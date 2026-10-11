Ο Akylas μοιράζεται με το Mad.gr το επιχειρηματικό πλάνο των ονείρων του

Ο Akylas μιλά στο Mad.gr για τα επόμενα σχέδιά του, την επιχειρηματικότητα και όσα θα ήθελε να κάνει πέρα από τη μουσική

Με μια ματιά Ο Akylas ενθουσίασε το κοινό στην ΗΘΕ 2026 με τη μουσική του ενέργεια.

Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε στο Mad.gr το επιχειρηματικό του όνειρο.

Ο Akylas επιθυμεί να ανοίξει ένα μπεργκεράδικο, λόγω προηγούμενης εμπειρίας στην κουζίνα.

Η μουσική παραμένει προτεραιότητα για τον Akylas, αφήνοντας το επιχειρηματικό πλάνο για το μέλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή της ΗΘΕ 2026 από την Amita Motion και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά κατάφερε να παρασύρει την Πλατεία Νερού στον δικό του ρυθμό. Το κοινό τον υποδέχθηκε με ενθουσιασμό, οι φωνές έγιναν ένα και η ατμόσφαιρα άλλαξε αμέσως, με τον ίδιο να κρατά σταθερά τον παλμό της βραδιάς.

Με τη χαρακτηριστική του σκηνική ενέργεια και το urban-pop ύφος του, έφερε στη σκηνή ένα διαφορετικό μουσικό mood. Το κοινό ακολούθησε κάθε beat, τραγούδησε μαζί του και πολύ γρήγορα ο χώρος μπροστά από τη σκηνή μετατράπηκε σε ένα τεράστιο sing-along. Ωστόσο, πίσω από τη μουσική και όλα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην καριέρα του, ο Akylas έχει ήδη στο μυαλό του και ένα διαφορετικό επαγγελματικό όνειρο.

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Στο πλαίσιο των προβών για την ΗΘΕ 2026, ο Akylas μίλησε στο Mad.gr και αποκάλυψε ποια θα ήταν η επιχείρηση που θα ήθελε να δημιουργήσει κάποια στιγμή στο μέλλον: «Θα ήθελα μια δική μου επιχείρηση. Νομίζω θα άνοιγα κάτι σε μπεργκεράδικο επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ σε κουζίνα, οπότε κάποια στιγμή θα άνοιγα κάτι τέτοιο», αποκάλυψε.

Η ιδέα, μάλιστα, δεν είναι εντελώς άσχετη με την προηγούμενη εμπειρία του. Ο Akylas έχει εργαστεί στο παρελθόν σε κουζίνα, επομένως γνωρίζει από πρώτο χέρι τον συγκεκριμένο χώρο και όλα όσα απαιτεί η λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης. Παράλληλα, έχει ήδη δοκιμάσει και την άλλη πλευρά του fast food, έχοντας συνεργαστεί στο παρελθόν με γνωστή αλυσίδα και πρωταγωνιστήσει σε διαφημιστικό της.

Παρόλα αυτά, το δικό του burgerάδικο δεν φαίνεται να είναι κάτι που θέλει να γίνει άμεσα. Αυτή την περίοδο η μουσική παραμένει απόλυτη προτεραιότητα: «Αλλά η επιχείρηση θέλει χρόνο να κάτσεις να ασχοληθείς και τώρα ο έρωτας μου είναι η μουσική και το κοινό μου», λέει χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει το επιχειρηματικό του όνειρο πραγματικότητα στο μέλλον. «Οπότε μάλλον κάποια στιγμή θα το ανοίξω το μπεργκεράδικο», καταλήγει.

Για την ώρα, λοιπόν, ο Akylas παραμένει focused στη μουσική, στις εμφανίσεις και στο κοινό που μεγαλώνει συνεχώς. Όμως, αν κάποια στιγμή τον δούμε πίσω από έναν πάγκο να φτιάχνει burgers, θα ξέρουμε ότι το είχε προαναγγείλει. Και κάτι μας λέει πως ένα μπεργκεράδικο με το δικό του προσωπικό twist θα είχε σίγουρα το δικό του κοινό.

Κεντρική Εικόνα: @akylas__

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