φθινοπώρου: Πώς να διαχειριστείς τη μελαγχολία της εποχής

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

Οι mini φούστες κυριαρχούν στις πασαρέλες και αυτά είναι τα looks που ξεχωρίζουν

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

«Mouse haircut»: Αυτό είναι το κούρεμα που θα ζητούν όλες από τον κομμωτή τους

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας: Πού θα βρέξει Παρασκευή και Σάββατο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Η ακυβερνησία… δεν τρομάζει πλέον τον κόσμο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο

Ο Σαμαράς αναγκάζει τον Μητσοτάκη να απομακρυνθεί από το Κέντρο