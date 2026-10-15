Tate McRae: Γιατί φαντάζεται τον Michael Jackson δίπλα της λίγο πριν βγει στη σκηνή

Μάθε πώς η Tate McRae χρησιμοποιεί την οπτικοποίηση και την έμπνευση από τον Michael Jackson για να νικήσει το άγχος της σκηνής — μια

Με μια ματιά Η Tate McRae αντιμετωπίζει το άγχος της σκηνής φανταζόμενη τον Michael Jackson δίπλα της.

Θεωρεί τον εαυτό της «μάγισσα», με διαισθητικές ικανότητες που της επιτρέπουν να «βλέπει πράγματα» στα όνειρά της.

Περιγράφει μια «αμνησία» κατά τις εμφανίσεις της, όπου κάτι «έρχεται μέσα από εμένα».

Ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της single «Housewife» και το άρωμα TATE 01. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tate McRae, η ταλαντούχα pop τραγουδίστρια από τον Καναδά, μοιράστηκε πρόσφατα με το περιοδικό W κάποιες από τις πιο προσωπικές της σκέψεις σχετικά με την αντιμετώπιση του άγχους της σκηνής. Παρά την εκρηκτική της παρουσία και τις επιτυχημένες εμφανίσεις της, η Tate McRae παραδέχεται ότι εξακολουθεί να βιώνει νευρικότητα πριν ανέβει στη σκηνή.

Η Tate McRae, η οποία κατάγεται από το Calgary του Καναδά, αποκάλυψε ότι η μητέρα της είναι «μάγισσα» και της έχει περάσει κάποιες από τις δικές της διαισθητικές ικανότητες. Η ίδια θεωρεί τον εαυτό της επίσης «μάγισσα», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να «βλέπει πράγματα» στα όνειρά της, να «προβλέπει» αποτελέσματα και να διαβάζει την «ενέργεια» των ανθρώπων.

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Σε αυτό το πλαίσιο, η Tate McRae αναφέρει ότι πριν από κάθε εμφάνισή της, καταφεύγει σε μια ιδιαίτερη τεχνική για να καταπολεμήσει το προετοιμασιακό άγχος. Φαντάζεται είδωλά της, όπως ο αείμνηστος Michael Jackson, να στέκονται δίπλα της. Αυτή η νοητική εικόνα είναι αρκετή για να εξαφανιστούν οι νευρικότητες και να αισθανθεί πιο σίγουρη. «Συνήθως, όταν ανεβαίνω στη σκηνή, έχω ένα είδος αμνησίας, αλλά κάτι έρχεται μέσα από εμένα», δήλωσε η Tate McRae, περιγράφοντας την αίσθηση που την κατακλύζει κατά τη διάρκεια των παραστάσεών της.

Η τραγουδίστρια θυμάται χαρακτηριστικά την εμφάνισή της στο Lollapalooza το 2026, μια στιγμή που τη σημάδεψε ιδιαίτερα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εμφάνισης, η Tate McRae είχε βουτήξει σε χρυσό χρώμα, μια εντυπωσιακή εικόνα που προκάλεσε αίσθηση. «Έχω μόνο μία ευκαιρία να το κάνω σωστά», ανέφερε η τραγουδίστρια σχετικά με τις σκέψεις που τη διέτρεχαν λίγο πριν από αυτή την ιδιαίτερη στιγμή. «Κάθε σκέψη περνάει από το μυαλό σου», πρόσθεσε, τονίζοντας την ένταση της στιγμής.

Νέο κεφάλαιο στην καριέρα της Tate McRae

Η συνέντευξη της Tate McRae έρχεται σε μια περίοδο που η ίδια ετοιμάζεται να λανσάρει τη νέα της δισκογραφική εποχή. Το νέο της single, με τίτλο «Housewife», αναμένεται να κυκλοφορήσει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η Tate McRae έχει ήδη δώσει μια μικρή γεύση του τραγουδιού, περιγράφοντάς το ως μια ωδή σε μια γυναίκα που «δεν μπορεί να περιοριστεί», όπως δήλωσε πρόσφατα στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Το «Housewife» θα ακολουθήσει το επιτυχημένο άλμπουμ της Tate McRae του 2025, So Close To What, το οποίο έφτασε στην κορυφή του chart Billboard 200, σηματοδοτώντας την πρώτη της Νο. 1 επιτυχία. Επιπλέον, η καλλιτέχνιδα πρόσφατα λάνσαρε και το πρώτο της άρωμα, με την ονομασία TATE 01.

Η Tate McRae συνεχίζει να εντυπωσιάζει με την εξέλιξή της, συνδυάζοντας το ταλέντο της στη μουσική με μια μοναδική προσωπικότητα, ενώ η αποκάλυψη για τη χρήση του είδωλού της, Michael Jackson, ως πηγή έμπνευσης και ψυχικής ενίσχυσης, προσθέτει μια ενδιαφέρουσα διάσταση στην εικόνα της.

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