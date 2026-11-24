Με μια ματιά Νέο sequel του «Μόνος στο Σπίτι» βρίσκεται σε ανάπτυξη από την 20th Century Studios.

Ο Macaulay Culkin αναμένεται να πρωταγωνιστήσει ως ενήλικας Kevin McCallister.

Οι Seth Rogen και Evan Goldberg θα γράψουν το σενάριο και θα αναλάβουν την παραγωγή.

Η ιδέα για τη νέα ταινία βασίζεται σε πρόταση του ίδιου του Macaulay Culkin. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Θυμάσαι τον Kevin McCallister να μένει κατά λάθος μόνος στο σπίτι, να στήνει ευφάνταστες παγίδες για τους επίδοξους διαρρήκτες και να μετατρέπει μια οικογενειακή αναστάτωση σε μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κωμωδίες όλων των εποχών; Τώρα, 36 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, ο μικρός πρωταγωνιστής του «Μόνος στο Σπίτι» ενδέχεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά ως ενήλικας.

Ο Macaulay Culkin βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για ένα νέο sequel της θρυλικής κινηματογραφικής σειράς, με την 20th Century Studios να αναπτύσσει ήδη το πρότζεκτ και τους Seth Rogen και Evan Goldberg να αναλαμβάνουν τη συγγραφή και την παραγωγή. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, είναι πως η νέα ιστορία βασίζεται σε μια ιδέα του ίδιου του Culkin, ο οποίος φαντάζεται πώς θα ήταν ο Kevin McCallister σήμερα, έχοντας πλέον μεγαλώσει και δημιουργήσει τη δική του οικογένεια. Αν η επιστροφή αυτή πραγματοποιηθεί, τότε ίσως έχεις την ευκαιρία να ξανασυναντήσεις έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς κινηματογραφικούς ήρωες των Χριστουγέννων, αλλά σε μια εντελώς διαφορετική φάση της ζωής του.

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Το νέο «Μόνος στο Σπίτι» βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, ένα νέο sequel του «Home Alone» βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην 20th Century Studios, την εταιρεία που ανήκει στη Disney και έχει τα δικαιώματα της κινηματογραφικής σειράς. Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα επιβεβαιώνουν ότι ο Macaulay Culkin αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία, ενώ οι Seth Rogen και Evan Goldberg θα αναλάβουν τη συγγραφή του σεναρίου και την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους, Point Grey. Οι δύο δημιουργοί συνεργάζονται με τον Culkin πάνω στην ιδέα που έχει προτείνει ο ίδιος για τη συνέχεια της ιστορίας. Προς το παρόν, η ταινία βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής ή την πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας της. Το γεγονός, όμως, ότι το πρότζεκτ προχωρά με τη συμμετοχή του αρχικού πρωταγωνιστή έχει ήδη δημιουργήσει μεγάλο ενδιαφέρον στους φίλους της σειράς.

Ο Kevin McCallister επιστρέφει ως ενήλικας πατέρας

Το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη ιδέα ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η διαφορετική οπτική που θέλει να δώσει ο Macaulay Culkin στον χαρακτήρα του Kevin McCallister. Ο ηθοποιός είχε συζητήσει την πρότασή του με τον David Greenbaum, επικεφαλής της Disney Motion Pictures, μέσα στο καλοκαίρι. Η ιδέα του περιστρέφεται γύρω από έναν μεγαλύτερο πλέον Kevin, ο οποίος βλέπει την ιστορία μέσα από την πλευρά ενός πατέρα. Η νέα προσέγγιση αξιοποιεί και την προσωπική εξέλιξη του ίδιου του Culkin, ο οποίος έχει πλέον αποκτήσει τη δική του οικογένεια. Έτσι, ο ήρωας που κάποτε βρέθηκε μόνος στο σπίτι, αναγκασμένος να αντιμετωπίσει δύο διαρρήκτες με ευρηματικές παγίδες, θα μπορούσε τώρα να βρεθεί σε μια εντελώς διαφορετική οικογενειακή περιπέτεια.

Αυτή η αλλαγή οπτικής δίνει τη δυνατότητα στη νέα ταινία να συνδεθεί με τη νοσταλγία των πρώτων φιλμ, χωρίς να επαναλάβει απαραίτητα την ίδια ιστορία. Άλλωστε, ο Kevin δεν είναι πια το οκτάχρονο παιδί που προσπαθούσε να προστατεύσει το σπίτι του. Είναι ένας ενήλικας με διαφορετικές ευθύνες, εμπειρίες και οικογενειακές σχέσεις.

Η επιστροφή του Macaulay Culkin και η συμμετοχή των Seth Rogen και Evan Goldberg

Η πιθανή επιστροφή του Macaulay Culkin στον ρόλο που τον καθιέρωσε αποτελεί από μόνη της ένα μεγάλο γεγονός για τους θαυμαστές της σειράς. Ο ηθοποιός πρωταγωνίστησε στις δύο πρώτες ταινίες, οι οποίες παραμένουν οι πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες της κινηματογραφικής σειράς. Η συμμετοχή των Seth Rogen και Evan Goldberg προσθέτει ακόμη ένα ενδιαφέρον στοιχείο στο εγχείρημα. Οι δύο δημιουργοί έχουν συνεργαστεί σε πολλές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ μέσα από την Point Grey έχουν αναπτύξει τη δική τους δημιουργική ταυτότητα στον χώρο της κωμωδίας. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα επιστρέψει και ο σκηνοθέτης Chris Columbus, ο οποίος είχε αναλάβει τόσο το πρώτο «Home Alone» του 1990 όσο και το «Home Alone 2: Lost in New York» του 1992. Η συμμετοχή του δεν έχει επιβεβαιωθεί, επομένως παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε μια διαφορετική δημιουργική ομάδα πίσω από τη νέα ταινία.

Η τεράστια επιτυχία του «Μόνος στο Σπίτι» και η νοσταλγία που παραμένει ζωντανή

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί η Disney ενδιαφέρεται να επιστρέψει σε έναν από τους πιο επιτυχημένους τίτλους της. Οι δύο πρώτες ταινίες, με πρωταγωνιστή τον Macaulay Culkin, σημείωσαν τεράστια εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας συνολικά 836,3 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Η κινηματογραφική σειρά συνεχίστηκε και με τρίτη ταινία το 1997, χωρίς τη συμμετοχή του Culkin, με τις συνολικές εισπράξεις του franchise να φτάνουν τα 915,7 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Και αν αναρωτιέσαι αν το ενδιαφέρον για το «Μόνος στο Σπίτι» έχει εξασθενήσει με το πέρασμα των χρόνων, τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Η πρώτη ταινία βρέθηκε ξανά στο Top 10 των πιο δημοφιλών ταινιών streaming του Nielsen, καταλαμβάνοντας την 9η θέση, με 177 εκατομμύρια λεπτά θέασης στο Disney+.

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