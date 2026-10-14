Cinema 14.10.2026

Moana: Η Disney φέρνει το live-action remake της ταινίας στις οθόνες μας

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Η live-action μεταφορά της Moana κινουμένων σχεδίων της Disney, «Moana», θα είναι διαθέσιμη για streaming από τα μέσα Οκτωβρίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η live-action ταινία "Moana" κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 21 Οκτωβρίου.
  • Η Catherine Laga’aia πρωταγωνιστεί ως Moana, ενώ ο Dwayne Johnson επιστρέφει ως Maui.
  • Το καστ περιλαμβάνει τους Rena Owen, John Tui, Frankie Adams και Jemaine Clement.
  • Η ταινία έχει λάβει θετικές κριτικές, χαρακτηριζόμενη ως ξεχωριστή από τα συνηθισμένα live-action remakes.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η μαγεία της Moana ετοιμάζεται να ζωντανέψει στη μικρή οθόνη, καθώς η live-action μεταφορά της ομώνυμης ταινίας κινουμένων σχεδίων της Disney θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 21 Οκτωβρίου. Η νέα παραγωγή υπόσχεται να επαναφέρει την περιπέτεια, τη μουσική και την ελπίδα που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως.

Η Βαϊάνα και ο Μάουι πλέουν σε επικίνδυνα νερά με το παραδοσιακό τους πλοίο, αναζητώντας περιπέτειες.
https://www.instagram.com/disneymusic/

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Moana of Motunui, η οποία κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, θα δούμε την Catherine Laga’aia. Η ταινία θα ακολουθήσει την επική της αποστολή να αποκαταστήσει την καρδιά της θεάς Te Fiti και να σώσει το χωριό της. Στο πλευρό της, ο Dwayne Johnson επιστρέφει στον ρόλο του ασταμάτητου ημίθεου Maui, προσθέτοντας τη δική του δυναμική στην θαλάσσια περιπέτεια.

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Το καστ συμπληρώνουν αξιόλογοι ηθοποιοί που θα δώσουν πνοή στους αγαπημένους χαρακτήρες. Η Rena Owen αναλαμβάνει τον ρόλο της Gramma Tala, ο John Tui θα υποδυθεί τον Chief Tui, ενώ η Frankie Adams θα ενσαρκώσει τη Sina. Ο Jemaine Clement θα δώσει τη φωνή του στον Tamatoa, τον λαμπερό βασιλιά καβούρι, προσθέτοντας την χαρακτηριστική του αίσθηση του χιούμορ και του θεάτρου. Φυσικά, δεν θα λείπουν αγαπημένοι χαρακτήρες όπως ο πιστός χοίρος Pua, ο αστείος κόκορας Heihei, οι Kakamora και η φλογερή Te Kā, που αναμένεται να ζωντανέψουν με εντυπωσιακά ειδικά εφέ.

Η μεγάλη επανένωση των Dwayne Johnson και Auli’i Cravalho στο «Moana Experience» του Λονδίνου με τους σπουδαστές του British Theatre Academy.
https://www.instagram.com/therock/

Η κριτική αποδοχή της ταινίας έχει ήδη κριθεί ιδιαίτερα θετικά. Ο κριτικός κινηματογράφου του Variety, Owen Gleiberman, παρόλο που τείνει να είναι επιφυλακτικός απέναντι στις live-action μεταφορές της Disney, δηλώνει ότι η νέα «Moana» ξεχωρίζει. «Η «Moana» είναι μια live-action ταινία της Disney που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη μονοτονία των live-action remakes στην πραγματικότητα, απογειώνεται πάνω από αυτά», έγραψε. «Είναι η καλύτερη από αυτές τις ταινίες που έχω δει… Και είναι ένα μάλλον παράδοξο επίτευγμα, δεδομένου ότι αυτό είναι ένα ολόκληρο είδος όπου ο ορισμός του είδους είναι ότι είναι εντελώς και απολύτως περιττό. Αυτές οι ταινίες δεν προσθέτουν τίποτα (εκτός από τα έσοδα της Disney)».

Ωστόσο, για την περίπτωση της «Moana», ο Owen Gleiberman συνεχίζει: «Για πρώτη φορά, αν μου λέγατε ότι ένα παιδί που δεν είχε δει ποτέ την ταινία κινουμένων σχεδίων θα έβλεπε το remake, θα έλεγα: «Όλα καλά». Επειδή η νέα «Moana» πραγματικά παραδίδει την «Moana»: την ομορφιά, την κωμική προσωπικότητα, τη μαγεία του παραμυθιού».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Thomas Kail, ενώ το σενάριο επιμελήθηκαν οι Jared Bush και Dana Ledooux Miller. Η μουσική, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της αρχικής ταινίας, φέρει την υπογραφή των Mark Mancina και Lin-Manuel Miranda, υποσχόμενη νέες μελωδίες που θα μαγέψουν το κοινό.

Ο Dwayne Johnson χαμογελάει φορώντας ένα πουκάμισο με λουλούδια και κρατάει ένα ποτήρι, αποκαλύπτοντας το συμβολισμό του Matai Tourbillon.
https://www.instagram.com/therock/

Η live-action «Moana» είναι έτοιμη να ταξιδέψει τους θεατές σε ένα φανταστικό κόσμο, γεμάτο περιπέτεια, μουσική και μηνύματα δύναμης και αυτογνωσίας. Η πρεμιέρα της στο Disney+ στις 21 Οκτωβρίου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.

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Catherine Laga'aia Disney Dwayne Johnson Moana streaming
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