Η εξομολόγηση μιας μητέρας που καμαρώνει κάθε βήμα της κόρης της και η υπόσχεση ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της όσα χρόνια κι αν περάσουν

Με μια ματιά Η Άντζελα Δημητρίου δημοσίευσε φωτογραφίες από τα γενέθλια της κόρης της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη συγκίνησή της για το πέρασμα του χρόνου και την περηφάνια της.

Η Άντζελα Δημητρίου τόνισε ότι η κόρη της θα είναι πάντα το μικρό της κορίτσι.

Η τραγουδίστρια υποσχέθηκε στην κόρη της διαρκή στήριξη σε κάθε στιγμή της ζωής της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και γεμάτη συναίσθημα ημέρα ήταν η χθεσινή για την Άντζελα Δημητρίου, καθώς η κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη, γιόρτασε τα γενέθλιά της. Αν παρακολουθείς τη διαδρομή τους, γνωρίζεις καλά ότι μητέρα και κόρη συνδέονται με μια βαθιά, έντονη σχέση που αντέχει στον χρόνο και εκφράζεται πάντα με αλήθεια.

Με αφορμή αυτή τη γιορτινή περίσταση, η γνωστή τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί δημόσια την αγάπη και τη συγκίνησή της, ανεβάζοντας μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, @angeladimitriou_official, φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων της κόρης της. Οι εικόνες αποτύπωσαν το ζεστό κλίμα της βραδιάς, ενώ η λεζάντα που τις συνόδευσε έκλεψε αμέσως την παράσταση με την αμεσότητα και τη τρυφερότητά της.

Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση έκανε την πιο τρυφερή αφιέρωση για τα γενέθλια της κόρης της – Δες τι ανέβασε

Για να μη χάσεις τίποτα από τις τρυφερές ευχές και όσα μοιράστηκε η αγαπημένη ερμηνεύτρια με τους διαδικτυακούς της φίλους, συγκεντρώσαμε τα βασικά σημεία της ανάρτησής της. Δες τα λόγια που συγκίνησαν.

Οι φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων στο Instagram

Μέσα από το προφίλ της, η Άντζελα Δημητρίου δημοσίευσε στιγμιότυπα από το πάρτι γενεθλίων της Όλγας Κιουρτσάκη, δείχνοντας πόσο χάρηκε αυτή τη σημαντική ημέρα. Η δημοσίευση λειτουργεί σαν ένα μικρό οικογενειακό άλμπουμ χαράς, που αναδεικνύει την ατμόσφαιρα της γιορτής και τη στενή τους επαφή.

Η συγκίνηση για το πέρασμα του χρόνου και η μητρική περηφάνια

Στο μήνυμά της, η τραγουδίστρια στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, τονίζοντας ότι όσο κι αν μεγαλώνει η κόρη της, στα δικά της μάτια θα παραμένει πάντα το μικρό της κορίτσι. Παράλληλα, εξέφρασε την περηφάνια της, χαρακτηρίζοντας την Όλγα ως τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής της.

Τα τρυφερά λόγια της Άντζελας Δημητρίου στην κόρη της

Κάνοντας tag τον λογαριασμό της κόρης της, @olga.d.k_, και συνοδεύοντας το post με τα hashtags #happybirthdaytoyou, #angeladimitriou και #lady, η τραγουδίστρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Να τα εκατοστήσεις μωρό μου @olga.d.k_ ! Το κοριτσάκι μου μεγάλωσε, αλλά για μένα θα είναι πάντα το μικρό μου κορίτσι. Η μεγαλύτερη χαρά και περηφάνια της ζωής μου. Εύχομαι να χαμογελάς πάντα, να κυνηγάς τα όνειρά σου και να μη σου λείψει ποτέ η αγάπη και η ευτυχία. Να σε χαίρομαι, ψυχή μου, και να σε καμαρώνω σε κάθε σου βήμα. Χρόνια πολλά, καρδούλα μου! Να θυμάσαι πως η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου. Σ’ αγαπώ όσο δεν χωράνε οι λέξεις!».

Η υπόσχεση στήριξης σε κάθε βήμα της ζωής της

Πέρα από τις κλασικές ευχές για υγεία και ευτυχία, αυτό που ξεχώρισε στα λόγια της τραγουδίστριας ήταν η ξεκάθαρη υπόσχεση διαρκούς παρουσίας και στήριξης. Η φράση «η μαμά θα είναι πάντα δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου» συνοψίζει όλη τη δύναμη του δεσμού τους και δίνει τον πιο ανθρώπινο τόνο στη χθεσινή γιορτή.

Διάβασε επίσης: