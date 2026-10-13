Μουσικά Νέα 13.10.2026

Η Νάνα Μούσχουρη γίνεται 92 ετών – Η Ελληνίδα που κατέκτησε τον κόσμο με τη φωνή της

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Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια, γνωστή για τη μοναδική φωνή και την πολυγλωσσική της προσέγγιση, γιορτάζει τη ζωή της μέσα από δεκαετίες επιτυχιών, σημαντικές συνεργασίες και διεθνείς τιμητικές διακρίσεις
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Νάνα Μούσχουρη, γεννημένη στα Χανιά το 1934, κατέκτησε τον κόσμο με τη φωνή της, ξεκινώντας από την Ελλάδα.
  • Η γνωριμία της με τον Μάνο Χατζιδάκι το 1958 αποτέλεσε κομβικό σημείο για την καλλιτεχνική της εξέλιξη.
  • Η νίκη της στη Βαρκελώνη το 1960 και η συμμετοχή στη Eurovision το 1963 άνοιξαν τον δρόμο για διεθνή καριέρα.
  • Εκτός από τη μουσική, υπηρέτησε ως πρέσβειρα της UNICEF και ευρωβουλευτής, λαμβάνοντας πολλές διεθνείς διακρίσεις.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πορεία της Νάνας Μούσχουρη αποτελεί ζωντανή απόδειξη του πώς η μουσική μπορεί να γεφυρώσει πολιτισμούς και να αγγίξει καρδιές σε ολόκληρο τον κόσμο. Από τα Χανιά της Κρήτης, όπου γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1934, μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του πλανήτη, η καριέρα της υπήρξε μια συνεχής εξέλιξη, σημαδεμένη από την αυθεντικότητά της, τα χαρακτηριστικά της γυαλιά και την αφοσίωσή της στην τέχνη.

Η Νάνα Μούσχουρη βραβεύεται από τον Νίκο Αλιάγα με το βραβείο Victoire de l’Honneur στα Victoires de la Musique.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τη μετακόμιση της οικογένειάς της στην Αθήνα στα πρώτα της χρόνια, η Νάνα Μούσχουρη άρχισε να αναπτύσσει τη σχέση της με τη μουσική. Η εισαγωγή της στο Ωδείο Αθηνών το 1950, όπου σπούδασε κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι, έθεσε τις βάσεις για την τεχνική της αρτιότητα. Ωστόσο, η έντονη επιθυμία της να εκφραστεί μέσα από τραγούδια που ξεπερνούσαν τα ακαδημαϊκά όρια, την οδήγησε σε μια πρόωρη αποχώρηση από τη σχολή το 1957, καθώς οι εμφανίσεις της σε μουσικές σκηνές δεν συμβάδιζαν με τους κανονισμούς.

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Η πραγματική καλλιτεχνική της αφύπνιση ήρθε το 1958, με τη γνωριμία της με τον αείμνηστο Μάνο Χατζιδάκι. Ο μεγάλος συνθέτης αναγνώρισε άμεσα το σπάνιο ταλέντο της και την καθοδήγησε στα πρώτα της βήματα, χαρίζοντάς της επιτυχίες όπως το «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου» και το «Χάρτινο το φεγγαράκι», που αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό.

Η Νάνα Μούσχουρη με κόκκινο σακάκι και γυαλιά, βραβεύτηκε στα γαλλικά Grammys από τον Νίκο Αλιάγα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κατάκτηση του διεθνούς κοινού

Η φωνή της Νάνας Μούσχουρη δεν άργησε να ταξιδέψει πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Η νίκη της στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Τραγουδιού στη Βαρκελώνη το 1960, με το τραγούδι «Τα λευκά ρόδα της Αθήνας», αποτέλεσε την πύλη για την ευρωπαϊκή αγορά, καθιερώνοντάς την στη Γερμανία και πέρα από αυτήν. Η εκπροσώπηση του Λουξεμβούργου στον διαγωνισμό της Eurovision το 1963 ήταν ένα ακόμα ορόσημο, ενώ ακολούθησαν συνεργασίες με παγκόσμιους αστέρες όπως ο Harry Belafonte και ο Michel Legrand.

Η δεκαετία του 1970 και του 1980 την βρήκαν καθιερωμένη ως μία από τις σημαντικότερες πολυγλωσσικές ερμηνεύτριες. Με ένα εντυπωσιακό ρεπερτόριο που εκτεινόταν στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και πολλές άλλες γλώσσες, κυκλοφόρησε δεκάδες άλμπουμ και πραγματοποίησε αμέτρητες συναυλίες παγκοσμίως. Τραγούδια όπως τα «Only Love», «Je chante avec toi Liberté» και «White Rose of Athens» έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες.

Η Νάνα Μούσχουρη στη σκηνή
Η Νάνα Μούσχουρη σε μια συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια εμφάνισής της.

Η Ελλάδα πάντα κατείχε μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Νάνας Μούσχουρη. Η επιστροφή της στην Αθήνα το 1984, μετά από δύο δεκαετίες απουσίας, συνοδεύτηκε από δύο συγκινητικές συναυλίες στο Ηρώδειο, τις οποίες η ίδια έχει χαρακτηρίσει ως από τις πιο γλυκές αναμνήσεις της. Ακολούθησαν περαιτέρω εμφανίσεις και συνεργασίες με Έλληνες δημιουργούς, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις και ο Νίκος Γκάτσος.

Το 2004 ξεκίνησε την αποχαιρετιστήρια παγκόσμια περιοδεία της, η οποία ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα το 2008. Ωστόσο, η σχέση της με τη μουσική παρέμεινε άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ζωή της.

Πέρα από τη μουσική: Τιμές και κοινωνική δράση

Η προσφορά της Νάνας Μούσχουρη δεν περιορίστηκε μόνο στη μουσική σκηνή. Το 1993 ανέλαβε το ρόλο της πρέσβειρας καλής θελήσεως της UNICEF, εργαζόμενη ακούραστα για τα δικαιώματα των παιδιών. Ένα χρόνο αργότερα, η πολιτική της πορεία την οδήγησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1999, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες σχετικές με τον πολιτισμό.

Τρεις άνθρωποι περπατούν μαζί, με μια γυναίκα στο κέντρο να φοράει ένα μετάλλιο, καθώς τιμάται για την αξία της Γερμανίας.

Η διεθνής της αναγνώριση επιβεβαιώθηκε με αμέτρητες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων βραβεία και παράσημα από τη Γαλλία, καθώς και το Echo Music Prize το 2015 για το σύνολο της καριέρας της. Μια ιδιαίτερη τιμή ήταν η βράβευσή της με τον Ομοσπονδιακό Σταυρό Αξίας της Γερμανίας.

Στην προσωπική της ζωή, η Νάνα Μούσχουρη παντρεύτηκε το 1960 τον κιθαρίστα Γιώργο Πετσίλα, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τον Νικόλα και την Ελένη, πριν ο γάμος τους λυθεί το 1974. Αργότερα, το 2003, παντρεύτηκε τον Γάλλο μουσικό παραγωγό André Chapelle, με τον οποίο διατηρούσε μακροχρόνια σχέση.

Η Νάνα Μούσχουρη σε αφίσα για τα βραβεία Les Victoires de la Musique 2025.
Η Νάνα Μούσχουρη για το βραβείο Victoire d’honneur στη Γαλλία.

Η Νάνα Μούσχουρη παραμένει σύμβολο αφοσίωσης στην τέχνη, εργατικότητας και αδιάκοπης εξερεύνησης. Η πορεία της αποδεικνύει πως η μουσική δεν γνωρίζει σύνορα, και η φωνή της συνεχίζει να εμπνέει και να ενώνει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.

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ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ
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