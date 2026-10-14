Μουσική 14.10.2026

Bloody Hawk: «Κλείδωσε» η ημερομηνία και η τοποθεσία για το «Εμείς Fest» – Όσα πρέπει να ξέρεις

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Σημείωσε την ημερομηνία, γιατί ο Bloody Hawk έδωσε το επίσημο ραντεβού για το «Εμείς Fest 2», με την επετειακή διοργάνωση να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Δεκεμβρίου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το «Εμείς Fest 2026» θα διεξαχθεί στις 19 Δεκεμβρίου στην Ξάνθη.
  • Η φετινή διοργάνωση γιορτάζει την πενταετή επέτειο του φεστιβάλ.
  • Ο χώρος διεξαγωγής είναι το Αθλητικό Κέντρο «Φίλιππος Αμοιρίδης».
  • Το φεστιβάλ θα έχει τον τίτλο «5 Years Anniversary - Bloody Hawk & Friends».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το «Εμείς Fest 2026» επιστρέφει και πλέον γνωρίζεις πότε και πού θα πραγματοποιηθεί, καθώς ο Bloody Hawk ανακοίνωσε μέσα από το Instagram τις πρώτες επίσημες λεπτομέρειες για τη φετινή διοργάνωση. Το φεστιβάλ που έχει συνδεθεί με τον Έλληνα ράπερ συμπληρώνει πέντε χρόνια παρουσίας και ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειό του με ένα ξεχωριστό μουσικό event στην Ξάνθη. Αν περίμενες το επόμενο hint μετά την αρχική ανακοίνωση της επιστροφής του, τώρα έχεις τον λόγο να σημειώσεις την ημερομηνία στο ημερολόγιό σου, αφού το «Εμείς Fest 2026» θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο «Φίλιππος Αμοιρίδης» στην Ξάνθη. Με το σύνθημα «5 Years Anniversary – Bloody Hawk & Friends», ο καλλιτέχνης προετοιμάζει μια επετειακή βραδιά που αναμένεται να συγκεντρώσει το κοινό του, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν για τη φετινή διοργάνωση.

https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial
https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial

Ο Bloody Hawk αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ότι το «Εμείς Fest 2026» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, στο Αθλητικό Κέντρο «Φίλιππος Αμοιρίδης» στην Ξάνθη. Η ανακοίνωση έρχεται μετά το πρώτο teaser του ράπερ για την επιστροφή του φεστιβάλ, το οποίο φέτος γιορτάζει την πέμπτη επέτειό του.

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Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζεται ως ένα anniversary event με τον Bloody Hawk και τους φίλους του, όπως υποδηλώνει και το μήνυμα «5 Years Anniversary – Bloody Hawk & Friends». Αν έχεις συνδέσει τη μουσική του με δυνατές live στιγμές και στίχους που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα, η επιστροφή του «Εμείς Fest» είναι σίγουρα μία από τις ανακοινώσεις που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου.

Άνδρας με γυαλιά οράσεως, μούσι και αθλητική ζακέτα να κοιτάζει προς την κάμερα καλύπτοντας το μέτωπο με το χέρι του
https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial

Η συμπλήρωση πέντε χρόνων δίνει στη φετινή διοργάνωση έναν επετειακό χαρακτήρα, με το όνομα του Bloody Hawk να βρίσκεται στο επίκεντρο. Η Ξάνθη θα φιλοξενήσει το event στο Αθλητικό Κέντρο «Φίλιππος Αμοιρίδης», με το κοινό να περιμένει πλέον περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους καλλιτέχνες που θα βρεθούν στη σκηνή μαζί του.

Προς το παρόν, η ανακοίνωση επιβεβαιώνει την ημερομηνία, τον χώρο και τον επετειακό χαρακτήρα του φεστιβάλ, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το line-up, τα εισιτήρια ή την έναρξη της προπώλησης. Αν σκοπεύεις να βρεθείς στο «Εμείς Fest 2026», κράτησε την 19η Δεκεμβρίου και μείνε συντονισμένος για τις επόμενες ανακοινώσεις του Bloody Hawk.

https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial/
https://www.instagram.com/bloodyhawkofficial/

Το «Εμείς Fest» επιστρέφει, λοιπόν, για την πέμπτη χρονιά του, με την Ξάνθη να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Bloody Hawk και τους φίλους του σε μια διοργάνωση που έχει ήδη βάλει τους fans σε festival mood.

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Bloody Hawk Εμείς Fest
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