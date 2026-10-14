Τα αγαπημένα lip combos της ομάδας του Mad.gr για το φθινόπωρο – Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτά!

Με μια ματιά Τα lip combos είναι μικρές λεπτομέρειες μακιγιάζ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε look.

Η επιλογή του κατάλληλου lip combo εξαρτάται από το προσωπικό στιλ και την επιθυμητή αισθητική.

Οι συντάκτριες του Mad.gr μοιράζονται τα αγαπημένα τους καθημερινά lip combos, από φυσικά έως πιο έντονα.

Το ιδανικό lip combo συνδυάζει προϊόντα που ταιριάζουν, προσφέρουν διάρκεια και κάνουν την αίσθηση όμορφη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το lip combo είναι από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες στο μακιγιάζ που μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στο πιο απλό καθημερινό look. Ένα μολύβι χειλιών στην κατάλληλη απόχρωση, ένα κραγιόν ή ένα lip gloss που δένει αρμονικά μαζί του και έχεις τον συνδυασμό που μπορείς να φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είτε προτιμάς τα φυσικά nude χείλη είτε αγαπάς τις ροζ και καφέ αποχρώσεις, το ζητούμενο είναι να βρεις εκείνα τα προϊόντα που ταιριάζουν στο στιλ σου και σε κάνουν να νιώθεις όμορφα χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσεις πολλή ώρα μπροστά στον καθρέφτη.

Ως beauty editor του Mad.gr, αποφάσισα να ρωτήσω τις συντάκτριες της ομάδας ποια είναι τα καθημερινά lip combos που επιλέγουν ξανά και ξανά. Εκείνα που έχουν πάντα μαζί τους στο νεσεσέρ, που εφαρμόζουν σχεδόν μηχανικά πριν φύγουν από το σπίτι και που συνδυάζουν με διαφορετικά makeup looks χωρίς δεύτερη σκέψη. Από τα διακριτικά περιγράμματα μέχρι τα πιο juicy φινιρίσματα, αυτά είναι τα αγαπημένα τους combos για χείλη που δείχνουν περιποιημένα κάθε μέρα.

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Και επειδή τα καλύτερα beauty tips είναι συνήθως εκείνα που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας, ήθελα να δω τι επιλέγουν οι γυναίκες με τις οποίες μοιράζομαι καθημερινά το ίδιο γραφείο. Κάπως έτσι, προέκυψε μια μικρή beauty έρευνα στην ομάδα, με πρωταγωνίστριες τις αποχρώσεις και τους συνδυασμούς που έχουν γίνει η προσωπική τους υπογραφή.

Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι κάθε επιλογή έχει τον δικό της χαρακτήρα και δεν χρειάζεται να ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη τάση για να λειτουργεί. Άλλωστε, το καθημερινό μακιγιάζ δεν είναι διαγωνισμός τελειότητας, αλλά ένας τρόπος να εκφράζεις το στιλ σου μέσα από μικρές, αγαπημένες συνήθειες. Παρακάτω συγκέντρωσα τα lip combos που μου αποκάλυψαν, μαζί με τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, για να πάρεις ιδέες από την ίδια τη beauty ομάδα του Mad.gr.

O δικός μου αγαπημένος συνδυασμός

Πριν περάσω στα αγαπημένα lip combos της ομάδας, θα σου αποκαλύψω τον δικό μου προσωπικό go-to συνδυασμό για τα χείλη. Ως αιώνια λάτρης των καφέ αποχρώσεων, ξεκινώ με το Creamy Comfort Lip Liner της KIKO Milano στην απόχρωση Mocaccino, για να δώσω σχήμα και ένταση στο περίγραμμα. Για τη βάση επιλέγω το SuperStay Vinyl Ink της Maybelline στην απόχρωση Witty, καθώς θέλω ένα αποτέλεσμα που να παραμένει σταθερό για ώρες, χωρίς να χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις μέσα στην ημέρα. Τις ημέρες, όμως, που θέλω τα χείλη μου να δείχνουν λίγο πιο juicy και λαμπερά, ολοκληρώνω το combo με το Milky Glazed Glossy Lip Balm της essence στην απόχρωση 05. Έτσι, έχω τον αγαπημένο μου καφέ συνδυασμό για κάθε μέρα, με τη δυνατότητα να προσαρμόζω το τελικό αποτέλεσμα ανάλογα με τη διάθεσή μου.

KIKO Milano Creamy Comfort Lip Liner Mocaccino

Maybelline SuperStay Vinyl Ink Witty

Essence Milky Glazed Glossy Lip Balm 05

Το αγαπημένο lip combo της Πόπης

Το lip combo που έχει πάντα μαζί της στην τσάντα της η Πόπη αποτελείται από δύο προϊόντα που εμπιστεύεται για τη διάρκεια και το αποτέλεσμα που προσφέρουν. Αντί για ένα κλασικό μολύβι χειλιών, επιλέγει το Lipping My Matte της Golden Rose στην απόχρωση 10, με το οποίο σχηματίζει το περίγραμμα, ενώ στο εσωτερικό των χειλιών εφαρμόζει το Lip Lingerie XXL της NYX Professional Makeup στην απόχρωση Turn ON. Ένας συνδυασμός που παραμένει στη θέση του για ώρες και την βγάζει ασπροπρόσωπη σε κάθε περίσταση. Φυσικά, όταν πρόκειται για μια πιο βραδινή έξοδο, κλειδώνει το αποτέλεσμα με το MUA Peptide Balm στην απόχρωση Watermelon Sorbet ή την Heartfelt Hun.

Lipping My Matte Golden Rose 10

Lip Lingerie XXL NYX Professional Makeup Turn ON

MUA Peptide Balm Heartfelt Hun

Η καθημερινή επιλογή της Ειρήνης

Για το γραφείο, η Ειρήνη προτιμά ένα πιο ανάλαφρο lip combo που χαρίζει χρώμα και σχήμα στα χείλη, ενώ παράλληλα τα φροντίζει και τα ενυδατώνει. Καθώς αγαπά το φυσικό μακιγιάζ στην καθημερινότητά της, επιλέγει το Apivita Chestnut Lip Balm, το οποίο αφήνει μια διακριτική καφέ απόχρωση και προσφέρει ενυδάτωση, ενώ το ζεστό άρωμά του θυμίζει ένα cozy χειμωνιάτικο σκηνικό. Για να τονίσει λίγο περισσότερο το σχήμα των χειλιών της, προσθέτει το Lipglazer Glossy Liner από την MAC στην απόχρωση Whirlin, δημιουργώντας ένα φυσικό, καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα που συνδυάζεται ιδανικά με lip balms και lip glosses.

Apivita Chestnut Lip Balm

MAC Lipglazer Glossy Liner Whirlin

Το go-to lip combo της Αργυρώς

Οι nude αποχρώσεις είναι από εκείνες τις διαχρονικές επιλογές που δεν απογοητεύουν ποτέ, ειδικά όταν πρόκειται για ένα καθημερινό lip combo που ταιριάζει σχεδόν με κάθε makeup look. Η Αργυρώ επιλέγει να κινηθεί σε αυτή την ασφαλή αλλά πάντα κομψή παλέτα, συνδυάζοντας διαφορετικές υφές για ένα αποτέλεσμα που ισορροπεί ανάμεσα στη φυσικότητα και τη διακριτική ένταση. Για τη βάση των χειλιών της χρησιμοποιεί το Rouge Pur Couture του Yves Saint Laurent στην απόχρωση N8, ενώ για να τονίσει το περίγραμμα και να δώσει περισσότερο σχήμα επιλέγει το μηχανικό μολύβι χειλιών Infinity της Dust and Cream στην απόχρωση 013. Το τελευταίο βήμα είναι το Plump & Glow Lip Jelly στην απόχρωση Choo Mocha της Hey Beauty, που ολοκληρώνει τον συνδυασμό με ένα glossy φινίρισμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα nude lip combo με βάθος και λάμψη, ιδανικό για τις ημέρες που θέλεις τα χείλη σου να δείχνουν περιποιημένα χωρίς υπερβολές.

Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture N8

DUST+CREAM Μολύβι Χειλιών Μηχανικό Infinity Νο 13

Hey Beauty Plump & Glow Lip Jelly in Choco Mocha

H beauty υπογραφή της Ανάλιας

Η Ανάλια παίρνει το lip combo πολύ σοβαρά και έχει δημιουργήσει τον δικό της signature συνδυασμό, με περισσότερα από δύο προϊόντα και ένα μικρό beauty layering που κάνει τη διαφορά. Για το περίγραμμα των χειλιών της επιλέγει το Line Loud Lip Pencil της NYX Professional Makeup στην απόχρωση Sassy, ενώ για τη βάση αναμειγνύει τις αποχρώσεις Darling και Doll από την Emmanouela Cosmetics με το Creamy Matte Lipstick της MUA στην απόχρωση Super Nude. Το τελευταίο βήμα είναι το Glossed Glaze της MUA, επίσης στην απόχρωση Super Nude, που χαρίζει λάμψη και ολοκληρώνει το αποτέλεσμα. Το μυστικό της βρίσκεται στον συνδυασμό των διαφορετικών αποχρώσεων, που δημιουργεί ένα προσωποποιημένο lip look, προσαρμοσμένο ακριβώς στις προτιμήσεις της.

Line Loud Lip Pencil της NYX Professional Makeup Sassy

Emmanouela Cosmetics Darling

Emmanouela Cosmetics Doll

Creamy Matte Lipstick της MUA Super Nude

MUA Glossed Glaze Super Nude

Τελικά, το τέλειο lip combo δεν χρειάζεται να αποτελείται από τα πιο ακριβά προϊόντα ούτε να ακολουθεί πιστά κάθε νέα beauty τάση. Μπορεί να είναι ένας απλός συνδυασμός 2 ή και παραπάνω προϊόντων που χρησιμοποιείς καθημερινά ή μια πιο δημιουργική σύνθεση αποχρώσεων και υφών, όπως αυτές που επιλέγουν οι συντάκτριες του Mad.gr. Το σημαντικό είναι να βρεις εκείνον που ταιριάζει στο προσωπικό σου στιλ και σε κάνει να νιώθεις όμορφα κάθε φορά που κοιτάζεσαι στον καθρέφτη. Άλλωστε, μερικές φορές, η πιο μικρή λεπτομέρεια στο μακιγιάζ είναι εκείνη που κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά.

Κεντρική Εικόνα: @juliesfi

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