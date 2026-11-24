Ο τραγουδιστής μοιράστηκε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του και τις συνόδευσε με μια συγκινητική εξομολόγηση

Με μια ματιά Ο Billy Ray Cyrus μοιράστηκε δημόσια φωτογραφίες και συναισθήματα για τον γάμο της κόρης του, Miley Cyrus.

Εξέφρασε βαθιά συγκίνηση και υπερηφάνεια, καλωσορίζοντας τον Maxx Morando στην οικογένεια.

Η Miley Cyrus παντρεύτηκε τον Maxx Morando στο Palm Springs, με την τελετή να τελείται από τον Wayne Coyne.

Η Miley μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο της την ημέρα των 34ων γενεθλίων της, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Billy Ray Cyrus μοιράστηκε για πρώτη φορά δημόσια φωτογραφίες και συναισθήματα για τον πρόσφατο γάμο της κόρης του, Miley Cyrus, με τον αγαπημένο της, Maxx Morando. Ο τραγουδιστής, γνωστός για την επιτυχία του «Achy Breaky Heart», εξέφρασε την βαθιά του συγκίνηση και την αμέριστη υπερηφάνεια του για την κόρη του και τον νέο της σύζυγο, καλωσορίζοντας τον Maxx Morando στην οικογένεια.

«Το μικρό μου κορίτσι παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής της!» έγραψε ο Billy Ray Cyrus στην ανάρτησή του στο Instagram, συνοδεύοντας τα λόγια του με μια σειρά από φωτογραφίες από την τελετή. «Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο όμορφα ένιωσα που όλη μου η οικογένεια βρέθηκε μαζί σε ένα δωμάτιο, ενωμένη από την αγάπη. Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο περήφανο με κάνεις κάθε μέρα. Είμαι ο πιο περήφανος μπαμπάς στον κόσμο!»

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Ο Billy Ray Cyrus απευθύνθηκε προσωπικά στον Maxx Morando, δηλώνοντας: «Είμαι τόσο τιμημένος που σε καλωσορίζω στην οικογένεια. Εσείς οι δύο είστε ένα ταίρι που φτιάχτηκε στον ουρανό». Η ανάρτηση επιβεβαίωσε, επίσης, την παρουσία της αρραβωνιαστικιάς του, Elizabeth Hurley, και του γιου της, Damian Hurley, οι οποίοι επίσης μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τον λαμπερό γάμο.

Μια τελετή με προσωπική πινελιά

Η Miley Cyrus παντρεύτηκε τον Maxx Morando το Σάββατο (21 Νοεμβρίου) στο Frank Sinatra House στο Palm Springs της Καλιφόρνια. Την τελετή, που έλαβε χώρα δίπλα στην πισίνα, τέλεσε ο Wayne Coyne των The Flaming Lips, με τους οποίους η Miley Cyrus είχε συνεργαστεί στο παρελθόν για το άλμπουμ του 2015, «Miley Cyrus & Her Dead Petz».

Η ίδια η τραγουδίστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο της την Δευτέρα, την ημέρα των 34ων γενεθλίων της. Ανάμεσα στις εικόνες, ήταν αυτή της μητέρας της, Tish Cyrus-Purcell, να την οδηγεί στην εκκλησία, αλλά και η ίδια να χορεύει με τον πατέρα της κατά τη διάρκεια της δεξίωσης. «Ξυπνώντας στα 34α γενέθλιά μου νιώθοντας τόσο ευγνώμων», έγραψε η Miley Cyrus. «Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές και σε όλους όσους έκαναν αυτό το Σαββατοκύριακο μια μνήμη που θα φυλάξουμε για μια ζωή και πέρα από αυτήν».

Μια μουσική κληρονομιά και οικογενειακές αποχρώσεις

Η μουσική πορεία του Billy Ray Cyrus και της Miley Cyrus είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Ο Billy Ray έκανε την εμφάνισή του το 1992 με το «Achy Breaky Heart», το οποίο έφτασε στην κορυφή του chart Hot Country Songs του Billboard και στο Νο. 4 του Hot 100, ενώ το 2019 επέστρεψε στην κορυφή του Hot 100 με το remix του «Old Town Road» μαζί με τον Lil Nas X, παραμένοντας για 19 εβδομάδες στο Νο. 1. Ο ίδιος είχε υποδυθεί τον πατέρα της Miley στην τηλεοπτική σειρά του Disney Channel, «Hannah Montana», ενώ είχαν συνεργαστεί στο ντουέτο «Ready, Set, Don’t Go» το 2007.

Η Miley Cyrus έχει πλέον στο ενεργητικό της δύο Νο. 1 επιτυχίες στο Billboard Hot 100, τα «Wrecking Ball» και «Flowers», με το τελευταίο να της χαρίζει τα πρώτα της βραβεία Grammy για «record of the year» και «best pop solo performance». Η πιο πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της, με το τραγούδι «Bass Persuades» να κάνει ντεμπούτο στο Νο. 35 του Hot 100, ενώ το ομώνυμο άλμπουμ άνοιξε την πορεία του στο Νο. 1 του Billboard 200.

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