Μουσικά Νέα 15.10.2026

Το νέο trailer των BTS για το «ARIRANG» είναι εδώ και ανεβάζει την K-pop ένταση στα ύψη

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Οι BTS κυκλοφόρησαν ένα νέο trailer για τις επερχόμενες κινηματογραφικές προβολές της παγκόσμιας περιοδείας τους «ARIRANG» σε Buenos Aires και Σάο Πάολο
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Νέο trailer των BTS για τις live προβολές της περιοδείας «ARIRANG» σε Buenos Aires και Σάο Πάολο.
  • Το trailer περιλαμβάνει σκηνές με τα μέλη και το τραγούδι «Burning Up (Fire)».
  • Οι προβολές θα γίνουν στις 24 Οκτωβρίου στην Αργεντινή και 30 Οκτωβρίου στη Βραζιλία.
  • Η περιοδεία συνεχίζεται σε Ασία, Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ και Φιλιππίνες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι BTS ετοιμάζονται να προσφέρουν στους θαυμαστές τους μια μοναδική εμπειρία, με τις επερχόμενες live προβολές της παγκόσμιας περιοδείας τους «ARIRANG» σε Buenos Aires και Σάο Πάολο. Με ένα νέο, δυναμικό trailer διάρκειας 30 δευτερολέπτων, το K-pop συγκρότημα ανεβάζει την αδρεναλίνη των Army σε νέα επίπεδα, παρουσιάζοντας σκηνές γεμάτες ενέργεια και εντυπωσιακά εφέ.

Μέλος των BTS στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας με χορευτές.
https://www.instagram.com/bts.bighitofficial/

Το trailer, που κυκλοφόρησε το πρωί της Τετάρτης, παρουσιάζει τα επτά μέλη – RM, Suga, Jin, j-hope, Jimin, V και Jung Kook – να επιδεικνύουν τις χαρακτηριστικές τους πόζες και να χορεύουν υπό τους ήχους του «Burning Up (Fire)», ενός τραγουδιού από τη συλλογή τους «The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever» του 2016. Ντυμένοι αρχικά στα μαύρα και στη συνέχεια με casual streetwear, τα μέλη καταλαμβάνουν τη σκηνή, ενισχύοντας την προσμονή για τα δύο ξεχωριστά κινηματογραφικά γεγονότα που θα πραγματοποιηθούν μέσα στον τρέχοντα μήνα.

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Αυτές οι προβολές αποτελούν τη συνέχεια μιας σειράς live events από την παγκόσμια περιοδεία του συγκροτήματος, η οποία υποστηρίζει το άλμπουμ τους «ARIRANG». Η πρώτη προβολή θα λάβει χώρα στο Estadio Único Diego Armando Maradona στο Λα Πλάτα της Αργεντινής, στις 24 Οκτωβρίου για την Αμερική (και στις 25 Οκτωβρίου για τον υπόλοιπο κόσμο). Η δεύτερη προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Οκτωβρίου από το Estádio MorumBIS του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία (και στις 31 Οκτωβρίου για τον υπόλοιπο κόσμο). Τα εισιτήρια για αμφότερες τις εκδηλώσεις είναι ήδη διαθέσιμα.

Η ομάδα BTS τρέχει σε στάδιο μπροστά σε κοινό, μετά την τιμητική διάκριση που τους απονεμήθηκε στη Μπογκοτά.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δύο αυτές πλήρους διάρκειας συναυλίες θα μεταφέρουν τους Army στην πρώτη ποτέ συναυλία του συγκροτήματος στην Αργεντινή, και στη συνέχεια στο μεγάλο φινάλε της περιοδείας τους στη Νότια Αμερική, στη Βραζιλία. Αυτές οι προβολές σηματοδοτούν την τέταρτη και πέμπτη live θέαση της περιοδείας, ακολουθώντας παρόμοιες προβολές που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα φέτος από την Γκογιάνγκ της Νότιας Κορέας και το Τόκιο τον Απρίλιο, καθώς και από το στάδιο Busan Asiad Main Stadium της Νότιας Κορέας τον Ιούνιο.

Η περιοδεία των BTS θα συνεχιστεί με επόμενες στάσεις στην Ταϊβάν, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία κατά τη διάρκεια Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Στις αρχές του 2027, η περιοδεία θα επαναληφθεί με μια τελική σειρά εμφανίσεων στην Αυστραλία (10, 12, 14, 20, 21 Φεβρουαρίου) και στο Χονγκ Κονγκ (4, 6, 7 Μαρτίου). Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με τρεις τελευταίες συναυλίες στο Philippine Sports Stadium της Μπόκαουε, στις Φιλιππίνες (13, 14, 16 Μαρτίου).

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BTS TRAILER περιοδεία
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