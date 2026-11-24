Με μια ματιά Η αυτοϋπονόμευση είναι η τάση να σαμποτάρουμε την επιτυχία μας, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούμε.

Ο φόβος της αποτυχίας και της έκθεσης μας εμποδίζει να διεκδικήσουμε ουσιαστικά πράγματα.

Η αναβλητικότητα και η τελειομανία, προσποιούμενες την προσοχή, παγώνουν τη δράση και οδηγούν σε χαμένες ευκαιρίες.

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μας κάνει να αμφισβητούμε την αξία μας και να υπονομεύουμε την επιτυχία μας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σου έχει τύχει να δουλεύεις σκληρά για κάτι που θέλεις πραγματικά, να φτάνεις μια ανάσα μακριά από το να το ολοκληρώσεις ή να πάρεις μια ευκαιρία στα χέρια σου, και ξαφνικά να αρχίζεις να αναβάλλεις, να ψάχνεις δικαιολογίες ή να χάνεις την ενέργειά σου χωρίς καθαρό λόγο; Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ πιο συχνό απ’ όσο παραδέχεται ο κόσμος και αποτελεί μια από τις πιο ύπουλες παγίδες της καθημερινότητας, καθώς συχνά δεν καταλαβαίνεις καν ότι βάζεις μόνος σου εμπόδια στον δρόμο σου.

Η αυτοϋπονόμευση σπάνια μοιάζει με μια ξεκάθαρη απόφαση να τα παρατήσεις όλα από τη μια μέρα στην άλλη, αφού συνήθως κρύβεται πίσω από λεπτομέρειες που μοιάζουν αθώες. Μπορεί να είναι η υπερβολική ανάλυση που σε κολλάει στην εκκίνηση, η ανάγκη να τα έχεις όλα τέλεια πριν δημοσιεύσεις ή στείλεις κάτι σημαντικό, ή ακόμα και η αίσθηση ότι ξαφνικά δεν αντέχεις την πίεση τη στιγμή που τα πράγματα σοβαρεύουν.

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Για να καταλάβεις τι συμβαίνει μέσα σου όταν η επιτυχία πλησιάζει αλλά εσύ κάνεις ένα βήμα πίσω, συγκεντρώσαμε τους βασικούς λόγους που σαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Δες ποια μοτίβα αξίζει να προσέξεις.

Ο φόβος της αποτυχίας και της έκθεσης

Όταν κρατάς μια ιδέα ή ένα σχέδιο κλειστό στο μυαλό σου, παραμένει ασφαλές από την κριτική, την απόρριψη ή την πιθανότητα να μη βγει όπως το φαντάστηκες. Μόλις όμως το βγάλεις στον κόσμο και διεκδικήσεις κάτι ουσιαστικό, έρχεσαι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να μη σταθείς στο ύψος των προσδοκιών σου, και κάποιες φορές προτιμάς να μη δοκιμάσεις καν παρά να ρισκάρεις να εκτεθείς.

Η αναβλητικότητα και η τελειομανία που μεταμφιέζονται σε «υπερβολική προσοχή»

Πολλές φορές λες στον εαυτό σου ότι περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, περισσότερο χρόνο ή μια καλύτερη εκδοχή του αποτελέσματος, ενώ στην πραγματικότητα κρύβεις τον δισταγμό σου πίσω από την τελειομανία. Όταν θέτεις τόσο ψηλά τον πήχη ώστε τίποτα να μη σου φαίνεται αρκετά έτοιμο, το μόνο που καταφέρνεις είναι να παγώνεις τη δράση και να χάνεις πολύτιμες ευκαιρίες.

Το άγνωστο που συνοδεύει ακόμα και τα καλά νέα

Ακόμα κι αν θέλεις πολύ να αλλάξεις σελίδα στη δουλειά, στις σχέσεις ή στη ζωή σου, κάθε αλλαγή φέρνει μαζί της αστάθεια και απαιτεί να βγεις από τη γνώριμη ζώνη άνεσής σου. Αν η ρουτίνα σου – όσο περιοριστική κι αν είναι – σου φαίνεται προβλέψιμη, ο εγκέφαλός σου μπορεί να αντιδράσει με άμυνα όταν πλησιάζει κάτι καινούργιο, επειδή το άγνωστο πάντα απαιτεί προσαρμογή.

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και το αίσθημα της υποτίμησης

Όταν μέσα σου πιστεύεις βαθύτερα ότι η επιτυχία έτυχε ή ότι κάποια στιγμή θα φανεί πως δεν αξίζεις όσα καταφέρνεις, δυσκολεύεσαι να κρατήσεις στα χέρια σου αυτό που χτίζεις. Έτσι, χωρίς καν να το συνειδητοποιείς, υποτιμάς τη δουλειά σου, δεν διεκδικείς όσα σου αναλογούν ή χαλάς μόνος σου μια καλή συγκυρία ακριβώς τη στιγμή που αρχίζει να αποδίδει.

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