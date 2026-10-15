Life 15.10.2026

Η pasta που έχει γίνει εμμονή στο TikTok – Γιατί τη βλέπεις παντού

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Θέλεις ένα γρήγορο και λαχταριστό πιάτο χωρίς πολύ κόπο τότε δες τη συνταγή που είναι ακόμη viral και ετοίμασέ τη σε μόλις 15 λεπτά
Αργυρώ Καρατζά
Με μια ματιά
  • Η viral pasta του TikTok είναι εύκολη, γρήγορη και με λίγα υλικά.
  • Η συνταγή απαιτεί περίπου 15 λεπτά για να ετοιμαστεί.
  • Βασικά υλικά είναι ζυμαρικά, ντοματίνια, φέτα, ελαιόλαδο και σκόρδο.
  • Το νερό από τα ζυμαρικά βοηθά στη δημιουργία κρεμώδους σάλτσας χωρίς κρέμα γάλακτος.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν εκείνες οι μέρες που θέλεις κάτι νόστιμο, χορταστικό και comfort, αλλά δεν έχεις ούτε χρόνο ούτε διάθεση να περάσεις ώρες στην κουζίνα. Εκεί έρχεται να σε σώσει η viral pasta που έχει κατακτήσει ξανά τα social media.

Γυναίκα απολαμβάνει κρεμώδη μακαρονάδα με κοτόπουλο, ακολουθώντας τη συνταγή για γρήγορο και νόστιμο γεύμα.
Pexels

Είναι εύκολο, χρειάζεται λίγα υλικά και το καλύτερο; Μπορείς να το έχεις στο πιάτο σου σε περίπου 15 λεπτά. Αν αγαπάς τα ζυμαρικά και ψάχνεις μια συνταγή που να είναι ταυτόχρονα απλή και εντυπωσιακή, αξίζει να τη δοκιμάσεις.

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Yλικά

  •  Τι θα χρειαστείς:
    250 γρ. ζυμαρικά
  • 200 γρ. ντοματίνια
  • 100 γρ. φέτα
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 σκελίδα σκόρδο
  • Αλάτι και πιπέρι
  • Λίγη ρίγανη ή βασιλικό
  • Προαιρετικά, λίγο μπούκοβο για πιο πικάντικη γεύση
magiriki
unsplash

 Πώς θα το φτιάξεις

  1. Βράσε πρώτα τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας
  2. Bάλε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και πρόσθεσε τα ντοματίνια και το σκόρδο
  3. Άφησέ τα για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να βγάζουν τα αρώματά τους
  4. Πρόσθεσε τη φέτα
  5. Aνακάτεψε απαλά μέχρι να αρχίσει να λιώνει και να δημιουργείται μια κρεμώδης σάλτσα
  6. Ρίξε λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να δέσει ακόμη καλύτερα.
  7. Στράγγισε τα ζυμαρικά και πρόσθεσέ τα στο τηγάνι
  8. Ανακάτεψε καλά ώστε η σάλτσα να πάει παντού
  9. Oλοκλήρωσε με πιπέρι, ρίγανη ή φρέσκο βασιλικό
Unsplash
Unsplash

Το μικρό tip που κάνει τη διαφορά

Μην πετάξεις όλο το νερό από τα ζυμαρικά! Κράτησε λίγο πριν τα στραγγίσεις. Το αμυλούχο νερό βοηθά τη σάλτσα να γίνει πιο δεμένη και βελούδινη, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις κρέμα γάλακτος. Και κάπως έτσι, μέσα σε μόλις 15 λεπτά, έχεις ένα πιάτο pasta που μοιάζει πολύ πιο περίπλοκο απ’ όσο πραγματικά είναι. Την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείς «τι να φτιάξω σήμερα;», ίσως δεν χρειάζεται να ψάξεις για κάτι καινούργιο. Άνοιξε τα ντουλάπια σου, βάλε νερό να βράζει και δοκίμασε το viral pasta που έχει γίνει trend στα social media.

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pasta Viral συνταγή
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