6 λάθη στη βαλίτσα που σου κοστίζουν χρήματα

Ανακάλυψε τα συνηθέστερα packing mistakes και έξυπνα travel hacks που θα σε βοηθήσουν να εξοικονομήσεις χώρο χρόνο και χρήματα

Με μια ματιά Πακετάρεις περισσότερα ρούχα από όσα χρειάζεσαι, γεμίζοντας τη βαλίτσα με αντικείμενα που πιθανόν δεν θα χρησιμοποιήσεις.

Δεν ελέγχεις τους κανόνες αποσκευών της αεροπορικής εταιρείας, κινδυνεύοντας με απρόσμενες χρεώσεις.

Δεν φτιάχνεις outfits πριν πακετάρεις, καταλήγοντας με πολλά ρούχα αλλά λίγους συνδυασμούς.

Παίρνεις πολλά παπούτσια, τα οποία καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο στη βαλίτσα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ετοιμάζεις ταξίδι, έχεις ήδη φανταστεί τις φωτογραφίες που θα ανεβάσεις και μετράς αντίστροφα μέχρι την αναχώρηση. Υπάρχει, όμως, ένα μικρό πρόβλημα που μπορεί να σου χαλάσει τη διάθεση πριν καν φτάσεις στο αεροδρόμιο: η βαλίτσα σου. Αν κάθε φορά που ταξιδεύεις καταλήγεις να κάθεσαι πάνω της για να κλείσει, να κουβαλάς πράγματα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ ή να πληρώνεις έξτρα χρεώσεις για τις αποσκευές σου, μάλλον ήρθε η ώρα να αλλάξεις στρατηγική.

Το μυστικό για ένα έξυπνο ταξίδι δεν είναι να πάρεις μαζί σου ολόκληρη την ντουλάπα σου, αλλά να οργανώσεις σωστά όσα πραγματικά χρειάζεσαι. Με μερικές απλές κινήσεις μπορείς να εξοικονομήσεις χώρο, να αποφύγεις περιττά έξοδα και να ξεκινήσεις τις διακοπές σου χωρίς άγχος. Αυτά είναι τα λάθη που αξίζει να αποφύγεις την επόμενη φορά που θα ετοιμάσεις βαλίτσα.

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1. Παίρνεις περισσότερα ρούχα από όσα χρειάζεσαι

Το κλασικό λάθος είναι να πακετάρεις σαν να πρόκειται να λείψεις έναν μήνα, ενώ στην πραγματικότητα έχεις κανονίσει ένα τριήμερο. Το «ας το πάρω για παν ενδεχόμενο» γεμίζει τη βαλίτσα σου με ρούχα που πιθανότατα δεν θα φορέσεις ποτέ. Πριν πακετάρεις, σκέψου πόσες ημέρες θα λείπεις και φτιάξε συνδυασμούς ρούχων που φοριούνται με περισσότερους από έναν τρόπους. Ένα παντελόνι που ταιριάζει με δύο διαφορετικά tops είναι πολύ πιο χρήσιμο από δύο ξεχωριστά outfits που συνδυάζονται μόνο μεταξύ τους.

2. Δεν ελέγχεις τους κανόνες αποσκευών

Μπορεί να πιστεύεις ότι η χειραποσκευή σου είναι εντός ορίων, μέχρι να βρεθείς μπροστά στο check-in και να ανακαλύψεις ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές της αεροπορικής εταιρείας. Πριν φύγεις από το σπίτι, έλεγξε τις διαστάσεις, το επιτρεπόμενο βάρος και τι περιλαμβάνει πραγματικά το εισιτήριό σου. Οι κανόνες διαφέρουν ανά εταιρεία και ναύλο, οπότε μην βασίζεσαι σε όσα ίσχυαν στο προηγούμενο ταξίδι σου. Ένας γρήγορος έλεγχος μπορεί να σε γλιτώσει από απρόσμενες χρεώσεις.

3. Δεν φτιάχνεις outfits πριν πακετάρεις

Αν βάζεις στη βαλίτσα μεμονωμένα ρούχα χωρίς να σκέφτεσαι πώς συνδυάζονται, είναι πολύ πιθανό να καταλήξεις με πολλά πράγματα και τίποτα να φορέσεις. Διάλεξε από πριν τα outfits σου, λαμβάνοντας υπόψη τον καιρό και τις δραστηριότητες που έχεις προγραμματίσει. Προτίμησε ρούχα σε χρώματα που συνδυάζονται μεταξύ τους και παπούτσια που μπορούν να φορεθούν σε περισσότερες περιστάσεις. Έτσι, θα έχεις περισσότερες επιλογές χωρίς να χρειάζεται να πάρεις επιπλέον αποσκευές.

4. Αφήνεις τα προϊόντα περιποίησης να πιάνουν όλο τον χώρο

Σαμπουάν, κρέμες, αρώματα και προϊόντα μαλλιών μπορεί να καταλαμβάνουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος της βαλίτσας σου. Δεν χρειάζεται να πάρεις μαζί σου ολόκληρο το μπάνιο σου. Χρησιμοποίησε μικρότερες συσκευασίες για τα προϊόντα που χρειάζεσαι πραγματικά ή επίλεξε προϊόντα σε travel size. Αν ταξιδεύεις μόνο με χειραποσκευή, έλεγξε τους ισχύοντες κανόνες για τα υγρά και τις συσκευασίες πριν αναχωρήσεις.

5. Δεν εκμεταλλεύεσαι σωστά τον χώρο

Το πώς τοποθετείς τα πράγματα στη βαλίτσα σου μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Αν απλώς πετάς τα ρούχα μέσα, δημιουργούνται κενά και δυσκολεύεσαι να βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Δοκίμασε να ρολάρεις τα καθημερινά ρούχα σου ή να χρησιμοποιήσεις packing cubes για καλύτερη οργάνωση. Βάλε μικρά αντικείμενα μέσα σε παπούτσια, εφόσον είναι καθαρά και κατάλληλα προστατευμένα, και αξιοποίησε τα κενά ανάμεσα στα μεγαλύτερα αντικείμενα.

6. Παίρνεις πολλά παπούτσια

Τα παπούτσια είναι από τα πιο ογκώδη αντικείμενα της βαλίτσας. Αν πάρεις διαφορετικό ζευγάρι για κάθε outfit, ο διαθέσιμος χώρος θα μειωθεί αισθητά.

Φόρεσε στο ταξίδι το πιο ογκώδες ζευγάρι και πάρε μαζί σου μόνο όσα χρειάζεσαι για τις δραστηριότητές σου. Για ένα σύντομο ταξίδι, συνήθως αρκεί να επιλέξεις προσεκτικά ένα καθημερινό και ένα πιο ειδικό ζευγάρι, ανάλογα με το πρόγραμμά σου.

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