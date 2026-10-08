TV 08.10.2026

«Μπαμπά σ’ αγαπώ»: Ο Πανούλης ζηλεύει τη Στέλλα και το Twitter τον αποθεώνει

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Μάθε για την έντονη ζήλια του Πανούλη στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εμφάνιση του νέου προσώπου στη ζωή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Πανούλης στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» δείχνει έντονη ζήλια για τη Στέλλα.
  • Η ζήλια του Πανούλη προκλήθηκε από την εμφάνιση νέου άνδρα που θα διδάξει τη Στέλλα.
  • Οι χρήστες του Twitter σχολίασαν χιουμοριστικά και με hashtags τις αντιδράσεις του Πανούλη.
  • Το κοινό συζητάει για την εξέλιξη της σχέσης Πανούλη-Στέλλας και την πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ο χαρακτήρας του Πανούλη φαίνεται να δίνει μάχη για την καρδιά της Στέλλας, δείχνοντας αφοσίωση και διάθεση να τη στηρίξει σε κάθε της βήμα. Ωστόσο, μια νέα εξέλιξη φαίνεται να ταράζει τα νερά, πυροδοτώντας έντονα συναισθήματα ζήλιας στον Πανούλη.

https://www.instagram.com/alphatv/
https://www.instagram.com/alphatv/

Σε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια της Στέλλας, ο Πανούλης βρέθηκε στο πλευρό της, προσφέροντας την υποστήριξή του. Η παρουσία του δίπλα της, όμως, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν εμφανίζεται ένας νέος άνδρας, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει διδασκαλία της Στέλλας. Η αντίδραση του Πανούλη μπροστά σε αυτόν τον «ανταγωνιστή» έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα social media, με τους χρήστες να εστιάζουν στην εμφανή του ζήλια.

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Η αντίδραση του Πανούλη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «όλα τα λεφτά», πυροδότησε ένα κύμα σχολίων στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την άποψη ότι ο Πανούλης ζηλεύει, σχολιάζοντας με χιούμορ και εικονίδια. Hashtags όπως #MpampaSagapo και #TeamPanoulisStella κατέκλυσαν τις αναρτήσεις, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον του κοινού για την εξέλιξη της σχέσης του ζευγαριού.

Τρεις ηθοποιοί της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» ποζάρουν χαμογελαστοί με ποδιές, προετοιμάζοντας τη νέα σεζόν.
https://www.instagram.com/alphatv

Αντιδράσεις και Συζητήσεις στα Social Media

Το κοινό της σειράς «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σχολίασε εκτενώς τις εξελίξεις, με πολλούς να εκφράζουν την πεποίθηση ότι η Στέλλα δείχνει σημάδια ενδιαφέροντος για τον νεοεισερχόμενο χαρακτήρα. Αναφορές σε «τρίτο πρόσωπο» και «ζηλιάρη Πανουλη» κυριάρχησαν στις συζητήσεις, με τους χρήστες να διασκεδάζουν με τις αντιδράσεις του.

 

Συγκεκριμένα, αναρτήσεις όπως: «Πες μου ότι ζηλεύεις χωρίς να μου το πεις… Ο Πανουλης ξεκινάει πρώτος… » και «Κάτι μου λέει πως η Στέλλα λιώνει με τον Σταμάτη… Ο Παντούλης πάλι, είμαι σίγουρη, ζηλεύει! » αποτυπώνουν το κλίμα που επικράτησε. Άλλοι χρήστες σχολίασαν: «Ρε τον καημένο τον Πανουλη » και «Χαμουλης ηδη στο #mpampasagapo αλλα τι να κανω ο καψερός που τωρα ακομα ειμαι στον δρομο της επιστροφής. Προσπαθώ απο live streaming να βλέπω οσα μπορω. Κλαιω με ζηλιάρη Πανουλη! Χαχαχαχαχα!», δείχνοντας την έντονη παρακολούθηση του επεισοδίου.

 

Επίσης, υπήρξαν και σχόλια που εστίασαν στην ίδια τη Στέλλα και τη στάση της, όπως: «#mpampasagapo Καλε τι επαθε η Στελλα με τον γυμναστη? τρελο μου φαινεται αυτο που ειδα». Η αναφορά σε «γυμναστή» υποδηλώνει ότι ο νέος χαρακτήρας που προκαλεί την αντίδραση του Πανούλη μπορεί να σχετίζεται με τη γυμναστική ή τη φυσική κατάσταση, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην πλοκή.

 

Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, με τις εξελίξεις στη σχέση του Πανούλη και της Στέλλας να αποτελούν ένα από τα κεντρικά της θέματα, όπως αποδεικνύεται από την έντονη διαδικτυακή συζήτηση.

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