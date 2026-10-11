Cinema 11.10.2026

Ο Mike Tyson επιστρέφει στο παρελθόν του μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix

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Ο θρύλος της πυγμαχίας εκφράζει την έκπληξή του για το συνεχές ενδιαφέρον του κοινού για την ταραχώδη πορεία του, καθώς ετοιμάζεται νέα παραγωγή στο Netflix
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «TYSON», εξερευνά τη ζωή του θρυλικού πυγμάχου Mike Tyson.
  • Η σειρά καλύπτει από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια μέχρι τις τραγικές απώλειες και τους αγώνες του.
  • Θα παρουσιαστούν αμφιλεγόμενες στιγμές, όπως ο αγώνας με τον Holyfield και οι κατηγορίες για βιασμό.
  • Ο Tyson δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα, θεωρώντας τις αρνητικές εμπειρίες ως θετικές.
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Η συναρπαστική και συχνά ταραχώδης ζωή του Mike Tyson, ενός από τους πιο εμβληματικούς πυγμάχους όλων των εποχών, ετοιμάζεται να γίνει αντικείμενο νέας σειράς ντοκιμαντέρ στο Netflix. Η παραγωγή, με τίτλο «TYSON», εξερευνά τις διάφορες πτυχές της πορείας του, από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού, αλλά και τις σκοτεινές στιγμές που σημάδεψαν την προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ίδιος ο Mike Tyson έχει εκφράσει την απορία του για το γεγονός ότι, παρά τις πολυάριθμες προηγούμενες παραγωγές που έχουν ασχοληθεί με τη ζωή του, το κοινό συνεχίζει να δείχνει τόσο έντονο ενδιαφέρον. «Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί εξακολουθούν να θέλουν να μάθουν για μένα. Έχουν ήδη κάνει τόσα πολλά ντοκιμαντέρ για τη ζωή μου!», δήλωσε ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο περιοδικό People.

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Παρά την αρχική του έκπληξη, ο Mike Tyson συμφώνησε να δει τη ζωή του να μεταφέρεται ξανά στη μικρή οθόνη, αν και παραδέχεται ότι η επανεξέταση του παρελθόντος του ήταν μια επώδυνη διαδικασία. «Υπάρχουν πολλά πράγματα που όταν τα θυμάμαι, μου προκαλούν θλίψη», εξομολογήθηκε.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια βουτιά σε ένα δύσκολο παρελθόν

Η σειρά «TYSON» υπόσχεται να βουτήξει βαθιά στις ρίζες των δυσκολιών που αντιμετώπισε ο Mike Tyson από νωρίς. Η αφήγηση ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια, χαρακτηρισμένα από τη φτώχεια, τις κλοπές και έναν μεγάλο αριθμό συλλήψεων, φτάνοντας μέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών.

Η παραγωγή δεν θα παραλείψει να αναφερθεί στις τραγικές απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του, όπως οι θάνατοι της μητέρας του, του προπονητή του και της τετράχρονης κόρης του. Επιπλέον, θα εξετάσει τον αγώνα του ενάντια στον εθισμό σε ουσίες όπως η κοκαΐνη και το αλκοόλ, τον ταραχώδη γάμο του με την Robin Givens, καθώς και τις κατηγορίες για βιασμό που τον οδήγησαν στη φυλακή. «Το παρελθόν είναι παρελθόν. Αλλά οι αναμνήσεις παραμένουν στο μυαλό μας για πάντα», σχολίασε ο Mike Tyson, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική επίδραση αυτών των γεγονότων. Μία από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της καριέρας του, ο διαβόητος αγώνας εναντίον του Evander Holyfield, όπου ο Mike Tyson δάγκωσε το αυτί του αντιπάλου του δύο φορές, θα αποτελέσει επίσης μέρος της αφήγησης. Ο ίδιος ο πυγμάχος δηλώνει ντροπή για την πράξη του, αν και αναγνωρίζει ότι πολλοί αρχικά θεώρησαν ότι ήταν μια «καλή ιδέα».

Από την αρνητικότητα στη θετικότητα

Παρά τις δυσκολίες και τις αρνητικές εμπειρίες, ο Mike Tyson δηλώνει ότι δεν μετανιώνει για τίποτα στην πορεία του, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας για βιασμό για την οποία είχε καταδικαστεί και εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο ετών, την οποία πάντα αρνιόταν. «Ό,τι ήταν, σε εισαγωγικά, «αρνητικό», αποδείχθηκε τελικά θετικό για μένα», τόνισε. Ο Mike Tyson, ο οποίος παραμένει νηφάλιος από το 2008, αν και δηλώνει λάτρης της μαριχουάνας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όλες τις άσχημες εμπειρίες που του συνέβησαν, καθώς τον έκαναν καλύτερο άνθρωπο. Η σειρά «TYSON» αναμένεται να είναι διαθέσιμη στο Netflix από τις 13 Οκτωβρίου, προσφέροντας στο κοινό μια νέα ματιά στη σύνθετη ζωή ενός αθλητικού θρύλου.

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