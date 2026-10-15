Μουσικά Νέα 15.10.2026

Ο Drake κατακτά ξανά την κορυφή με το «HABIBTI» – Ιστορικό ρεκόρ στα R&B/Hip-Hop albums charts

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Το «HABIBTI (FOMO)» εκτόξευσε τις επιδόσεις του άλμπουμ, ενώ ο Drake πρόσθεσε ακόμη μία εντυπωσιακή διάκριση στη μουσική του πορεία
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Drake κατέκτησε την κορυφή των R&B/Hip-Hop albums charts με το «HABIBTI», φτάνοντας τις 18 πρωτιές.
  • Η επανεμφάνιση του «HABIBTI» στην κορυφή οφείλεται στην κυκλοφορία της deluxe έκδοσης, αυξάνοντας τις μονάδες κατά 506%.
  • Ο Drake ξεπέρασε τους The Temptations και τον Future, οι οποίοι είχαν 17 #1 άλμπουμ έκαστος.
  • Ο Drake σημείωσε επίσης 33ο #1 στα Hot R&B/Hip-Hop Songs και Hot Rap Songs charts με τα τραγούδια «Solar Eclipse» και «Quebec».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα μουσικά charts. Με το άλμπουμ του «HABIBTI», ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατέκτησε την πρώτη θέση στα Top R&B/Hip-Hop Albums charts, φτάνοντας τις 18 πρωτιές συνολικά. Αυτό του επιτρέπει να ξεπεράσει τους The Temptations και τον Future, οι οποίοι μέχρι πρότινος μοιράζονταν την κορυφή με 17 #1 άλμπουμ έκαστος.

Ο καλλιτέχνης με δερμάτινο σύνολο στέκεται μπροστά από έναν τοίχο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα charts του US Apple Music.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η επανεμφάνιση του «HABIBTI» στην κορυφή οφείλεται στην κυκλοφορία της deluxe έκδοσης «HABIBTI (FOMO)», η οποία προσθέτει τέσσερα νέα τραγούδια στο αρχικό tracklist. Μετά την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης στις 2 Οκτωβρίου, το άλμπουμ εκτοξεύθηκε από την 35η θέση στην πρώτη, συγκεντρώνοντας 71.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την εβδομάδα παρακολούθησης 2-8 Οκτωβρίου, σημειώνοντας αύξηση 506% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Όλες οι εκδόσεις του άλμπουμ συνυπολογίζονται για την κατάταξη.

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Η πορεία του «HABIBTI» στα charts

Το «HABIBTI» κυκλοφόρησε αρχικά στις 15 Μαΐου και έκανε ντεμπούτο στη δεύτερη θέση, πίσω από το «ICEMAN» του ίδιου του Drake. Η τότε κυκλοφορία συνέπεσε με ένα τρίτο άλμπουμ, το «MAID OF HONOUR». Με την επανεμφάνισή του στην κορυφή, το «HABIBTI» εκθρόνισε το «ICEMAN», σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024 που ένας καλλιτέχνης αντικαθιστά τον εαυτό του στην πρώτη θέση. Τότε, το «We Don’t Trust You» των Future και Metro Boomin είχε παραχωρήσει την κορυφή στο «We Still Don’t Trust You» του ίδιου διδύμου.

https://www.instagram.com/champagnepapi/
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Η λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα #1 άλμπουμ στα R&B/Hip-Hop charts:

  • 18: Drake
  • 17: Future, The Temptations
  • 14: JAY-Z
  • 13: Ye (πρώην Kanye West)
  • 12: R. Kelly
  • 11: Eminem, Lil Wayne
  • 10: Mary J. Blige, Aretha Franklin, The Isley Brothers, Nas, Stevie Wonder

Η λίστα με τα #1 άλμπουμ του Drake στα Top R&B/Hip-Hop Albums:

  • «Thank Me Later» (2010)
  • «Take Care» (2011)
  • «Nothing Was the Same» (2013)
  • «If You’re Reading This It’s Too Late» (2015)
  • «What a Time To Be Alive» (με τον Future, 2015)
  • «Views» (2016)
  • «More Life» (2017)
  • «Scorpion» (2018)
  • «So Far Gone» (2019)
  • «Care Package» (2019)
  • «Dark Lane Demo Tapes» (2020)
  • «Certified Lover Boy» (2021)
  • «Honestly, Nevermind» (2022)
  • «Her Loss» (με τον 21 Savage, 2022)
  • «For All the Dogs» (2023)
  • «$ome $exy $ongs 4 U» (με τον PARTYNEXTDOOR, 2025)
  • «ICEMAN» (2026)
  • «HABIBTI» (2026)
Ο Drake με καπέλο και ρολόι δείχνει το χέρι του, καθώς πλησιάζουν τα 40α γενέθλιά του.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Επέκταση ρεκόρ και στα singles

Εκτός από την κατάκτηση του άλμπουμ chart, ο Drake σημείωσε και το 33ο #1 του στο Hot R&B/Hip-Hop Songs chart με το τραγούδι «Solar Eclipse», το οποίο κάνει πρεμιέρα στην κορυφή. Το «Solar Eclipse» αποτελεί την πρώτη #1 επιτυχία για τον Don Toliver, ο οποίος συμμετέχει στο κομμάτι, έχοντας φτάσει μέχρι την 3η θέση στο παρελθόν.

Ο Drake με κίτρινο μπλουζάκι και τζιν στο Τορόντο, μετά την εμφάνισή του για το τραγούδι «Iceman».
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Επιπλέον, το «Solar Eclipse» ανεβαίνει στην κορυφή του Hot R&B Songs chart, χαρίζοντας στον Drake τη 10η του πρωτιά σε αυτή την κατηγορία, ενώ για τον Don Toliver είναι η πρώτη. Το τραγούδι «Quebec» κάνει επίσης πρεμιέρα στην κορυφή του Hot Rap Songs chart, σπάζοντας ένα ακόμη ρεκόρ για τον Drake, καθώς είναι το 33ο του #1 σε αυτή τη λίστα. Ο Drake συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του, επιβεβαιώνοντας την αδιαμφισβήτητη θέση του στην κορυφή της μουσικής σκηνής R&B/Hip-Hop.

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