The Chainsmokers: Η ξαφνική αποχώρηση από τη δισκογραφική τους μετά από 11 χρόνια

Με μια ματιά Οι The Chainsmokers αποχώρησαν από τις δισκογραφικές Columbia και Disruptor Records μετά από 11 χρόνια.

Η αποχώρηση σηματοδοτεί την επιθυμία τους για απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία και πειραματισμό.

Το δίδυμο θα έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής και κυκλοφορίας της μουσικής του.

Υπόσχονται νέες μουσικές κυκλοφορίες και πειραματισμούς, ευχαριστώντας τους θαυμαστές τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν σκέφτεσαι τα μεγαλύτερα μουσικά crossover φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας που σημάδεψαν τις πιο έντονες στιγμές σου, το μυαλό σου πηγαίνει αναπόφευκτα στους ασταμάτητους The Chainsmokers. Το δίδυμο που κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας μουσικής σκηνής με ύμνους που τραγουδήθηκαν από εκατομμύρια φωνές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, ετοιμάζεται τώρα να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του εντελώς ξαφνικά. Η ανακοίνωση της αποχώρησής τους από τις δισκογραφικές εταιρείες Columbia και Disruptor Records έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο έντεκα ολόκληρων ετών γεμάτο διακρίσεις, πρωτιές στα charts και αμέτρητες επιτυχίες.

Η συνεργασία αυτή δεν ήταν απλώς μια τυπική επαγγελματική σχέση, αλλά η κινητήριος δύναμη πίσω από κορυφαίες στιγμές της ηλεκτρονικής και pop μουσικής, όπως τα αξεπέραστα κομμάτια «Roses», «Don’t Let Me Down», «Closer» και «Something Just Like This». Οι Alex Pall και Drew Taggart έζησαν μια ονειρική πορεία που ελάχιστοι καλλιτέχνες καταφέρνουν να αγγίξουν, χτίζοντας μια τεράστια παγκόσμια κοινότητα πιστών ακροατών. Ωστόσο, μετά από τόσα χρόνια επιτυχιών μέσα στα αυστηρά πλαίσια μιας μεγάλης δισκογραφικής στέγης, η ανάγκη για απόλυτη καλλιτεχνική ελευθερία αποδείχθηκε τελικά μονόδρομος.

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Η απόφασή τους να ακολουθήσουν τον δρόμο της ανεξαρτησίας σηματοδοτεί μια τεράστια αλλαγή πλεύσης, καθώς πλέον θα έχουν τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής και της κυκλοφορίας της μουσικής τους. Στη συγκινητική δήλωση που μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, οι ίδιοι παραδέχτηκαν πως δεν γνωρίζουν ακριβώς τι τους περιμένει σε αυτό το νέο κεφάλαιο, δείχνουν όμως πιο έτοιμοι από ποτέ να πειραματιστούν και να διασκεδάσουν με την καρδιά τους. Αν θέλεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες για αυτή τη μεγάλη αλλαγή και τι ακριβώς δήλωσαν στους θαυμαστές τους, συνέχισε να διαβάζεις.

Η μεταφρασμένη ανακοίνωση και το τέλος εποχής με τη Columbia Records

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από μια ανάρτηση που έκανε ολόκληρο το διαδίκτυο να μιλάει για το τέλος μιας χρυσής εποχής. Οι Alex Pall και Drew Taggart επέλεξαν να μοιραστούν τις σκέψεις τους απευθείας με το κοινό τους, δημοσιεύοντας την εξής επίσημη δήλωση: «Μετά από 11 εκπληκτικά χρόνια, είμαστε πλέον ανεξάρτητοι καλλιτέχνες. Είμαστε αιώνια ευγνώμονες στην απίστευτη ομάδα μας στη Columbia/Disruptor για πάνω από μία δεκαετία σκληρής δουλειάς που είχε ως αποτέλεσμα μια αδιανόητη επιτυχία. Δεν έχουμε ιδέα τι να περιμένουμε για το επόμενο κεφάλαιό μας, αλλά είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι που θα διασκεδάσουμε και θα πειραματιστούμε με όλες τις νέες μουσικές μας κυκλοφορίες. Σας ευχαριστούμε που μένετε μαζί μας, οικογένεια 💚 ξέρουμε ότι σας χρωστάμε μερικούς δίσκους!» Αυτά τα λόγια αποτυπώνουν απόλυτα το κλίμα συγκίνησης αλλά και τον ενθουσιασμό τους, αποδεικνύοντας πως η αποχώρηση από έναν τόσο ισχυρό δισκογραφικό κολοσσό γίνεται με τις καλύτερες συνθήκες και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η απόλυτη ελευθερία και οι υποσχέσεις για νέα μουσική

Το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της νέας αρχής είναι η δυνατότητα να πειραματιστούν απεριόριστα με νέα ακούσματα, χωρίς τους περιορισμούς και τις απαιτήσεις που συχνά επιβάλλουν οι μεγάλες εταιρείες. Όπως ανέφεραν και στο μήνυμά τους, δεν έχουν ιδέα τι να περιμένουν από αυτό το επόμενο βήμα, αλλά ανυπομονούν να διασκεδάσουν και να δοκιμάσουν πρωτότυπες ιδέες σε κάθε κυκλοφορία τους. Παράλληλα, η υπόσχεσή τους πως «χρωστάνε μερικούς δίσκους» στους θαυμαστές τους φανερώνει πως το επόμενο διάστημα θα είναι γεμάτο από φρέσκο υλικό. Η ανεξαρτησία τους δίνει πλέον τη δυνατότητα να κυκλοφορούν κομμάτια στον δικό τους ρυθμό, προσφέροντας στο κοινό τους τη μουσική που πραγματικά θέλουν να δημιουργήσουν.

Τι σημαίνει η ανεξαρτησία για το μέλλον των The Chainsmokers

Η στροφή στην ανεξαρτησία αποτελεί μια τάση που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ανάμεσα στα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, καθώς προσφέρει τον απόλυτο έλεγχο των πνευματικών δικαιωμάτων και της καλλιτεχνικής ταυτότητας. Για τους The Chainsmokers, αυτή η κίνηση δεν είναι απλώς μια επαγγελματική αλλαγή, αλλά μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν τον ήχο τους και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο το κοινό τους. Μετά από 11 χρόνια στην κορυφή, το δίδυμο διαθέτει πλέον την εμπειρία, το κοινό και τα μέσα για να χαράξει τη δική του πορεία με τους δικούς του όρους. Η νέα εποχή μόλις ξεκίνησε και το σίγουρο είναι πως οι εκπλήξεις που ετοιμάζουν θα μας απασχολήσουν έντονα στο άμεσο μέλλον.

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