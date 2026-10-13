Michael B. Jordan και Austin Butler σε ρόλους που θα συζητηθούν: Το «Miami Vice ’85» μάς ταξιδεύει πίσω στα 80s

Με μια ματιά Ο Michael B. Jordan και ο Austin Butler θα πρωταγωνιστήσουν στο "Miami Vice '85".

Η ταινία θα αναβιώσει την ατμόσφαιρα του Μαϊάμι των 80s.

Σκηνοθέτης είναι ο Joseph Kosinski, γνωστός από τα "Top Gun: Maverick" και "F1".

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2028. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το Μαϊάμι των 80s ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη και αυτή τη φορά έχει δύο νέα πρόσωπα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα. Ο Michael B. Jordan και ο Austin Butler αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους των Ricardo Tubbs και Sonny Crockett στη νέα κινηματογραφική εκδοχή του «Miami Vice», με τίτλο «Miami Vice ’85». Η θρυλική αστυνομική σειρά, που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην τηλεόραση, στη μόδα και στη μουσική, επιστρέφει με τη φιλοδοξία να μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή την ατμόσφαιρα μιας δεκαετίας γεμάτης αντιθέσεις.

Πολυτελή αυτοκίνητα, εντυπωσιακά κοστούμια, νέον φώτα, σκοτεινές συμφωνίες και μια πόλη που κρύβει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει πίσω από την ηλιόλουστη εικόνα της συνθέτουν το σκηνικό της νέας παραγωγής. Με τον Joseph Kosinski, τον σκηνοθέτη πίσω από τα «Top Gun: Maverick» και «F1», στο τιμόνι, το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στον τρόπο με τον οποίο θα αναβιώσει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους κόσμους της αστυνομικής μυθοπλασίας. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει, ενώ η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου 2028.

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Αν έχεις συνδέσει το «Miami Vice» με τους χαρακτηριστικούς πρωταγωνιστές του, ετοιμάσου να γνωρίσεις μια διαφορετική εκδοχή του αστυνομικού διδύμου. Ο Michael B. Jordan θα ενσαρκώσει τον Ricardo Tubbs, ενώ ο Austin Butler θα αναλάβει τον ρόλο του Sonny Crockett. Οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα φάση της καριέρας τους και η συνεργασία τους σε μια τόσο αναγνωρίσιμη κινηματογραφική παραγωγή δημιουργεί υψηλές προσδοκίες.

Ο Michael B. Jordan έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πρωταγωνιστές που συνδυάζουν εμπορική απήχηση με δυναμικές ερμηνείες. Μετά την επιτυχία του «Sinners», για το οποίο απέσπασε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, ετοιμάζεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο τις κινηματογραφικές του επιλογές. Παράλληλα με το «Miami Vice ’85», πρόκειται να συμμετάσχει στη νέα εκδοχή του «The Thomas Crown Affair», αναλαμβάνοντας και τη σκηνοθεσία.

Από την άλλη πλευρά, ο Austin Butler έχει αποδείξει ότι μπορεί να κινηθεί με άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, έχοντας ξεχωρίσει για την ερμηνεία του στο «Elvis». Η συμμετοχή του στο «Miami Vice ’85» τον φέρνει σε έναν ρόλο που απαιτεί στιβαρή παρουσία, ψυχραιμία και τη γοητεία ενός αστυνομικού που κινείται διαρκώς ανάμεσα στον νόμο και τον κόσμο του εγκλήματος. Στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνεται και η ταινία «Enemies» της A24, στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Jeremy Allen White.

Η χημεία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές θα αποτελέσει ένα από τα βασικά στοιχήματα της νέας ταινίας. Άλλωστε, στο «Miami Vice» η σχέση των δύο αστυνομικών δεν περιορίζεται στις μυστικές αποστολές και στις καταδιώξεις. Η εμπιστοσύνη, οι διαφορετικοί χαρακτήρες τους και η ανάγκη να λειτουργούν ως ομάδα μέσα σε επικίνδυνες συνθήκες αποτελούν βασικά στοιχεία της ιστορίας.

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