Μουσική 13.10.2026

Olivia Rodrigo: Το μυστηριώδες tease με την Chappell Roan που πυροδότησε σενάρια για συνεργασία

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Ένα αινιγματικό Instagram story της Olivia Rodrigo ήταν αρκετό για να φουντώσουν οι φήμες για ένα πιθανό remix με την Chappell Roan
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ένα Instagram story της Olivia Rodrigo πυροδότησε σενάρια για συνεργασία με την Chappell Roan.
  • Στο βίντεο ακούγεται φωνή που θυμίζει Chappell Roan να αναφέρεται σε "remixes" της Olivia.
  • Καμία από τις δύο καλλιτέχνιδες δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα κάποια συνεργασία.
  • Οι fans εικάζουν πιθανή pop συνεργασία, με άγνωστο το τραγούδι ή τη μορφή της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ένα πιθανό remix ανάμεσα στην Olivia Rodrigo και την Chappell Roan έχει αρχίσει να απασχολεί τους fans, μετά από ένα Instagram story που άφησε πολλά περιθώρια για ερμηνείες. Η Olivia Rodrigo δημοσίευσε ένα σύντομο απόσπασμα στο οποίο ακούγεται μια φωνή που φαίνεται να λέει «Ooh, Olivia does remixes now», με την αναφορά στα remix να πυροδοτεί αμέσως τα σενάρια για μια πιθανή μουσική σύμπραξη. Αν και καμία από τις δύο τραγουδίστριες δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ετοιμάζει κάτι μαζί, το υπονοούμενο ήταν αρκετό για να γεννηθεί το μεγάλο ερώτημα: μήπως έρχεται μια pop συνεργασία που δεν περιμέναμε;

Η Olivia Rodrigo τραγουδάει στη σκηνή του Versailles με λευκό κορσέ και δαντελένιο φόρεμα, σε ένα ρομαντικό comeback.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όλα ξεκίνησαν όταν η Olivia Rodrigo δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο στα Instagram Stories της. Στο απόσπασμα ακούγεται μια φωνή που θυμίζει έντονα την Chappell Roan να λέει: «Ooh, Olivia does remixes now». Με άλλα λόγια, «Ω, η Olivia κάνει πλέον remix». Η συγκεκριμένη φράση ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει τις συζητήσεις στα social media, καθώς αρκετοί fans άρχισαν να αναρωτιούνται αν η Olivia ετοιμάζει ένα νέο remix με τη συμμετοχή της Chappell ή αν το βίντεο αποτελεί ένα πρώτο, διακριτικό tease για κάτι μεγαλύτερο. Προς το παρόν, βέβαια, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια κοινή κυκλοφορία, ούτε έχει γίνει γνωστό ποιο τραγούδι θα μπορούσε να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα: έχεις μια ατάκα που αφήνει υπονοούμενα, δύο καλλιτέχνιδες με ισχυρή παρουσία στην pop σκηνή και ένα ερώτημα που παραμένει αναπάντητο.

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Το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι ποιο κομμάτι της Olivia Rodrigo θα μπορούσε να αποκτήσει μια νέα εκδοχή με τη συμμετοχή της Chappell Roan. Θα πρόκειται για ένα ήδη γνωστό hit της Olivia ή μήπως για ένα τραγούδι που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη; Μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη πληροφορία, όλα παραμένουν ανοιχτά. Μια τέτοια συνεργασία θα είχε, πάντως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο τραγουδίστριες έχουν ξεχωριστές μουσικές ταυτότητες και έντονη σκηνική παρουσία. Η Olivia Rodrigo έχει συνδέσει το όνομά της με pop-rock τραγούδια που ισορροπούν ανάμεσα στην ευαλωτότητα, την ένταση και τους εκρηκτικούς στίχους, ενώ η Chappell Roan έχει ξεχωρίσει για τον θεατρικό χαρακτήρα της μουσικής και της εικόνας της, αλλά και για την ιδιαίτερη αισθητική που έχει δημιουργήσει γύρω από την καλλιτεχνική της περσόνα.

Αν οι δύο κόσμοι συναντηθούν στο ίδιο κομμάτι, το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον τόσο μουσικά όσο και αισθητικά. Και, φυσικά, οι fans θα ήθελαν να μάθουν αν η Chappell θα συμμετείχε με νέα φωνητικά, αν θα έδινε στο τραγούδι μια διαφορετική ερμηνευτική κατεύθυνση ή αν θα επρόκειτο για ένα remix με εντελώς διαφορετικό ήχο.

Η τραγουδίστρια Chappell Roan σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/chappellroan

Η πιθανότητα μιας κοινής κυκλοφορίας ανάμεσα στην Olivia Rodrigo και την Chappell Roan έχει ήδη όλα τα συστατικά για να προκαλέσει ενθουσιασμό. Πρόκειται για δύο καλλιτέχνιδες που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ισχυρή σύνδεση με το κοινό τους, ενώ κάθε νέα κίνησή τους μπορεί να μετατραπεί σε θέμα συζήτησης στα social media. Αυτό δεν σημαίνει, φυσικά, ότι το Instagram story επιβεβαιώνει πως ετοιμάζουν τραγούδι μαζί. Η ατάκα που ακούγεται στο βίντεο μπορεί να αποτελεί μέρος κάποιου άλλου project, ένα χιουμοριστικό σχόλιο ή απλώς ένα στοιχείο που δεν σχετίζεται με μια ολοκληρωμένη συνεργασία. Μέχρι να μιλήσουν οι ίδιες ή να ανακοινωθεί κάτι επίσημα, το μόνο βέβαιο είναι ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα άφησε αρκετό χώρο για θεωρίες.

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Chappell Roan Olivia Rodrigo
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