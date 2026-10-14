Ο Akylas στο στούντιο ως «Βασιλιάς Τζούλιαν» για το νέο μιούζικαλ της «Μαδαγασκάρης» – Δες το βίντεο

Με μια ματιά Ο Akylas θα ενσαρκώσει τον Βασιλιά Τζούλιαν στο μιούζικαλ «Μαδαγασκάρη».

Δημοσίευσε βίντεο από το στούντιο, δείχνοντας την προετοιμασία του για τον ρόλο.

Ο ρόλος του Βασιλιά Τζούλιαν απαιτεί έντονη προσωπικότητα και ενέργεια.

Η πρεμιέρα του μιούζικαλ έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Akylas έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει στον ρυθμό του «Βασιλιά Τζούλιαν» και φρόντισε να δώσει στους fans του μια πρώτη γεύση από τη νέα του καλλιτεχνική εμπειρία. Ο τραγουδιστής, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με το «Ferto», δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο μέσα από το στούντιο, όπου προετοιμάζεται για τον ρόλο του στο «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – The Musical». Αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για κάποια νέα μουσική κυκλοφορία, αλλά για ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην πορεία του, καθώς αναλαμβάνει να δώσει τη φωνή και τη δική του ενέργεια σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χαρακτήρες της αγαπημένης ταινίας κινουμένων σχεδίων.

Το βίντεο αποτελεί μια μικρή ματιά στη διαδικασία προετοιμασίας του Akylas για τη θεατρική παραγωγή, η οποία αναμένεται να φέρει στη σκηνή τον κόσμο της «Μαδαγασκάρης». Και αν υπάρχει ένας χαρακτήρας που ταιριάζει σε έναν performer με έντονη σκηνική παρουσία, αυτός είναι ο «Βασιλιάς Τζούλιαν», ο εκκεντρικός λεμούριος που έχει συνδέσει το όνομά του με τον χορό, το χιούμορ και την ατάκα «I Like to Move It».

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Μετά την εμφάνισή του στη Eurovision 2026, όπου το «Ferto» κατέκτησε τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό στη Βιέννη, ο Akylas ετοιμάζεται για μια νέα πρόκληση που τον βγάζει από τα συνηθισμένα μουσικά του μονοπάτια. Μέσα από το βίντεο που ανέβασε στο Instagram, μοιράζεται ένα στιγμιότυπο από τη δουλειά του στο στούντιο, καθώς προετοιμάζεται για να ενσαρκώσει τον Βασιλιά Τζούλιαν στο μιούζικαλ.

Ο συγκεκριμένος ρόλος απαιτεί έντονη προσωπικότητα και ενέργεια, καθώς ο «Βασιλιάς Τζούλιαν» είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της DreamWorks. Η αγάπη του για τον χορό, η αυτοπεποίθησή του και οι εκκεντρικές αντιδράσεις του τον έχουν μετατρέψει σε αγαπημένη φιγούρα μικρών και μεγάλων. Έτσι, η παρουσία του Akylas στην παραγωγή δίνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στη θεατρική μεταφορά, καθώς το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον δει σε έναν διαφορετικό ρόλο από εκείνους με τους οποίους τον έχει συνδέσει μέχρι σήμερα.

Όσα γνωρίζουμε για το «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – The Musical»

Το «ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – The Musical» βασίζεται στην επιτυχημένη ταινία της DreamWorks και μεταφέρει στη σκηνή τους αγαπημένους ήρωες της ιστορίας. Ο Άλεξ το λιοντάρι, ο Μάρτι η ζέβρα, η Γκλόρια η ιπποποταμίνα, ο Μέλμαν η καμηλοπάρδαλη και οι ξεκαρδιστικοί πιγκουίνοι ετοιμάζονται να συναντήσουν το θεατρικό κοινό σε μια παραγωγή με μουσική, χορό και χιούμορ.

Τη σκηνοθεσία, την απόδοση του κειμένου και τους στίχους της ελληνικής παράστασης υπογράφει η Θέμις Μαρσέλλου. Το πρωτότυπο έργο βασίζεται στο κείμενο του Kevin Del Aguila, ενώ τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι George Noriega και Joel Someillan.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου 2026, στο West Side Theater, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Εκεί, ο Akylas θα εμφανιστεί ως Βασιλιάς Τζούλιαν, σε μια θεατρική εμπειρία που του δίνει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη φωνή και τη σκηνική του παρουσία με διαφορετικό τρόπο.

Η συμμετοχή του στο μιούζικαλ έρχεται μετά από μια χρονιά με έντονη προβολή για τον Akyla, χάρη στη συμμετοχή του στη Eurovision και την επιτυχία του «Ferto». Ωστόσο, η επαφή του με το θέατρο δεν είναι εντελώς καινούργια, καθώς πριν αφοσιωθεί στη μουσική είχε παρακολουθήσει θεατρικά εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο από το στούντιο είναι, επομένως, μια πρώτη εικόνα από την προετοιμασία του για αυτή τη νέα εμπειρία. Μέχρι την πρεμιέρα του Δεκεμβρίου, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πώς ο Akylas θα δώσει τη δική του ταυτότητα στον «Βασιλιά Τζούλιαν» και θα μεταφέρει στη σκηνή την ενέργεια ενός χαρακτήρα που έχει αγαπηθεί από πολλές γενιές θεατών.

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