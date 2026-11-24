Ο στενός δεσμός μητέρας και κόρης που δεν επηρεάζεται από τα χιλιόμετρα, οι τρυφερές αναρτήσεις στο Instagram και τα συχνά ταξίδια της τραγουδίστριας για την οικογένειά της

Με μια ματιά Η Άννα Βίσση ευχήθηκε δημόσια στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, για τα 43α γενέθλιά της.

Η τραγουδίστρια ανέβασε δύο συγκινητικές αναρτήσεις στο Instagram με φωτογραφίες και βίντεο.

Η μία ανάρτηση περιλάμβανε βίντεο από κοινή τους απόδραση με τη λεζάντα «I love you, happy birthday».

Η δεύτερη ανάρτηση ήταν φωτογραφία της κόρης της σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης με τη λεζάντα «time to celebrate you». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και γιορτινή ημέρα ήταν η Δευτέρα 23 Νοεμβρίου για την Άννα Βίσση, καθώς η μοναχοκόρη της, Σοφία Καρβέλα, γιόρτασε τα 43α γενέθλιά της. Αν παρακολουθείς την πορεία και τη σχέση τους μέσα στα χρόνια, γνωρίζεις καλά ότι μητέρα και κόρη μοιράζονται έναν βαθύ, αυθεντικό δεσμό που ξεπερνά κάθε απόσταση και γεμίζει πάντα με ζεστασιά όσους τις ακολουθούν.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική ημέρα, η δημοφιλής τραγουδίστρια θέλησε να στείλει τις ευχές της και δημόσια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας δύο λιτά αλλά άκρως συναισθηματικά στιγμιότυπα. Χωρίς περιττές υπερβολές, άφησε τις εικόνες και τις σύντομες λεζάντες να μιλήσουν από μόνες τους για την αγάπη και την περηφάνια που νιώθει για την κόρη της.

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Για να μη χάσεις καμία λεπτομέρεια από τις γενέθλιες δημοσιεύσεις που τράβηξαν αμέσως το ενδιαφέρον στα social media, συγκεντρώσαμε όλα όσα μοιράστηκε η Άννα Βίσση. Δες τις αναρτήσεις που ξεχώρισαν.

Το πρώτο Instagram story από κοινή τους απόδραση

Στην πρώτη της ανάρτηση, η Άννα Βίσση δημοσίευσε ένα βίντεο από μια κοινή τους απόδραση, ξυπνώντας όμορφες αναμνήσεις από στιγμές χαλάρωσης και συντροφικότητας. Το στιγμιότυπο συνοδεύτηκε από τη λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα φράση «I love you, happy birthday», στέλνοντας την πιο άμεση ευχή στη 43χρονη πλέον Σοφία Καρβέλα.

Η δεύτερη ανάρτηση από το εστιατόριο «The Eighty Six» στη Νέα Υόρκη

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια επανήλθε με ένα δεύτερο story, ανεβάζοντας μια φωτογραφία της κόρης της στο εστιατόριο «The Eighty Six» στη Νέα Υόρκη. Η λεζάντα «time to celebrate you» έδωσε αμέσως τον γιορτινό τόνο της ημέρας, αναδεικνύοντας τη χαρά της για τη νέα χρονιά που ξεκινά στη ζωή της Σοφίας Καρβέλα.

Μια σχέση ζωής που δεν λυγίζει από τη γεωγραφική απόσταση

Παρά το γεγονός ότι η καθημερινότητά τους μοιράζεται ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Άννα Βίσση και η Σοφία Καρβέλα παραμένουν αχώριστες στη σκέψη και την καρδιά. Η τραγουδίστρια φροντίζει να ταξιδεύει συχνά στην Αμερική ώστε να βρίσκεται στο πλευρό της κόρης της και των δύο εγγονών της, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η οικογένεια αποτελεί πάντα την πρώτη της προτεραιότητα.

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